Ksiądz chodzi po kolędzie, a ty czaisz się w oknie? Jest od tego aplikacja

W małopolskiej parafii Michała Archanioła w Ujanowicach uruchomiono system Adventus. Rozwiązanie zostało opracowane przez parafialne Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Parafianie nie tylko mogą sprawdzić harmonogram kolędy 2025/2026 r. przez internet, ale też sprawdzić, kiedy zapuka do nich ksiądz.

Cyfrowa mapa kolędy pokazuje przebieg kolędy online

Mimo że w wielu miastach wizyta duszpasterska wymaga zamawianie księdza na określony dzień czy godzinę, tak na mniejszych miejsców wciąż często kontynuuje się tradycję księdza obchodzącego całe osiedla po kolędzie. Dotychczas wymagało to wypatrywania księdza, czekania czy pytania sąsiadów. Natomiast parafia w miejscowości Ujanowice w Małopolsce młodzież postanowiła nieco poprawić tę kwestię dedykowanym narzędziem.

To interaktywna mapa, która zawiera harmonogram kolędy realizowanej w parafii pw. św. Michała Archanioła. Rozwiązanie pozwala sprawdzić trasy kolędowe, które będą realizowane w danym dniu wraz z liczbą domów oraz informacją co do rodzin, które zostaną odwiedzone na początku i na końcu. Zawiera też informacje na temat kapłana realizującego wizytę duszpasterską oraz asystę ministrantów.

Narzędzie pozwala sprawdzić trasy kolędowe podczas wizyt duszpasterskich. Dzięki niej parafianie wiedzą, którzy są w kolejce. Najciekawszą funkcją jest wyświetlanie niemalże w czasie rzeczywistym przebiegu kolędy. Jak wynika z postu Parafii Ujanowice, zadanie to jest realizowane przez ministrantów zaznaczających na bieżąco przebieg wizyty.

Nie mówimy zatem o narzędziu wykorzystującym lokalizację. Narzędzie nie wyświetla bowiem położenia księdza, a jedynie, że do danego domu dotarli ministranci. Bardzo ważnym elementem narzędzia ma być jednak funkcja logowania się. Do systemu nie wykorzystuje się jednak konta, a miejscowość, nazwisko rodziny czy numer domu. Z moich krótkich testów wynika, że osoby postronne też mogą sprawdzić przebieg trasy kolędowej.

System Adventus ma być obecnie w fazie testów. Twórcy zaznaczają, że mogą pojawiać się błędy związane z nieścisłością w naniesieniu domów lub ich kolejności. Te jednak mogą być zgłaszane na parafialny adres e-mail.

Mimo wszystko projekt jest niezwykle ciekawy, ponieważ pokazuje możliwości dzisiejszej technologii. To inicjatywa parafii w Ujanowicach, więc nie powinniśmy się spodziewać się narzędzia w innych częściach Polski. No, chyba że inne parafie zdecydują się na opracowanie podobnego narzędzia.

Albert Żurek 30.12.2025 17:34

