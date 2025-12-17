Logo
Revolut zaoferuje nową usługę. Polska na pierwszej linii

Nielimitowane rozmowy i SMS, duże pakiety internetu, eSIM i NordVPN w cenie. Revolut startuje w Polsce z usługą telefonii komórkowej.

Marcin Kusz
Numer w Revolucie jak konto w banku. Bez umowy
Revolut przestaje być tylko apką do płatności i wymiany walut. Fintech, z którego korzysta już ponad 5 mln osób w Polsce, wchodzi właśnie na rynek usług komórkowych. Nowe plany Revolut Mobile mają kusić prostą ofertą: nielimitowane rozmowy i SMS-y, duże pakiety internetu, eSIM, NordVPN w cenie i ani jednej stałej umowy do podpisania.

Revolut staje się wirtualnym operatorem. Polska na pierwszej linii

Revolut od lat konsekwentnie buduje wizerunek superaplikacji finansowej, a teraz dorzuca do tego własną telefonię komórkową. Jak informuje Rzeczpospolita, Polska została wybrana jako pierwszy kraj, w którym klienci dostaną dostęp do planów mobilnych Revolut Mobile. To wyraźny sygnał, że rodzimy rynek jest dla firmy jednym z kluczowych – nad Wisłą aplikacja zdążyła już stać się domyślnym portfelem w telefonie dla milionów użytkowników.

Nowa usługa nie jest klasycznym wejściem banku w telekomunikację. Revolut nie buduje własnej sieci nadajników, tylko opiera się na modelu MVNO. W praktyce oznacza to współpracę z wyspecjalizowanym partnerem, który zapewnia infrastrukturę i dostęp do sieci komórkowej, podczas gdy Revolut odpowiada za ofertę, obsługę w aplikacji i całą otoczkę produktową. Za kulisami stoi 1Global – międzynarodowy operator wirtualny, który w Polsce korzysta z zasięgu sieci 5G Play i umożliwia korzystanie m.in. z WiFi Calling oraz wysokiej jakości połączeń głosowych.

Co dokładnie oferuje Revolut Mobile? Pakiety, ceny i dodatki

Nowe plany komórkowe Revoluta są celowo proste. Użytkownik ma do wyboru dwa podstawowe warianty. Tańszy, w cenie 25 zł miesięcznie, obejmuje nielimitowane połączenia głosowe i SMS-y w Polsce i całej Unii Europejskiej oraz pakiet 50 GB danych, z którego część można wykorzystać w roamingu na terenie UE. Droższy plan, za 45 zł, podnosi limit do 200 GB, również z wydzieloną pulą internetu do użycia za granicą w krajach wspólnoty. Ze wszystkimi planami zapoznasz się szczegółowo tutaj.

W ofercie nie znajdziemy wielomiesięcznych zobowiązań, kar za wcześniejsze zakończenie umowy ani skomplikowanych regulaminów wiążących klienta na lata. Plan można aktywować i zrezygnować z niego w razie potrzeby, a wszystkim zarządza się bezpośrednio z poziomu aplikacji Revolut.

Przeczytaj także:

Na tym jednak oferta się nie kończy. Jednym z wyróżników Revolut Mobile ma być możliwość dodania do jednego planu kilku numerów. W ramach pojedynczego pakietu użytkownik może uruchomić do trzech dodatkowych numerów, płacąc po 10 zł miesięcznie za każdy. To wygodne w sytuacji, gdy ktoś chce mieć osobny numer służbowy, prywatny i jeszcze jeden techniczny do rejestracji w serwisach czy sklepach internetowych, aby główny numer nie tonął w telefonach od sprzedawców.

Dla osób, które lubią bawić się cyframi, przygotowano opcję numerów spersonalizowanych – za dodatkową opłatą 50 zł można wybrać numer z konkretną sekwencją, przypominającą np. ważną datę, łatwy do zapamiętania wzór czy po prostu układ, który dobrze wygląda na wizytówce.

Każdy plan Revolut Mobile zawiera też w standardzie subskrypcję NordVPN. To ciekawy dodatek szczególnie dla osób, które często korzystają z publicznych sieci WiFi lub podróżują po świecie i chcą mieć dodatkową warstwę ochrony swoich połączeń. VPN szyfruje ruch internetowy, utrudnia śledzenie aktywności w sieci i pomaga ominąć niektóre ograniczenia terytorialne. W połączeniu z mocnym pakietem danych daje to dość kompletny zestaw dla kogoś, kto traktuje telefon jako podstawowe narzędzie do pracy i życia w sieci.

Superaplikacja w praktyce: finanse, podróże i teraz telefon w jednym miejscu

Revolut świadomie od lat buduje obraz aplikacji, w której użytkownik ma mieć wszystko, co najważniejsze i najpotrzebniejsze. Od konta wielowalutowego, przez wymianę walut i karty płatnicze, po ubezpieczenia, rezerwację noclegów, dostęp do saloników lotniskowych, karty eSIM z danymi, a teraz także pełnoprawną telefonię komórkową.

Z perspektywy klienta oznacza to, że w jednym interfejsie widzi zarówno swoje finanse, jak i wykorzystanie pakietu komórkowego. W tej samej aplikacji opłaci rachunek, sprawdzi, ile gigabajtów internetu zostało do końca miesiąca, aktywuje dodatkowy numer, a przed wyjazdem za granicę włączy pakiet roamingowy i VPN.

Revolut Mobile w praktyce. Jak założyć numer?

Wszystko odbywa się wewnątrz aplikacji Revolut: można wybrać nowy numer udostępniony przez usługę albo przenieść dotychczasowy numer od innego operatora. Cały proces ma zajmować kilka minut, bez wizyty w salonie, drukowania dokumentów czy czekania na kuriera z plastikową kartą.

Revolut stawia na eSIM, czyli cyfrową wersję karty, którą instaluje się bezpośrednio w telefonie. Współczesne smartfony obsługują ten standard bez problemu, więc dla wielu osób zmiana operatora może sprowadzić się do kilku stuknięć w ekran. Dla tych, którzy nie lubią przywiązywania się na lata, najważniejsza będzie jednak świadomość, że z planu można zrezygnować równie łatwo, jak się go włączyło – bez czekania do końca wielomiesięcznej umowy.

Czy polscy użytkownicy zaufają fintechowi jako operatorowi komórkowemu tak chętnie, jak zaufali mu w kwestii pieniędzy? Odpowiedź przyniosą najbliższe miesiące. Jedno jest pewne – skoro Polska stała się poligonem doświadczalnym dla Revolut Mobile, to właśnie u nas widać będzie najlepiej, czy taka wizja superaplikacji ma szansę zawojować także rynek telekomunikacyjny.

17.12.2025 05:54
