Samsung zawstydzi Apple'a. Siri rozpłakałaby się, gdyby potrafiła

Asystent, którego większość użytkowników próbowała wyłączyć, otrzymuje drugie życie w One UI 8.5. Samsung zamiast budować technologię od zera, zintegrował Bixby’ego z silnikiem Perplexity, zamieniając go w narzędzie rozumiejące kontekst lepiej niż kiedykolwiek.

Oliwier Nytko
Wstyd dla Apple. Nowy Bixby z AI zawstydza Siri
Historia Bixby’ego to opowieść o ambicjach, które zderzyły się z rzeczywistością. Debiutujący wraz z Galaxy S8 asystent miał zmienić interakcję z telefonem, a zapamiętamy go głównie przez dedykowany przycisk, który częściej irytował przypadkowymi kliknięciami, niż faktycznie pomagał.

Samsung przez lata próbował wzbudzić zainteresowanie swoim rozwiązaniem, ale użytkownicy szukali sposobów na przemapowanie klawisza lub całkowite wyłączenie usługi, wybierając sprawdzonego Asystenta Google.

Technologiczny wyścig w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji dał Koreańczykom drugą szansę. Zamiast uśmiercać projekt kojarzony z bloatwarem, Samsung postanowił go reanimować. Firma nie buduje jednak zaawansowanych modeli językowych od zera, lecz sięga po sprawdzone rozwiązania z zewnątrz.

Perplexity wchodzi do gry

Plotki o współpracy Samsunga z Perplexity krążyły w branży od kilku miesięcy, ale teraz mamy konkretne dowody. Użytkownik serwisu X o nicku achultra zauważył nową funkcjonalność w wersji beta nakładki One UI 8.5. Aktualizacja aplikacji Bixby do wersji 4.0.50.4 wprowadza integrację z silnikiem wyszukiwania Perplexity, co zmienia sposób reagowania na pytania.

Na udostępnionym zrzucie ekranu widać, jak odświeżony asystent radzi sobie z zapytaniem o pogodę. Zamiast suchej informacji o temperaturze, Bixby - posiłkując się silnikiem partnera - sugeruje założenie kurtki, informuje o odczuwalnym chłodzie i dostarcza szerszy kontekst prognozy.

Samsung nie ukrywał wcześniej, że szuka partnerów do rozwoju funkcji AI wykraczających poza to, co oferuje Gemini od Google'a. Wygląda na to, że Perplexity przejmie obsługę bardziej złożonych zapytań wymagających analizy danych z sieci, pozostawiając podstawowemu Bixby'emu proste komendy systemowe. Taki podział zadań wydaje się logiczny, zwłaszcza że silnik ten trafił już wcześniej do telewizorów koreańskiego producenta.

Co jeszcze planuje Samsung w 2026 r.?

Kiedy premiera nowego Bixby?

Choć funkcja działa już u niektórych testerów na serii Galaxy S25, oficjalna premiera przewidywana jest wraz z debiutem Galaxy S26 w lutym 2026 r. Wtedy też integracja ma trafić szerszym strumieniem do starszych flagowców wraz z aktualizacją One UI 8.5. Wraz z nowym „mózgiem” asystent otrzyma też odświeżony interfejs, lepiej wpisujący się w obecne trendy wizualne. To sygnał, że Samsung, mimo silnego partnerstwa z Google, chce zachować pewną niezależność w obszarze AI.

Ruch tylko na plus. Zamiast tracić zasoby na budowę własnego modelu językowego, który prawdopodobnie odstawałby od liderów rynku, Samsung integruje gotowe i działające rozwiązanie. Dzięki temu Bixby przestaje być ubogim krewnym Asystenta Google, a może stać się alternatywą, która może faktycznie ułatwić wyszukiwanie informacji bez konieczności przekopywania się przez linki w przeglądarce.

Apple i Siri zostają w tyle

W tym kontekście blado wypada Apple i jego Siri. Mimo szumnych zapowiedzi i powolnego wdrażania Apple Intelligence, asystent z Cupertino wciąż potrafi wyłożyć się jak Paweł Jumper się na prostych zadaniach. Siri nadal miewa problemy ze zrozumieniem kontekstu, a jego ynteligencja często ogranicza się do odesłania użytkownika do wyników wyszukiwania w Google, co w 2025 r. jest rozwiązaniem archaicznym. Samsung, łącząc siły z Perplexity, pokazuje, że funkcjonalny asystent głosowy nowej generacji jest możliwy tu i teraz.

Oliwier Nytko
30.12.2025 07:01
Tagi: SamsungSmartfony
