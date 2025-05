Samsung Galaxy S25 Edge kontra proza życia: test akumulatora

Nie wątpię! To normalne, ma na to wpływ masa czynników. Na przykład to, czy tester traktuje smartfon jako narzędzie komunikacji, czy tylko domowy tablet. Wielu recenzentów nigdy nie wkłada do testowanego urządzenia karty SIM, podłączając je wyłącznie do WiFi. W ten sposób uzyskane wyniki akumulatora mogą być lepsze nawet o kilka godzin. Kto sporo podróżuje, ten doskonale wie, jak bardzo przełączanie między stacjami bazowymi drenuje baterię telefonu.