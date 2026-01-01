REKLAMA
Znowu to zrobili. Rosyjski statek zgubił kotwicę na naszych kablach

Jeśli ktoś liczył, że po aferze z Newnew Polar Bear i zeszłorocznym popisie Eagle S Bałtyk wreszcie odetchnie, to niestety - nowy rok zaczął się dokładnie tak, jak poprzedni się skończył.

Maciej Gajewski
Rosyjski statek zgubił kotwicę na naszych kablach
W sylwestrowy poranek fińskie służby wykryły kolejne uszkodzenie podmorskich kabli telekomunikacyjnych. Sprawcą okazał się drobnicowiec Fitburg. Tym razem jednak Finlandia nie zamierzała udawać, że to niefortunny wypadek. Statek został przejęty siłą.

To, co dzieje się na Bałtyku, coraz mniej przypomina przypadkowe incydenty, a coraz bardziej - powtarzalny schemat. Statek z egzotyczną banderą lub z tzw. floty cienia wpływa w okolice infrastruktury krytycznej, zwalnia, przez pomyłkę opuszcza kotwicę i wlecze ją po dnie akurat tam, gdzie biegną światłowody lub kable energetyczne. A potem wszyscy mają udawać, że to zbieg okoliczności.

Tym razem jednak Finowie postanowili przerwać tę farsę.

Sylwester zaczął się od alarmu

31 grudnia, wczesny poranek. Systemy monitoringu fińskiego operatora Elisa nagle przechodzą w tryb alarmowy. Światłowód łączący Finlandię z Estonią przestaje odpowiadać. Chwilę później podobne zgłoszenie napływa od szwedzkiego Areliona - ich kabel również zamilkł.

Czytaj też:

W tym samym czasie na radarach widać jednostkę Fitburg pływającą pod banderą Saint Vincent i Grenadyn. Oficjalnie zmierzała z Petersburga do Hajfy. Nieoficjalnie - zatrzymała się dokładnie tam, gdzie nie powinna.

Fińska straż graniczna nie czekała na tłumaczenia. Patrolowiec Turva i śmigłowce ruszyły natychmiast. Gdy dotarły na miejsce obraz był jednoznaczny: statek poruszał się z opuszczoną kotwicą. To klasyczny sygnał, że ktoś właśnie ora dno.

Fińskie siły specjalne dokonały abordażu i przejęły kontrolę nad jednostką, kierując ją na wody terytorialne Finlandii. To pierwszy taki przypadek w historii regionu.

To nie jest tylko kabel. To mapa wojny hybrydowej

Bałtyk stał się areną cichej, ale bardzo realnej wojny o infrastrukturę. Schemat jest aż nazbyt czytelny:

  • 2023: Chiński Newnew Polar Bear niszczy gazociąg Balticconnector. Oficjalna wersja: wypadek.
  • Listopad 2024: Chiński Yi Peng 3 uszkadza kabel C-Lion1 między Finlandią a Niemcami.
  • Grudzień 2024: Rosyjski Eagle S zrywa kabel energetyczny EstLink 2 i łącza danych.
  • Grudzień 2025: Fitburg kończy rok przecinając kable Elisy i Areliona.

Bałtyk, który jeszcze niedawno określano mianem jeziora NATO, coraz bardziej przypomina poligon do testowania odporności Europy na sabotaż infrastruktury krytycznej. I to taki, na którym przeciwnik nie musi nawet używać broni - wystarczy kotwica.

Dlaczego mimo wszystko masz Internet?

Mimo przecięcia dwóch kluczowych łączy… nic się nie stało. Estonia nie zniknęła z sieci. Finlandia nie została odcięta. Terminale płatnicze działały, Netflix nie przestał streamować. To zasługa redundancji, czyli nadmiarowości infrastruktury.

Kable w regionie Bałtyku tworzą sieć połączeń, która przypomina pajęczynę. Jeśli jedno łącze pada, ruch automatycznie kierowany jest inną trasą - np. przez Szwecję. Podmorskie światłowody mają przepustowości liczone w setkach Tb/s. Nawet jeśli jedno z nich zostanie przecięte, pozostałe są w stanie przejąć ruch. Routery brzegowe w ułamku sekundy renegocjują trasy BGP i kierują pakiety tam, gdzie jeszcze da się je przepchnąć.

Załoga Fitburga jest przesłuchiwana, a śledczy badają wątek umyślnego sabotażu. Jeśli zarzuty się potwierdzą to będzie to pierwszy tak jednoznaczny przypadek działania wymierzonego w infrastrukturę cyfrową Europy. Możemy mieć najlepsze firewalle, najnowocześniejsze systemy SI i szyfrowanie kwantowe, ale fundament Internetu wciąż opiera się na czymś bardzo fizycznym: cienkim włóknie szklanym leżącym na dnie morza. I nad tym dnem wciąż pływają statki, które przypadkiem gubią kotwice.

Maciej Gajewski
01.01.2026 16:30
Tagi: InternetŚwiatłowód
