Telewizor Samsunga jak telefon. Obejrzysz zdjęcia na dużym ekranie
Telewizory Samsunga zyskają opcję wygodnego przeglądania zdjęć i nagrań z telefonu. Aplikacja Zdjęcia Google, którą masz na swoim smartfonie z Androidem trafi na duże ekrany.
Samsung poinformował, że trwają prace nad udostępnieniem aplikacji Zdjęcia Google dla telewizorów już w następnym roku. Na początku oprogramowanie zaoferuje podstawowe funkcje, natomiast w ciągu najbliższych miesięcy będzie ulepszane.
Telewizory Samsunga ze Zdjęciami Google
Zdjęcia Google to domyślna aplikacja galerii na telefonach z Androidem. Jest zainstalowana od razu po wyciągnięcia z pudełka. W urządzeniach Samsunga mamy też do dyspozycji dedykowaną Galerię, natomiast rozwiązanie od Google’a jest znacznie bardziej wszechstronne - działa też w przeglądarce i pozwala łatwo pobierać materiały na komputer.
Teraz zostanie udostępniona na duże ekrany. Producent twierdzi, że ma umożliwić użytkownikom "bezproblemowe powracanie do najważniejszych chwil – od podróży i hobby po codzienne wspomnienia z bliskim". Zdjęcia Google na dużych ekranach mają zaoferować najważniejszą funkcję w postaci synchronizacji z innymi urządzeniami. Czyli jeśli zrobimy zdjęcie telefonem, automatycznie pojawi się możliwość przeglądania go na telewizorze Samsunga.
Co właściwie będziemy mogli zrobić z tym faktem? Bazą dedykowanej aplikacji Zdjęcia Google będzie proponowana integracja, która pozwoli przeglądać wybrane wspomnienia "uporządkowane według osób, miejsc i ważnych momentów". Najprawdopodobniej nie zaoferuje interfejsu z telefonu, w którym pojawia się możliwość przeglądania wszystkich zdjęć - mogłoby być to niewygodne. Zamiast tego aplikacja wyświetli najważniejsze fotografie czy nagrania.
Opcja wspomnień w Zdjęciach Google na telewizorach Samsunga ma pozostawać ekskluzywna przez pierwsze pół roku. Następnie w kolejnych miesiącach do aplikacji zostaną wprowadzone dwie funkcje:
- Create with AI - tworzenie szablonów tematycznych opartych na modelu sztucznej inteligencji Nano Banana, dzięki której będziemy mogli edytować zdjęcia. Użytkownicy skorzystają też z funkcji remiksu, który przekształca styl graficzny obrazu lub zdjęcia w wideo w celu ożywienia zdjęć;
- spersonalizowane wyniki - pod koniec 2026 r. dostaniemy podsumowanie roku na podstawie tematów lub treści wspomnień w formie pokazu slajdów.
Zdjęcia Google na telewizorach Samsunga mają być intuicyjne i proste w użyciu. Tak, aby korzystający mogli wspominać minione wydarzenia z danego roku na większym ekranie w salonie (lub innym miejscu) np. z rodziną lub znajomymi. Użytkownicy telewizorów Samsunga z 2026 r. będą mogli uzyskać dostęp do wybranych fotografii ze Zdjęć Google także w interfejsie użytkownika za pośrednictwem ekranu Daily Board.
