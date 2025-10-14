REKLAMA
Revolut ze świetną nowością. Łatwiej zrobisz przelew

Revolut udostępni kolejną świetną opcję dla użytkowników z Polski. Dzięki niej będzie łatwiej przelewać pieniądze do innych - nawet tych, którzy nie korzystają z Revoluta.

Albert Żurek
BLIK Revolut 1
Płatność kodem BLIK jest już dostępna w Revolut, ale dotychczas brakowało innej opcji: przelewów na telefon BLIK. Wykorzystuje się do nich numer telefonu przypisany do konta bankowego. Największą zaletą rozwiązania jest fakt, że są to przelewy natychmiastowe, które nic nie kosztują. Opcja będzie dostępna w kolejnej ważnej usłudze.

Revolut z przelewami na telefon BLIK? Wszystko na to wskazuje

Revolut w nowej wersji regulaminu usługi BLIK zawarł informację dotyczącą wykonywania przelewów. Klienci popularnej aplikacji finansowej mają otrzymać możliwość wysyłania i odbierania przelewów na telefon BLIK. Potwierdza to nadchodzące uruchomienie usługi.

Rozwiązanie najprawdopodobniej będzie dostępne dla nielicznych użytkowników - zupełnie tak jak było z udostępnieniem płatności kodem BLIK. Dopiero później trafi do wszystkich użytkowników Revolut. Twórcy nie wykluczają, że udostępnienie opcji wykonywania przelewów na telefon BLIK zostanie zrealizowane do końca 2025 r. Wiele jednak zależy od programu testów.

Będzie to zatem druga usługa związana z BLIK wprowadzona w ostatnim czasie. Dodam, że BLIK trafił do Revoluta w październiku 2024 r. - wtedy informowaliśmy, że pierwsi użytkownicy mogą generować 6-cyfrowe kody w aplikacji. Usługę udostępniono dla wszystkich miesiąc później - w listopadzie 2024 r. 

To znaczące ulepszenie Revoluta dla polskich klientów, którzy do płatności internetowych wreszcie nie musieli korzystać z kart płatniczych. Zamiast tego mogli zacząć korzystać z szybkich kodów, które wcześniej były dostępne wyłącznie w aplikacjach mobilnych (i serwisach internetowych) polskich banków. Teraz będzie jeszcze wygodniej.

Tego mi brakowało

Osobiście korzystam z Revoluta, ale tylko czasami - głównie wtedy, gdy wykonuję zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. Resztą środków zarządzam z poziomu aplikacji banków działających w Polsce. Dlatego nie wyobrażam sobie życia bez przelewów na telefon BLIK. Nie muszę kopiować czy przepisywać długich numerów kont, a zamiast tego korzystam z szybkich przelewów na numer telefonu. Nieważne, czy przesyłam pieniądze członkom rodziny, czy znajomym podczas weekendowego spotkania.

Niejednokrotnie zdarzyła mi się jednak sytuacja, gdzie ktoś chciał wykonać przelew za pośrednictwem Revoluta. Aplikacja już wcześniej oferowała przelewy na telefon, ale opcja umożliwiała tylko przelew z jednego konta Revolut na drugie. Niechętnie podchodziłem do tej opcji, ponieważ wiedziałem, że przelewanie pieniędzy z konta do innego banku wymaga ode mnie wykonania dodatkowych kroków. 

Dzięki udostępnieniu możliwości wysyłania i odbierania przelewów na telefon BLIK takiego problemu nie będzie. Użytkownik Revoluta będzie mógł wygodnie i szybko wysyłać środki do klientów innych banków. Zadziała to również w drugą stronę - będzie można łatwo przesłać pieniądze do kogoś, kto korzysta głównie z Revolut.

14.10.2025 19:39
