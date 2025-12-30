REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Ksiądz chodzi po kolędzie, a ty czaisz się w oknie? Jest od tego aplikacja

Uruchomiono narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić status wizyty duszpasterskiej. To zmienia oblicze kolędy - już nie trzeba wypatrywać księdza przez okno. Sprawdzimy to w telefonie.

Albert Żurek
Ksiądz chodzi po kolędzie, a ty czaisz się w oknie? Jest od tego aplikacja
REKLAMA

W małopolskiej parafii Michała Archanioła w Ujanowicach uruchomiono system Adventus. Rozwiązanie zostało opracowane przez parafialne Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Parafianie nie tylko mogą sprawdzić harmonogram kolędy 2025/2026 r. przez internet, ale też sprawdzić, kiedy zapuka do nich ksiądz.

REKLAMA

Cyfrowa mapa kolędy pokazuje przebieg kolędy online

Mimo że w wielu miastach wizyta duszpasterska wymaga zamawianie księdza na określony dzień czy godzinę, tak na mniejszych miejsców wciąż często kontynuuje się tradycję księdza obchodzącego całe osiedla po kolędzie. Dotychczas wymagało to wypatrywania księdza, czekania czy pytania sąsiadów. Natomiast parafia w miejscowości Ujanowice w Małopolsce młodzież postanowiła nieco poprawić tę kwestię dedykowanym narzędziem.

To interaktywna mapa, która zawiera harmonogram kolędy realizowanej w parafii pw. św. Michała Archanioła. Rozwiązanie pozwala sprawdzić trasy kolędowe, które będą realizowane w danym dniu wraz z liczbą domów oraz informacją co do rodzin, które zostaną odwiedzone na początku i na końcu. Zawiera też informacje na temat kapłana realizującego wizytę duszpasterską oraz asystę ministrantów.

Narzędzie pozwala sprawdzić trasy kolędowe podczas wizyt duszpasterskich. Dzięki niej parafianie wiedzą, którzy są w kolejce. Najciekawszą funkcją jest wyświetlanie niemalże w czasie rzeczywistym przebiegu kolędy. Jak wynika z postu Parafii Ujanowice, zadanie to jest realizowane przez ministrantów zaznaczających na bieżąco przebieg wizyty. 

Nie mówimy zatem o narzędziu wykorzystującym lokalizację. Narzędzie nie wyświetla bowiem położenia księdza, a jedynie, że do danego domu dotarli ministranci. Bardzo ważnym elementem narzędzia ma być jednak funkcja logowania się. Do systemu nie wykorzystuje się jednak konta, a miejscowość, nazwisko rodziny czy numer domu. Z moich krótkich testów wynika, że osoby postronne też mogą sprawdzić przebieg trasy kolędowej.

class="wp-image-5672311"

System Adventus ma być obecnie w fazie testów. Twórcy zaznaczają, że mogą pojawiać się błędy związane z nieścisłością w naniesieniu domów lub ich kolejności. Te jednak mogą być zgłaszane na parafialny adres e-mail. 

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Mimo wszystko projekt jest niezwykle ciekawy, ponieważ pokazuje możliwości dzisiejszej technologii. To inicjatywa parafii w Ujanowicach, więc nie powinniśmy się spodziewać się narzędzia w innych częściach Polski. No, chyba że inne parafie zdecydują się na opracowanie podobnego narzędzia.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Albert Żurek
30.12.2025 17:34
Tagi: Kościółkościół katolickimapyNawigacja
Najnowsze
17:34
Ksiądz chodzi po kolędzie, a ty czaisz się w oknie? Jest od tego aplikacja
Aktualizacja: 2025-12-30T17:34:38+01:00
16:51
Abonament RTV nie pozwoli ci uciec z zaległą kasą. Nawet kiedy zniknie
Aktualizacja: 2025-12-30T16:51:03+01:00
16:42
Każda apka bankowa powinna mieć takie zabezpieczenie. Oszuści w ryk
Aktualizacja: 2025-12-30T16:42:05+01:00
16:36
Play z internetem 0 zł przez rok. To najszybszy światłowód
Aktualizacja: 2025-12-30T16:36:13+01:00
16:19
Spider’s Web w nowych Wiadomościach Google. Zaobserwuj nas a obiecujemy, nie pożałujesz
Aktualizacja: 2025-12-30T16:19:26+01:00
16:03
Nowy system Microsoftu wyciekł. Android zabił go w powijakach
Aktualizacja: 2025-12-30T16:03:11+01:00
15:51
Xbox złapał mnie w pułapkę. Trzeba uciekać, a nie mam jak
Aktualizacja: 2025-12-30T15:51:21+01:00
13:49
TCL 75C7K - ogromny QD‑Mini LED. Bez pudrowania rzeczywistości
Aktualizacja: 2025-12-30T13:49:57+01:00
13:00
Nowe czołgi K2 dla Wojska Polskiego. Jest potężny kontrakt
Aktualizacja: 2025-12-30T13:00:13+01:00
12:40
PKP Intercity będzie mieć superszybkie pociągi. Wiemy, co chcą kupić
Aktualizacja: 2025-12-30T12:40:12+01:00
11:08
Kometa 3I/Atlas to wierzchołek góry lodowej. Szokujące wyliczenia
Aktualizacja: 2025-12-30T11:08:56+01:00
10:46
Co potrafi Predator X27UZ1? Nowy monitor na nowy rok
Aktualizacja: 2025-12-30T10:46:39+01:00
10:37
System kaucyjny zaczyna naprawdę działać. Wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-12-30T10:37:18+01:00
8:59
Wydadzą miliony na remont lotniska Chopina. Chwilę później je zamkną
Aktualizacja: 2025-12-30T08:59:24+01:00
8:37
Linia lotnicza mówi "nie", prawo mówi "tak". Jak odzyskać pieniądze za zmarnowany lot
Aktualizacja: 2025-12-30T08:37:45+01:00
7:52
Stworzyli elektroniczny nos. Wykryje grzyba na ścianie, zanim go zauważysz
Aktualizacja: 2025-12-30T07:52:56+01:00
7:01
Samsung zawstydzi Apple'a. Siri rozpłakałaby się, gdyby potrafiła
Aktualizacja: 2025-12-30T07:01:12+01:00
6:25
Świąteczne rozczarowanie w liczbach. Co robimy z nietrafionymi prezentami?
Aktualizacja: 2025-12-30T06:25:23+01:00
6:24
Windows 11 przyspiesza po kilku komendach. Dysk szybszy o 30 proc.
Aktualizacja: 2025-12-30T06:24:13+01:00
6:23
Samsung robi teraz designerskie głośniki. No ładne, ale mam wątpliwości
Aktualizacja: 2025-12-30T06:23:00+01:00
6:12
Monitory LG jak karta graficzna. Poprawią grafikę własnym czipem
Aktualizacja: 2025-12-30T06:12:00+01:00
6:01
Złapali kosmicznego burgera na zdjęciu. Większy niż 40 układów
Aktualizacja: 2025-12-30T06:01:00+01:00
19:57
CD Projekt pozbywa się GOG. Jest nowy właściciel
Aktualizacja: 2025-12-29T19:57:51+01:00
19:20
Polska dostała potężne drony. Ten system to prawdziwy przełom
Aktualizacja: 2025-12-29T19:20:38+01:00
19:05
Telewizja umiera? Dobre sobie. Dane z Polski otworzą wam oczy
Aktualizacja: 2025-12-29T19:05:39+01:00
18:52
Samsung w potrzasku. Nowe Galaxy S26 gotowe, ale nie ma cen
Aktualizacja: 2025-12-29T18:52:52+01:00
17:49
AirPods Pro 3 z rekordowo niską ceną. A miały nie spaść poniżej tysiaka
Aktualizacja: 2025-12-29T17:49:03+01:00
17:28
Koniec ePUAP. Piję szampana, to symbol polskiej cyfrowej prowizorki
Aktualizacja: 2025-12-29T17:28:51+01:00
17:08
Tak chiński maglev pruje 700 km/h. A my czekamy na szybką kolej
Aktualizacja: 2025-12-29T17:08:59+01:00
16:34
YouTube tonie w szAIsie. Zgadnij, co które wideo jest sztuczne
Aktualizacja: 2025-12-29T16:34:24+01:00
16:01
Olej składanego iPhone'a. Lepiej poczekać na drugą edycję
Aktualizacja: 2025-12-29T16:01:13+01:00
15:50
W Xiaomi 17 Ultra Leica Edition łapiesz ostrość, kręcąc obręczą. Ale po co
Aktualizacja: 2025-12-29T15:50:54+01:00
15:42
Xiaomi 17 Ultra to jak aparat z funkcją telefonu. Mniej i lepiej
Aktualizacja: 2025-12-29T15:42:37+01:00
15:06
Białoruś zrobiła nas "w balony" w Wigilię. Czują się jakby niebo było ich
Aktualizacja: 2025-12-29T15:06:07+01:00
13:33
Telewizor Samsunga jak telefon. Obejrzysz zdjęcia na dużym ekranie
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:55+01:00
13:17
Rusza budowa polskiej tarczy antydronowej. "Kluczowa dla naszej obrony powietrznej"
Aktualizacja: 2025-12-29T13:17:02+01:00
12:42
Myśliwce bez pilotów już latają. Konkurencję zatkało
Aktualizacja: 2025-12-29T12:42:09+01:00
11:50
Myśliwce startują jeden po drugim. Tajwan szykuje się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-12-29T11:50:39+01:00
11:30
Moje miasto chciało mnie zabić. Mieszkam w piekle dla pieszych
Aktualizacja: 2025-12-29T11:30:16+01:00
10:47
Kometa 3I/Atlas na zdjęciach Teleskopu Hubble’a. Mamy kolejną zagadkę
Aktualizacja: 2025-12-29T10:47:42+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA