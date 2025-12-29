Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Telewizor Samsunga jak telefon. Obejrzysz zdjęcia na dużym ekranie

Telewizory Samsunga zyskają opcję wygodnego przeglądania zdjęć i nagrań z telefonu. Aplikacja Zdjęcia Google, którą masz na swoim smartfonie z Androidem trafi na duże ekrany.

Albert Żurek
Samsung Zdjęcia Google
REKLAMA

Samsung poinformował, że trwają prace nad udostępnieniem aplikacji Zdjęcia Google dla telewizorów już w następnym roku. Na początku oprogramowanie zaoferuje podstawowe funkcje, natomiast w ciągu najbliższych miesięcy będzie ulepszane.

REKLAMA

Telewizory Samsunga ze Zdjęciami Google

Zdjęcia Google to domyślna aplikacja galerii na telefonach z Androidem. Jest zainstalowana od razu po wyciągnięcia z pudełka. W urządzeniach Samsunga mamy też do dyspozycji dedykowaną Galerię, natomiast rozwiązanie od Google’a jest znacznie bardziej wszechstronne - działa też w przeglądarce i pozwala łatwo pobierać materiały na komputer. 

Teraz zostanie udostępniona na duże ekrany. Producent twierdzi, że ma umożliwić użytkownikom "bezproblemowe powracanie do najważniejszych chwil – od podróży i hobby po codzienne wspomnienia z bliskim". Zdjęcia Google na dużych ekranach mają zaoferować najważniejszą funkcję w postaci synchronizacji z innymi urządzeniami. Czyli jeśli zrobimy zdjęcie telefonem, automatycznie pojawi się możliwość przeglądania go na telewizorze Samsunga.

Disney+ HDR10+ Samsung

Co właściwie będziemy mogli zrobić z tym faktem? Bazą dedykowanej aplikacji Zdjęcia Google będzie proponowana integracja, która pozwoli przeglądać wybrane wspomnienia "uporządkowane według osób, miejsc i ważnych momentów". Najprawdopodobniej nie zaoferuje interfejsu z telefonu, w którym pojawia się możliwość przeglądania wszystkich zdjęć - mogłoby być to niewygodne. Zamiast tego aplikacja wyświetli najważniejsze fotografie czy nagrania.

Opcja wspomnień w Zdjęciach Google na telewizorach Samsunga ma pozostawać ekskluzywna przez pierwsze pół roku. Następnie w kolejnych miesiącach do aplikacji zostaną wprowadzone dwie funkcje:

  • Create with AI - tworzenie szablonów tematycznych opartych na modelu sztucznej inteligencji Nano Banana, dzięki której będziemy mogli edytować zdjęcia. Użytkownicy skorzystają też z funkcji remiksu, który przekształca styl graficzny obrazu lub zdjęcia w wideo w celu ożywienia zdjęć;
  • spersonalizowane wyniki - pod koniec 2026 r. dostaniemy podsumowanie roku na podstawie tematów lub treści wspomnień w formie pokazu slajdów.

Zdjęcia Google na telewizorach Samsunga mają być intuicyjne i proste w użyciu. Tak, aby korzystający mogli wspominać minione wydarzenia z danego roku na większym ekranie w salonie (lub innym miejscu) np. z rodziną lub znajomymi. Użytkownicy telewizorów Samsunga z 2026 r. będą mogli uzyskać dostęp do wybranych fotografii ze Zdjęć Google także w interfejsie użytkownika za pośrednictwem ekranu Daily Board.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
29.12.2025 13:33
Tagi: SamsungTelewizory
Najnowsze
13:33
Telewizor Samsunga jak telefon. Obejrzysz zdjęcia na dużym ekranie
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:55+01:00
13:17
Rusza budowa polskiej tarczy antydronowej. "Kluczowa dla naszej obrony powietrznej"
Aktualizacja: 2025-12-29T13:17:02+01:00
12:42
Myśliwce bez pilotów już latają. Konkurencję zatkało
Aktualizacja: 2025-12-29T12:42:09+01:00
11:50
Myśliwce startują jeden po drugim. Tajwan szykuje się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-12-29T11:50:39+01:00
11:30
Moje miasto chciało mnie zabić. Mieszkam w piekle dla pieszych
Aktualizacja: 2025-12-29T11:30:16+01:00
10:47
Kometa 3I/Atlas na zdjęciach Teleskopu Hubble’a. Mamy kolejną zagadkę
Aktualizacja: 2025-12-29T10:47:42+01:00
9:58
Stany Zjednoczone są jak Rosja. Oto dowód
Aktualizacja: 2025-12-29T09:58:07+01:00
9:12
Mówią, że to tradycja i jedna noc. A walą fajerwerkami tygodniami i wbrew zakazom
Aktualizacja: 2025-12-29T09:12:07+01:00
8:04
Wybij sobie z głowy karierę w internecie. Nie masz szans
Aktualizacja: 2025-12-29T08:04:51+01:00
7:04
Apple ukrywał te AirPodsy. Planował bombardowanie kolorem
Aktualizacja: 2025-12-29T07:04:19+01:00
6:48
Rój meteorytów wejdzie w naszą atmosferę. Szykujcie się na przepiękne widowisko
Aktualizacja: 2025-12-29T06:48:35+01:00
6:45
Potężna kara dla Ryanaira. Za kombinowanie na biletach
Aktualizacja: 2025-12-29T06:45:00+01:00
6:35
Rosja modernizuje triadę nuklearną. W sam raz na trzeci sezon Fallouta
Aktualizacja: 2025-12-29T06:35:00+01:00
6:25
Poseł opozycji radośnie sieje fejki z AI. Jego rolka ma już 1,5 mln zasięgu
Aktualizacja: 2025-12-29T06:25:00+01:00
6:15
Instagram uzależnia twoje dziecko w bardzo perfidny sposób. Wyciekły dokumenty
Aktualizacja: 2025-12-29T06:15:00+01:00
21:01
Gigantyczny radar powstaje w Polsce. Będzie śledził śmieci i wypatrywał zagrożenia
Aktualizacja: 2025-12-28T21:01:16+01:00
16:20
Chcesz zmienić ludzi? Zacznij szeptać im do telefonu
Aktualizacja: 2025-12-28T16:20:00+01:00
16:12
W Polsce wreszcie będą produkowane rakiety dla wojska. Podpisujemy historyczną umowę
Aktualizacja: 2025-12-28T16:12:00+01:00
16:10
Wielka reforma ortografii od 1 stycznia 2026. Nie poznasz języka polskiego
Aktualizacja: 2025-12-28T16:10:00+01:00
16:00
Silny sztorm na Bałtyku. Wieje tak, że odwołują promy, a łeb urywa
Aktualizacja: 2025-12-28T16:00:00+01:00
13:30
Testujemy monitor MSI MAG 321CUP. "Niezwykła relacja ceny do możliwości"
Aktualizacja: 2025-12-28T13:30:00+01:00
8:50
iPhone w 2026 - który model wybrać? Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-12-28T08:50:00+01:00
8:40
Płyta CD zmartwychwstaje. Oto moja cicha bohaterka roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:40:00+01:00
8:30
Nie umiem już żyć bez Apple Watcha na nadgarstku. To uzależniające
Aktualizacja: 2025-12-28T08:30:00+01:00
8:20
Gównowacenie. Słowo roku 2025
Aktualizacja: 2025-12-28T08:20:00+01:00
8:10
Kupiłem elektryczny piecyk do pizzy. Najlepiej wydane 300 zł w tym roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:10:00+01:00
8:00
2026 to rok, w którym pożegnam Xboksa. Microsoft przeholował
Aktualizacja: 2025-12-28T08:00:00+01:00
16:50
Rywal Starlinka rozwija panele. Ma większego od Elona Muska
Aktualizacja: 2025-12-27T16:50:00+01:00
16:40
Elon Musk cały czas gada o robotach. LG wprowadza je do sprzedaży
Aktualizacja: 2025-12-27T16:40:00+01:00
16:30
Galaxy Z TriFold kontra rzeczywistość. Porażka w testach wytrzymałości
Aktualizacja: 2025-12-27T16:30:00+01:00
16:20
Monitory marzeń. Za rok poproszę Mikołaja o Samsunga
Aktualizacja: 2025-12-27T16:20:00+01:00
16:10
Twórca ChatGPT odpływa. „Nie odkryliście mojego geniuszu”
Aktualizacja: 2025-12-27T16:10:00+01:00
16:00
Google w końcu pozwoli ci zmienić ten żenujący adres email
Aktualizacja: 2025-12-27T16:00:00+01:00
13:30
Gdy biznes spotyka gaming. Recenzja MSI Pro DP180, który nie wybiera stron
Aktualizacja: 2025-12-27T13:30:00+01:00
8:50
O co chodzi z cenami RAM-u? Wyjaśniamy dlaczego jest drogo i będzie drożej
Aktualizacja: 2025-12-27T08:50:00+01:00
8:40
Komputerek z GPS na kierownicy zamiast smartfona. Ma to sens?
Aktualizacja: 2025-12-27T08:40:00+01:00
8:30
W 2025 r. doczekałem się lepszych baterii w telefonach. Chcę je wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-27T08:30:00+01:00
8:20
W 2025 nie kupiłem Switcha 2. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2025-12-27T08:20:00+01:00
8:10
Jeden klik i masz dwa razy więcej RAM-u. Największa ściema w historii komputerów
Aktualizacja: 2025-12-27T08:10:00+01:00
8:00
Tych sprzętów Apple'a nie kupuj. Zaraz dostaną nowe wersje
Aktualizacja: 2025-12-27T08:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA