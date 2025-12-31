Samsung ma kłopot z zegarkami. Lepiej nie aktualizuj

Ładowanie...

Sprawa dotyczy najnowszego wydania nakładki One UI 8, które ostatnio trafiło na serię Galaxy Watch 4. Użytkownicy w sieci narzekają na działanie poszczególnych funkcji oraz krótszy czas pracy na baterii.

One UI 8 powoduje problemy z Galaxy Watch 4

Aktualizacja serii Galaxy Watch 4 została wprowadzona na początku grudnia, a do Polski zawitała tuż przed Bożym Narodzeniem. To był istotny krok ze strony producenta, ponieważ firma zaktualizowała ponad czteroletni sprzęt i jednocześnie pierwszą generację zegarków wyposażoną w system Wear OS z autorską nakładką One UI. Mimo że tempo oraz wsparcie robi wrażenie, nie wszyscy są zadowoleni.

Użytkownik Galaxy Watch 4 Classic na forum Samsunga ostrzegł, że aktualizacja może powodować problemy z działaniem urządzenia. Głównie dotyczy to czujników, przez co m.in. nie działa funkcja wykrywania zegarka na nadgarstku. Rozwiązanie powoduje blokadę urządzenia w momencie wyłączenia ekranu.

Oprócz tego każdy odczyt - m.in. tętna czy natlenienia krwi ma kończyć się błędem sugerującym, że sprzęt jest źle umiejscowiony lub w ogóle niezałożony na nadgarstku. Czujniki mają działać wyłącznie, gdy sprzęt zostanie przyłożony do palca. Donoszący o problemie uważa, że miał wykonywać szereg czynności: restart zegarka, usunięcie pamięci podręcznej, aktualizacja aplikacji Samsung Health i kilku innych.

Wygląda jednak na to, że użytkownik NishwinS nie jest odosobniony z tym problemem, ponieważ w komentarzach na forum Samsunga pojawiły się inne doniesienia od co najmniej kilku użytkowników. Kłopot ma jednak dotyczyć głównie modelu Watch 4 Classic. Oprócz tego posiadacze innych modeli serii Watch 4 narzekają na krótszy czas pracy na baterii.

W serwisie Reddit powstał wątek, w którym użytkownicy starszych zegarków Galaxy One UI 8 podkreślają większe zużycie baterii, wolniejsze działanie urządzenia czy nawet brak działania funkcji zawsze na ekranie. Komentujący jednak uważają, że przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych może pomóc. Nie tylko pod względem baterii, ale też działania czujników.

Nie znamy jednak skali problemu. Pozostałe nowsze generacje zegarków Samsung Galaxy Watch 5, 6, 7 oraz 8 najwyraźniej nie są dotknięte komplikacjami po wykonaniu aktualizacji do One UI 8 Watch.

Albert Żurek 31.12.2025 09:02

