REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bankowość

Poszedłem do bankomatu i zdębiałem. Moje nawyki zmieniły się bezpowrotnie

Jeszcze kilka lat temu obudzony w środku nocy byłbym w stanie wyrecytować kombinację, ale teraz – nic z tego, kod PIN wyleciał mi z głowy i nie chciał wrócić.

Adam Bednarek
kody pin
REKLAMA

Po bardzo, bardzo długiej przerwie musiałem skorzystać z bankomatu. Już w domu starałem sobie przypomnieć kod PIN, ale bezskutecznie. Uwierzyłem, że kiedy stanę przy klawiaturze coś w głowie przeskoczy i odblokują się wspomnienia. Sądziłem, że mniej więcej pamiętam wzór, ale okazało się, że jednak mniej niż więcej. Pierwsza próba – pudło. Druga również była nietrafionym strzałem. Wydawało mi się, że jestem blisko i teraz na pewno odkryłem właściwy ślad, jednak bałem się zaryzykować.

To logiczne, że zapomniałem – nie jestem w stanie podać nawet przybliżonej sytuacji, kiedy po raz ostatni musiałem użyć kodu PIN do karty. Nie korzystam z bankomatów, a płacę już niemal wyłącznie telefonem (odblokowywanym przede wszystkim odciskiem palca), ewentualnie zegarkiem. Mózg uznał, że skoro nie potrzebuję tych czterech cyfr to można je wykasować i zwolnić miejsce. Rozsądny wniosek, choć w takim razie chciałbym poznać wytłumaczenie, dlaczego ciągle mam w pamięci np. kod do starego domofonu. A może tylko wydaje mi się, że jest poprawny.

REKLAMA

Zapomniałem kodu PIN i… nic się nie stało.

Bardzo łatwo ustawić nową kombinację w bankowej aplikacji. Nie musiałem nigdzie dzwonić, przez cały proces udało mi się przejść na miejscu, nie odchodząc daleko od bankomatu. Owszem, wszystko mogłoby się skomplikować, gdybym zapomniał PIN-u w aplikacji. Taki czarny scenariusz również jest możliwy, bo znacznie częściej loguję się odciskiem palca, ale na szczęście wspomnienia pięciocyfrowej kombinacji nie zdążyły się jeszcze zatrzeć, jak w przypadku PIN-u do karty płatniczej. Dlatego wszystko poszło bez problemu. Pyk, i gotowe. Czasami łatwo zapomnieć, w jak wygodnych czasach żyjemy.

Żegnając stare nawyki

Raczej nigdy nie wie się, że po raz ostatni zagrało się mecz na podwórkowym boisku. Schodząc z murawy i przybijając piątki jeszcze nie ma się pewności, że to już nie wróci. Każdy rozejdzie się w swoją stronę, a pewien etap w życiu zamknie się bezpowrotnie. Rzadko kiedy takie przejścia są spektakularne i filmowe, dzięki czemu wiemy, że od teraz będzie zupełnie inaczej. Częściej dzieją się w tle, naturalnie, wręcz według planu. Niby jestem z pokolenia, które wychowywało się przy starych technologiach i zdążyło z nich skorzystać, ale przecież nie mam pojęcia, kiedy wykonałem ostatnie połączenie przy pomocy telefonu stacjonarnego. Ciekawe, gdzie dzwoniłem i czy przeszło mi na myśl, że od jutra wykorzystywać będę wyłącznie telefon komórkowy. Niby to bez znaczenia, ale był to przeskok z jednej technologii w drugą, pożegnanie starych i rozpoczęcie nowych nawyków.

Moment, w którym zamknąłem za sobą drzwi do kawiarenki internetowej, na dobrą sprawę był wydarzeniem. Oto skończyła się pewna era: internet wszedł do domów, już nie będziemy spotykać się w specjalnych miejscach i dosłownie ramię w ramię – w końcu siedzimy obok siebie – rywalizować z innymi grupami, które zebrały się tak, jak my. Któregoś dnia wyszliśmy z kafejki czy wypożyczalni DVD, a zamknięcie drzwi było czymś symbolicznym i ostatecznym, bo już nie mieliśmy tam wrócić. I nie chodzi wyłącznie o grupkę nastolatków, po prostu zmieniał się świat.

Uchwycenie takich momentów jest zwykle niemożliwe, więc nawet dobrze, że zapomniałem kodu PIN

Może za 15 lat nie będę w stanie przypomnieć sobie dokładnej daty, kiedy ostatni raz zrobiłem zakupy płacąc kartą, ale może łatwiej będzie mi podać okres chociaż w przybliżeniu. Rozpoznam etap, kiedy zacierała się pamięć o kodzie PIN, i na prywatnej osi czasu będę mógł zlokalizować odejście technologii i nawyków. A nawet niebezpiecznych zwyczajów, choćby w postaci zapisywania kodów PIN na karteczce w portfelu, co było niezwykłym prezentem dla kieszonkowców lub nieuczciwych przypadkowych znalazców. Coś, co jeszcze do niedawna było normą i przestrzegaliśmy bliskich, aby pod żadnym pozorem tak nie robili, będzie zabawną anegdotką, opowieścią starych ludzi o dawnych czasach i ich dziwnych zwyczajach.

REKLAMA

Można się śmiać, że niezapamiętanie kodu PIN to dziwactwo, efekt roztrzepania czy zwykłej głupoty, bo przecież kartą dalej posługuje się wielu Polaków przy codziennych zakupach. Ale jak długo? Liczba bankomatów stale spada. Płacąc coraz częściej wybieramy telefony i inne gadżety, a przecież duzi gracze już eksperymentują z płatnościami wzrokiem czy dłonią. Rośnie popularność Blika, a więc i przelewy staną się praktyką, od której będziemy odchodzić. Jedni szybciej, drudzy wolniej, ale jednak.

Nie wieszczę końca płatności kartą czy odejście kodów PIN. Raczej żegnam swoje dawne nawyki, których już nie mam.

REKLAMA
Adam Bednarek
12.10.2025 16:45
Tagi: bankomatyPINPłatności bezgotówkowe
Najnowsze
16:15
Wielkie miliardy z Unii dla polskiej armii. Trzy najważniejsze tematy
Aktualizacja: 2025-10-12T16:15:00+02:00
16:00
"Nie musisz zawsze brać ze sobą walizki" - mówi szef Wizz Aira. I twierdzi, że Unia przesadza
Aktualizacja: 2025-10-12T16:00:00+02:00
15:45
Polscy żołnierze mają nową broń. "To najlepsze wozy na świecie"
Aktualizacja: 2025-10-12T15:45:00+02:00
7:53
Koniec pracy zdalnej. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-12T07:53:00+02:00
7:43
Najciekawsza przeglądarka na rynku mnie prześladuje. Widzę ją wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-12T07:43:00+02:00
7:33
Daleko mi do emerytury, a już boję się starości. W Polsce to piekło
Aktualizacja: 2025-10-12T07:33:00+02:00
7:23
Orlen ma pojazd, jakiego nie było. "Pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce"
Aktualizacja: 2025-10-12T07:23:00+02:00
7:13
50 tysięcy nowych leków w kilka minut. Ale testy liczone w latach
Aktualizacja: 2025-10-12T07:13:00+02:00
7:03
Przewrót w chemii. Polakom wystarczą godziny, inni muszą pracować tygodniami
Aktualizacja: 2025-10-12T07:03:00+02:00
16:50
Firma od Pegasusa już poza kontrolą Izraela. Kto będzie szpiegował polskich posłów?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:50:00+02:00
16:40
Niezwykłe skupisko ciemnej materii. Astronomowie nie mogą się napatrzeć 
Aktualizacja: 2025-10-11T16:40:00+02:00
16:30
Chrome ma nowość dla nas wszystkich. "Przebodźcowanie podczas surfowania"
Aktualizacja: 2025-10-11T16:30:00+02:00
16:20
"Nadciąga wielka apokalipsa". Czemu Wielka Brytania utajnia raport klimatyczny?
Aktualizacja: 2025-10-11T16:20:00+02:00
16:10
"Clickbait to hańba" - mówi Papież Leon XIV, a my słuchamy
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
16:10
Opakowania kaucyjne w sklepach od poniedziałku. Koniec waszych wymówek
Aktualizacja: 2025-10-11T16:10:00+02:00
10:52
Uwaga, potężne kontrole na polskich drogach. Chodzi o smartfony
Aktualizacja: 2025-10-11T10:52:38+02:00
7:51
Popularny youtuber ostrzega. "Nachodzą straszne czasy"
Aktualizacja: 2025-10-11T07:51:00+02:00
7:41
AI zdobędzie Nobla. Szybciej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-10-11T07:41:00+02:00
7:31
Algorytmy ułatwiają projektowanie trucizn. Oj, mamy problem
Aktualizacja: 2025-10-11T07:31:00+02:00
7:21
Stworzyli nerkę pasującą do każdego. Skończy się dramat pacjentów
Aktualizacja: 2025-10-11T07:21:00+02:00
7:11
Cylinder do saturatora: wymień, nie kupuj. Szkoda kasy i planety
Aktualizacja: 2025-10-11T07:11:00+02:00
7:00
Ludzkie bakterie przetrwały kosmos. Jelita gotowe do lotu na Marsa
Aktualizacja: 2025-10-11T07:00:00+02:00
20:34
Awantura o niemieckie masło w polskim samolocie. Skandaliczne smarowanie bułki
Aktualizacja: 2025-10-10T20:34:31+02:00
18:43
Samsung odpalił świetną promocję. Nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-10T18:43:13+02:00
18:32
Microsoft chce zajrzeć do twoich maili. Pozwolisz mu?
Aktualizacja: 2025-10-10T18:32:31+02:00
18:18
Allegro wzmacnia swoją usługę. "Kamień milowy"
Aktualizacja: 2025-10-10T18:18:44+02:00
17:57
Sony ma sprytny plan. Na takie PlayStation 6 warto czekać
Aktualizacja: 2025-10-10T17:57:31+02:00
17:47
Play zrobi ci szybszy internet za darmo. Żałuję, że go nie mam
Aktualizacja: 2025-10-10T17:47:46+02:00
17:32
Rząd się wygadał. Pokazał Samsunga, jakiego nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-10-10T17:32:50+02:00
15:50
Android ma już Liquid Glass. Długo z tym nie czekali
Aktualizacja: 2025-10-10T15:50:11+02:00
15:46
Windows ma nową aplikację. Notatnik to przy niej kombajn
Aktualizacja: 2025-10-10T15:46:00+02:00
13:50
Instagram jak Kanał Zero. Chce wbić się na telewizory
Aktualizacja: 2025-10-10T13:50:45+02:00
13:43
Nowe procesory Intel Core są jak pantera. Będzie łatwiej wybrać laptop
Aktualizacja: 2025-10-10T13:43:58+02:00
13:37
Będę gadał z Mapami Google. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2025-10-10T13:37:53+02:00
13:17
System kaucyjny stworzy problem, którego nie było. Ekspertka ostrzega
Aktualizacja: 2025-10-10T13:17:02+02:00
12:56
Powrót do szkoły i na studia: zadbaj o odpowiedni sprzęt. Poznaj serię GeForce RTX 50
Aktualizacja: 2025-10-10T12:56:52+02:00
12:07
Podróżujesz, klimatyzacja musi działać. PKP Intercity ma przechlapane
Aktualizacja: 2025-10-10T12:07:51+02:00
12:01
Trump nie umie w internet. Pomyłka jak z kabaretu
Aktualizacja: 2025-10-10T12:01:32+02:00
11:04
Telefony wpływają na ludzkie ciało. Najbardziej odczuwają to kobiety
Aktualizacja: 2025-10-10T11:04:20+02:00
10:19
Nowa aplikacja popularniejsza niż ChatGPT. Ludzie oszaleli na jej punkcie
Aktualizacja: 2025-10-10T10:19:11+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA