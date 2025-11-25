REKLAMA
Nie oglądamy już telewizji? Dobre sobie, w Polsce VoD to plankton

Który serwis streamingowy jest najpopularniejszy w Polsce? Mogłoby się wydawać, że Netflix lub inne podobne płatne rozwiązania. Wolimy jednak nie płacić i męczyć się z reklamami.

Albert Żurek
Ulubone VOD w Polsce
Z nowego raportu wynika, że w październiku 2025 r. Polacy zaczęli oglądać więcej treści na żądanie, przez co pozycja telewizji trochę osłabła. Wciąż jest jednak dominująca. Zwycięzcą wśród serwisów streamingowych zdecydowanie jest YouTube. Czyli serwis, z którego można korzystać bez jakichkolwiek opłat. 

YouTube królem serwisów streamingowych. Choć to telewizja jest najpopularniejsza

Mogłoby się wydawać, że serwisy streamingowe skutecznie zastępują klasyczną telewizję. Przecież to znacznie wygodniejsze rozwiązanie, które nie wymaga oczekiwania na określoną godzinę, aby coś obejrzeć. Zamiast tego uruchamia się to co się chce, kiedy się chce. Wygląda jednak na to, że tylko część Polaków rezygnuje z klasycznej formy konsumpcji treści na rzecz streamingu.

Z raportu The Gauge: Polska wynika, że w październiku 2025 r. streaming faktycznie zyskał na popularności. Względem ubiegłego miesiąca wynik poprawił się z 9,1 proc. od 9,8 proc. całkowitego udziału. Z czego najpopularniejszym serwisem VOD był YouTube, który zdobył aż 2,5 proc. oglądalności (wzrost z 2,2 proc.). Na drugim miejscu uplasował się Netflix ze stratą do 1,8 proc. udziału (z 1,9 z ubiegłego miesiąca).

Nie bez powodu YouTube jest najpopularniejszy. To darmowy serwis. Korzystanie bez płacenia wiąże się jednak z oglądaniem denerwujących, długich i niepomijalnych reklam. Dodam od siebie, że dostęp do YouTube Premium pozwalającego pozbyć się przerywników zaczyna się od 17,99 zł/mies. za pakiet Lite.

Pozostałe serwisy streamingowe obejmują aż 5,5 proc. ogólnych wyników oglądalności. Udział serwisów streamingowych nijak ma się natomiast do telewizji. Ta łącznie obejmuje aż 83 proc. całej oglądalności w październiku 2025 r. Określone technologie telewizji to:

  • telewizja kablowa - 34,2 proc.;
  • telewizja satelitarna - 25,6 proc.;
  • telewizja naziemna - 23,2 proc.

Nawet najrzadziej wybierana telewizja naziemna jest ponad dwa razy popularniejsza niż usługi streamingowe. Nie mówiąc już o najpopularniejszej kablówce, która obejmuje ponad 1/3 oglądalności w październiku. Twórcy raportu wskazują, że popularność telewizji jest efektem nowych ramówek i jesiennej pogody.

Nie bez powodu w ubiegłym miesiącu Polacy spędzili przed telewizorem średnio 3 godz. i 51 min dziennie. To aż 13 min więcej w porównaniu z wrześniem 2025 r. i 8 min więcej, jeśli porównamy wynik z ubiegłym rokiem. 

25.11.2025 20:34
