Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Rywal Starlinka rozwija panele. Ma większego od Elona Muska

AST SpaceMobile wystrzelił największego komercyjnego satelitę w historii. To otwarta deklaracja wojny Starlinkowi.

Maciej Gajewski
AST SpaceMobile BlueBird 6
REKLAMA

Tuż przed świętami, gdy większość świata myślała już o pierogach, prezentach i ostatnich zakupach, na drugim końcu globu wydarzyło się coś całkiem istotnego. 23 grudnia o 22:25 czasu polskiego indyjska rakieta LVM3 wzniosła się nad kosmodromem Satish Dhawan w Sriharikota, niosąc ładunek, który trudno nazwać zwykłym satelitą. Na orbitę trafił BlueBird 6 - największy komercyjny satelita komunikacyjny, jaki kiedykolwiek zbudowano.

To moment, który może zmienić układ sił w sektorze, w którym do tej pory dominował jeden gracz: Starlink Elona Muska. AST SpaceMobile właśnie pokazał, że ma ambicje, technologię i partnerów, by tę dominację podważyć.

REKLAMA

To też jest ciekawe:

BlueBird 6 w liczbach. Satelita wielkości kortu tenisowego

AST SpaceMobile Bluebird 6

BlueBird 6 to konstrukcja, która rozmiarem i możliwościami wykracza poza wszystko, co dotąd wysłał sektor komercyjny.

  • Powierzchnia anteny: 2400 stóp kwadratowych, czyli ok. 223 m²
  • Poprzednia generacja: 693 stopy kwadratowe - BlueBird 6 jest trzykrotnie większy
  • Masa: 6100 kg
  • Pojemność pasma: 10 GHz na satelitę
  • Prędkość do telefonu: do 120 Mb/s
  • Obsługiwane komórki: ponad 2000 wirtualnych stacji bazowych

Każdy metr kwadratowy tej gigantycznej anteny przekłada się na realną przepustowość. To orbitalna wieża komórkowa zaprojektowana tak, by rozmawiać bezpośrednio z twoim telefonem.

Direct-to-cell. Bez terminali, bez anten, bez kombinowania

To właśnie tu AST SpaceMobile wywraca stolik. Ich technologia direct‑to‑cell oznacza, że do połączenia z satelitą nie potrzebujesz żadnego dodatkowego sprzętu.  Żadnej anteny.  Żadnego terminala.  Twój iPhone, Samsung czy Pixel łączy się z satelitą tak samo, jak z naziemną stacją bazową.

Dla porównania:

  • Starlink ma już ponad 650 satelitów direct‑to‑cell i ponad 9000 satelitów ogółem, ale…
  • …żeby korzystać z ich usług nadal potrzebujesz fizycznego terminala, który trzeba zasilić, zamontować i ustawić.

Starlink jest świetny w szerokopasmowym Internecie. AST chce być świetne w telefonii komórkowej z orbity. To dwa różne światy technologiczne.

AST przyspiesza. Do końca przyszłego roku na orbitę trafi nawet 60 kolejnych satelitów

BlueBird 6 to dopiero początek. Firma Abela Avellana ma plan, który - jeśli się powiedzie - stworzy pierwszą globalną sieć komórkową działającą w pełni z orbity.

  • 45-60 satelitów drugiej generacji do końca 2026 r.
  • Starty co 1-2 miesiące
  • Docelowa konstelacja: 243 satelity

AST zaczyna korzystać z większych rakiet. Falcon 9 może wynieść trzy BlueBirdy naraz, a New Glenn - nawet osiem. To radykalnie obniża koszty i skraca czas budowy konstelacji.

Najbliższy start? Styczeń, Cape Canaveral.

Partnerzy AST to lista, której Starlink może pozazdrościć

Starlink ma T‑Mobile. 

AST ma… pół świata.

Firma podpisała ponad 50 umów z operatorami, którzy łącznie obsługują 3 mld użytkowników. Wśród nich AT&T, Verizon, Vodafone, Rakuten i Google. Szczególnie istotna jest umowa z Verizonem z października. Operator udostępnił AST swoje pasmo 850 MHz, co pozwoli zintegrować satelity z naziemną siecią. W praktyce oznacza to, że tam, gdzie kończą się maszty zaczynają działać satelity.

Oczywiście nie byłoby prawdziwej rewolucji technologicznej bez konfliktu. SpaceX złożył do FCC serię pism, w których oskarża AST o zaniżenie ryzyka kolizji po zakończeniu misji (AST: 2,9 roku dryfu; SpaceX: 6,6 roku) i o stosowanie komponentów ferromagnetycznych, które mogą przetrwać wejście w atmosferę i spaść na Ziemię.

AST odpowiada ostro: SpaceX zastrasza konkurentów i próbuje blokować rynek, na którym sam ma największą konstelację w historii - ponad 9000 satelitów.

REKLAMA

BlueBirdy mogą być jaśniejsze niż gwiazdy

To realny problem naukowy. Prototyp AST, BlueWalker 3, osiągnął jasność 0,4 magnitudo - poziom zarezerwowany dla najjaśniejszych gwiazd. Badania opublikowane w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters potwierdzają, że BlueBirdy, Starlinki i chińskie Qianfany przekraczają limity jasności ustalone przez Międzynarodową Unię Astronomiczną.

To oznacza zakłócenia obserwacji naukowych, degradację jakości nocnego nieba i rosnące napięcia między astronomami a operatorami konstelacji. W ciągu najbliższej dekady na orbicie może znaleźć się kilkadziesiąt tysięcy satelitów. To wciąż kosmiczny Dziki Zachód.

REKLAMA
Maciej Gajewski
27.12.2025 16:50
Tagi: Internetinternet satelitarny
Najnowsze
16:40
Elon Musk cały czas gada o robotach. LG wprowadza je do sprzedaży
Aktualizacja: 2025-12-27T16:40:00+01:00
16:30
Galaxy Z TriFold kontra rzeczywistość. Porażka w testach wytrzymałości
Aktualizacja: 2025-12-27T16:30:00+01:00
16:20
Monitory marzeń. Za rok poproszę Mikołaja o Samsunga
Aktualizacja: 2025-12-27T16:20:00+01:00
16:10
Twórca ChatGPT odpływa. „Nie odkryliście mojego geniuszu”
Aktualizacja: 2025-12-27T16:10:00+01:00
16:00
Google w końcu pozwoli ci zmienić ten żenujący adres email
Aktualizacja: 2025-12-27T16:00:00+01:00
13:30
Gdy biznes spotyka gaming. Recenzja MSI Pro DP180, który nie wybiera stron
Aktualizacja: 2025-12-27T13:30:00+01:00
8:50
O co chodzi z cenami RAM-u? Wyjaśniamy dlaczego jest drogo i będzie drożej
Aktualizacja: 2025-12-27T08:50:00+01:00
8:40
Komputerek z GPS na kierownicy zamiast smartfona. Ma to sens?
Aktualizacja: 2025-12-27T08:40:00+01:00
8:30
W 2025 r. doczekałem się lepszych baterii w telefonach. Chcę je wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-27T08:30:00+01:00
8:20
W 2025 nie kupiłem Switcha 2. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2025-12-27T08:20:00+01:00
8:10
Jeden klik i masz dwa razy więcej RAM-u. Największa ściema w historii komputerów
Aktualizacja: 2025-12-27T08:10:00+01:00
8:00
Tych sprzętów Apple'a nie kupuj. Zaraz dostaną nowe wersje
Aktualizacja: 2025-12-27T08:00:00+01:00
16:40
Całkowite zaćmienie Słońca nareszcie blisko Polski. Na taki spektakl czekaliśmy od dekad
Aktualizacja: 2025-12-26T16:40:00+01:00
16:30
Elektryczne busy miały zmienić wszystko. Na razie zostają konie
Aktualizacja: 2025-12-26T16:30:00+01:00
16:20
Gigantyczna dziura w ziemi zamieni się w najgłębsze jezioro w Polsce. Tak żegnamy węgiel
Aktualizacja: 2025-12-26T16:20:00+01:00
16:10
Lotnisko w Krakowie może zostać zamknięte na trzy miesiące. Pas startowy nie daje już rady
Aktualizacja: 2025-12-26T16:10:00+01:00
16:10
Ten robot naprawdę umie skakać. Dreame X50 Ultra - test
Aktualizacja: 2025-12-26T16:10:00+01:00
16:00
Ucieczka z więzienia nigdy nie była tak prosta. Strażnicy są przerażeni nowymi dronami
Aktualizacja: 2025-12-26T16:00:00+01:00
16:00
XXI w. będzie stuleciem walki o wodę, która przeora naszą planetę
Aktualizacja: 2025-12-26T16:00:00+01:00
14:53
Kometa 3I/Atlas ma coś, co nie powinno istnieć. Niezwykła anomalia, albo "silnik rakietowy"
Aktualizacja: 2025-12-26T14:53:28+01:00
10:00
Apple w pułapce pamięci. Cena iPhone'a wystrzeli w górę
Aktualizacja: 2025-12-26T10:00:00+01:00
9:30
Wojsko przejęło strategiczną polską hutę. "Stalowy fundament naszej zbrojeniówki"
Aktualizacja: 2025-12-26T09:30:00+01:00
9:00
Listonosz przyniesie ci instrukcję przetrwania. "Najważniejsza lektura tego roku"
Aktualizacja: 2025-12-26T09:00:00+01:00
7:50
Idziecie do kina i przez kilka godzin gadacie. Ludzie, co z wami?
Aktualizacja: 2025-12-26T07:50:00+01:00
7:40
Apple'u, proszę! 9 życzeń do Mikołaja z Cupertino na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-12-26T07:40:00+01:00
7:30
Zuckerbergu, obiecywałeś Facebooka "jak kiedyś". Chyba robisz sobie jaja
Aktualizacja: 2025-12-26T07:30:00+01:00
7:20
System kaucyjny to wielkie rozczarowanie. Co z tym krajem jest nie tak?
Aktualizacja: 2025-12-26T07:20:00+01:00
7:10
W 2025 r. kupiłem myszkę ergonomiczną. Nie wracam do zwykłej
Aktualizacja: 2025-12-26T07:10:00+01:00
7:00
Dostałeś iPhone'a na Święta? Ustaw i sprawdź 19 rzeczy na start
Aktualizacja: 2025-12-26T07:00:00+01:00
16:10
Polska sztuczna inteligencja będzie oczami niemieckiej armii. Widzi wszystko, nawet w nocy
Aktualizacja: 2025-12-25T16:10:00+01:00
16:00
Niewidzialny kamuflarz i lekki pancerz. W Polsce powstają przełomowe materiały dla wojska
Aktualizacja: 2025-12-25T16:00:00+01:00
11:49
Coś niedobrego działo się w nocy nad Polską. Wojsko wydało komunikat
Aktualizacja: 2025-12-25T11:49:31+01:00
8:50
Kupiłam procesor na Aliexpress. Zrobiłabym to drugi raz
Aktualizacja: 2025-12-25T08:50:00+01:00
8:40
PS5, Switch czy PC? Radzimy, co wybrać do gier w 2026 r.
Aktualizacja: 2025-12-25T08:40:00+01:00
8:30
Dostałeś Kindle’a albo inny czytnik na Święta? Oto co musisz wiedzieć o e-bookach
Aktualizacja: 2025-12-25T08:30:00+01:00
8:20
Wrzuciłem Apple Watcha do szuflady. Przestałem być niewolnikiem ładowarki
Aktualizacja: 2025-12-25T08:20:00+01:00
8:10
Kark boli od grania? Pora na masaż z apką
Aktualizacja: 2025-12-25T08:10:00+01:00
8:00
W 2025 ładowałem telefon tylko bezprzewodowo. Wywalam kable
Aktualizacja: 2025-12-25T08:00:00+01:00
16:20
Polska pracuje nad bronią przyszłości, która usmaży drony. To będzie niewidzialna tarcza
Aktualizacja: 2025-12-24T16:20:00+01:00
16:10
Powietrze starsze niż dinozaury. Otworzyli kapsułę czasu uwięzioną w soli
Aktualizacja: 2025-12-24T16:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA