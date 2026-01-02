REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Kometa 3I/Atlas z nowego ujęcia. "Technologia albo niezwykły kaprys natury"

Kometa 3I/Atlas została sfotografowana przez kosmiczny teleskop Hubble'a. Zdjęcia ujawniły strukturę, która wymyka się prostym, astronomicznym definicjom. Zamiast chaotycznej bryły lodu i pyłu, naukowcy zobaczyli precyzyjną, niemal geometryczną grę dżetów, która budzi dreszcz emocji u każdego fana teorii o obcych cywilizacji.

Bogdan Stech
Kometa 3I/Atlas została sfotografowana przez kosmiczny teleskop Hubble'a. Zdjęcia ujawniły strukturę, która wymyka się prostym, astronomicznym definicjom. Zamiast chaotycznej bryły lodu i pyłu, naukowcy zobaczyli precyzyjną, niemal geometryczną grę dżetów, która budzi dreszcz emocji u każdego fana teorii o obcych cywilizacji.
REKLAMA

Siedemnaście zdjęć komety 3I/Atlas, wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a 30 listopada, 12 grudnia i 27 grudnia 2025 r., jest już dostępnych w Archiwum Mikulskiej dla Teleskopów Kosmicznych. Ukazują one intrygującą konfigurację ewoluujących dżetów komety 3I/Atlas. Zdjęcia można zobaczyć na stronie projektu.

Zbiorowi nowych fotografii przyjrzał się bliżej Avi Loeb, astrofizyk z Harvardu, znany szerzej jako popularyzator idei, że kometa 3I/Atlas może być dziełem obcej cywilizacji. Wnioskami naukowiec podzielił się w najnowszym wpisie na blogu.

REKLAMA

W dużych skalach, sięgających 100 000 km, najbardziej widocznym strumieniem jest antywarkocz skierowany w stronę Słońca, ale w skali 10 razy mniejszej istnieją trzy strumienie – jeden skierowany mniej więcej od Słońca, a dwa pozostałe skierowane na boki, w kierunkach zorientowanych względem siebie pod kątem +/-120 stopni - napisał Avi Loeb.

Trzy dżety i idealna symetria

Naprawdę ciekawie robi się dopiero dalej. Badacz podkreśla, że "równe odległości kątowe, wynoszące 360 ​​stopni podzielone przez 3, między tymi trzema osiami strumieni (dżetów), są zagadkowe". Orientacja tych trzech osi zmienia się z czasem, prawdopodobnie w wyniku obrotu jądra.

Interpretacja naturalna komety wiąże dżety z dużymi skupiskami lodu na powierzchni obracającego się jądra. Ten, który jest skierowany w stronę Słońca, tworzy wyraźny antywarkocz, który rozciąga się na 100 000 km. Aktywność pozostałych dżetów może zostać wywołane przez przewodzenie ciepła przez ciało jądra - snuje przypuszczenia naukowiec.

Analiza dynamiki gazów w 3I/ATLAS dostarcza kolejnych twardych danych. Okres obrotu komety wynosi około 16 godz. Zmiany w zasięgu mniejszych dżetów o około 5 000 km w ciągu zaledwie 8 godz. są fizycznie możliwe przy prędkości wyrzutu gazu na poziomie 0,2 km/s. Odpowiada to prędkości termicznej cząsteczek uwalnianych podczas sublimacji lodu pod wpływem światła słonecznego.

Więcej na Spider's Web:

Precyzja godna latarni morskiej

Prawdziwa zagadka tkwi jednak w stabilności głównego warkocza skierowanego cały czas ku Słońcu. Jest on dziesięć razy dłuższy niż szeroki, co oznacza, że musi być niezwykle spójny i skupiony.

Aby taki efekt był możliwy w przypadku rotującego obiektu, oś obrotu komety 3I/ATLAS musi być niemal idealnie wyrównana z kierunkiem, w którym znajduje się Słońce. W takiej konfiguracji dżet nie rozmywa się w przestrzeni, lecz precesuje w bardzo wąskim stożku, przypominając wiązkę światła z latarni morskiej.

Obliczenia są bezlitosne: odchylenie osi obrotu od kierunku słonecznego musi być mniejsze niż 6 stopni. I tu pojawia się kluczowy argument dla miłośników teorii o nienaturalnym pochodzeniu obiektu. Jak wylicza Avi Loeb, szansa na to, że taka geometryczna zgodność wystąpiła zupełnie przypadkowo, wynosi zaledwie 0,2 proc. To tak, jakby rzucić kostką i trafić w konkretny, bardzo mało prawdopodobny wynik za pierwszym razem.

Czy symetryczna, potrójna struktura wewnętrzna strumienia, lub nieoczekiwane wyrównanie osi obrotu z kierunkiem Słońca, to sygnatury technologiczne? A może mogą być naturalnym rezultatem dynamiki gazów? Czas pokaże - kończy swój wpis naukowiec.

REKLAMA

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Główna ilustracja: Zdjęcia struktury dżetu komety 3I/ATLAS z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, przetworzone przez filtr gradientowy. Źródło zdjęcia: Toni Scarmato, na podstawie danych opublikowanych przez NASA/ESA/STScI.

REKLAMA
Bogdan Stech
02.01.2026 11:05
Tagi: 3I/ATLASKometyKosmiczny Teleskop Hubble'a
Najnowsze
10:29
Młody Ukrainiec zatrzymany na Okęciu. Miał przy sobie zagłuszarkę fal radiowych
Aktualizacja: 2026-01-02T10:29:39+01:00
10:05
Planety - sieroty istnieją naprawdę. Przełomowe odkrycie Polaków
Aktualizacja: 2026-01-02T10:05:55+01:00
9:09
Ustawianie nowego komputera to koszmar. Microsoft zniszczył Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-02T09:09:19+01:00
8:43
Samsung stworzył bestię wśród baterii. Ale ma palący problem
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:44+01:00
8:09
Gdzie wyrzucić choinkę? Nie pal jej w kominku, bo srogo zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-02T08:09:14+01:00
7:00
Apple będzie się śmiać z innych w 2026 r. Zapóźnienie przyniesie dobre efekty
Aktualizacja: 2026-01-02T07:00:00+01:00
6:12
Dostaniemy mocarne wsparcie przeciw czołgom. Umowa klepnięta
Aktualizacja: 2026-01-02T06:12:00+01:00
6:11
2026 r. będzie katastrofalny dla komputerów osobistych. "Przeklęte dwie literki"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:11:32+01:00
6:10
Twierdzi, że rozgryzł Putina. "Rosja nie zaatakuje krajów bałtyckich"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:10:00+01:00
6:05
Nowa, bardzo niebezpieczna kampania oszustów w internecie. Lepiej uważaj na swoją kartę
Aktualizacja: 2026-01-02T06:05:00+01:00
6:00
Ludzie szukają pracy na Tinderze. Rynek się zepsuł
Aktualizacja: 2026-01-02T06:00:00+01:00
16:50
Nadpłata za prąd to pułapka. Ministerstwo ostrzega
Aktualizacja: 2026-01-01T16:50:00+01:00
16:40
Pożegnali listy na dobre. Pierwsza taka decyzja
Aktualizacja: 2026-01-01T16:40:00+01:00
16:30
Alarm na Bałtyku. Rosyjski statek zgubił kotwicę
Aktualizacja: 2026-01-01T16:30:00+01:00
16:20
Instagram, jakiego znacie, właśnie umiera. Szef nie ma złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-01T16:20:00+01:00
16:10
Pierwszy taki telewizor dla mas. Dwie gorące nowości
Aktualizacja: 2026-01-01T16:10:00+01:00
16:00
Tego MacBooka nie kupuj. Apple właśnie go skreślił
Aktualizacja: 2026-01-01T16:00:00+01:00
8:50
Gości zatkało, gdy na salę wszedł robot-drużba. Wypożyczalnia robotów to hit
Aktualizacja: 2026-01-01T08:50:00+01:00
8:40
Z lotniska do miasta wiezie cię statek kosmiczny. Bez kierowcy
Aktualizacja: 2026-01-01T08:40:00+01:00
8:30
Koniec demokracji zaczął się w 2025 roku. Przyszedł z Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2026-01-01T08:30:00+01:00
8:20
Media są w dupie. 2025 r. dobitnie to pokazał
Aktualizacja: 2026-01-01T08:20:00+01:00
8:10
Niechciane prezenty to element tradycji. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-01-01T08:10:00+01:00
8:00
Wytrzymaliście święta z rodziną? Spróbujcie tego samego w internecie
Aktualizacja: 2026-01-01T08:00:00+01:00
20:12
Najnowszy OLED TV jako obraz na ścianę. "Telewizor - marzenie"
Aktualizacja: 2025-12-31T20:12:00+01:00
19:11
Chińczycy grają ostro w sprawie Tajwanu. "Chcą udusić wyspę"
Aktualizacja: 2025-12-31T19:11:00+01:00
18:10
Wyprodukowali telewizory dla Polaków. Teraz biorą się za... notesy
Aktualizacja: 2025-12-31T18:10:00+01:00
17:09
PlayStation 6 znacznie się opóźni. Przez te cholerne ceny RAM-u
Aktualizacja: 2025-12-31T17:09:00+01:00
16:08
Prąd z Bałtyku dotrze do naszych domów. Testy poszły śpiewająco
Aktualizacja: 2025-12-31T16:08:00+01:00
15:07
Pierwsza taka konsola do gier. Pięknie się składa
Aktualizacja: 2025-12-31T15:07:00+01:00
13:55
Samsung Galaxy S26 Ultra pokazany na żywo. Podoba się
Aktualizacja: 2025-12-31T13:55:40+01:00
13:48
Warszawskie lotnisko wreszcie odetchnie. Na ten sprzęt czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-31T13:48:17+01:00
13:05
Dotykasz okularów i robisz wszystko. Wreszcie mają sens
Aktualizacja: 2025-12-31T13:05:00+01:00
12:59
Para powitała małego Blika. Urzędnicy nie kupili pomysłu na imię
Aktualizacja: 2025-12-31T12:59:06+01:00
12:21
Samsung schłodzi emocje. To świetna wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-31T12:21:17+01:00
12:01
mObywatel przestanie działać na starszych telefonach. Twój jest na liście?
Aktualizacja: 2025-12-31T12:01:45+01:00
11:32
Prawilne Polki na TikToku domagają się PolExitu. Problem w tym, że nie istnieją
Aktualizacja: 2025-12-31T11:32:49+01:00
11:12
Nowy iPhone wydaje dziwne dźwięki. Użytkownicy mają problem
Aktualizacja: 2025-12-31T11:12:15+01:00
11:04
Samsung naprawi aparat. Zmianę zobaczysz gołym okiem
Aktualizacja: 2025-12-31T11:04:00+01:00
10:21
Kometa 3I/Atlas odsłania karty. Wyliczyli, czy ma silniki
Aktualizacja: 2025-12-31T10:21:26+01:00
10:08
mObywatel pomógł mi donieść na sąsiada. Sprawdziłem nowego asystenta
Aktualizacja: 2025-12-31T10:08:19+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA