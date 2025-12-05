REKLAMA
Rok w Zdjęciach Google. Odpalasz Recap i wsiadasz do wehikułu czasu

Google Photos po raz kolejny przypomina nam, że technologia może być nie tylko narzędziem do przechowywania danych, ale także wehikułem pamięci.

Maciej Gajewski
Zdjęcia Google Recap 2025
Coroczny Recap - multimedialne podsumowanie mijającego roku - w edycji 2025 to już nie tylko nostalgiczny kolaż zdjęć, ale niemalże mała webowa aplikacja, którą można edytować, udostępniać i traktować jako fundament własnej twórczości.

Dotychczas Recap działał jak inteligentny montażysta: przeszukiwał bibliotekę zdjęć i filmów, wybierał najważniejsze momenty, dodawał efekty kinematograficzne i pakował całość w estetyczne wideo. W tym roku Google idzie krok dalej. Oprócz klasycznych statystyk - liczby zdjęć czy najczęściej fotografowanych osób - pojawiły się nowe metryki. Jedną z nich jest… liczba selfie. To drobiazg, ale potrafi rozbawić, zwłaszcza tych, którzy przez ostatnie miesiące obsesyjnie dokumentowali własną twarz.

Czytaj też:

Jeszcze ciekawsze są jednak funkcje dostępne dla użytkowników Photos zintegrowanych z Gemini w Stanach Zjednoczonych. Algorytm potrafi teraz rozpoznać hobby użytkownika i wskazać kluczowe chwile roku.

Personalizacja, której brakowało

Google Photos Recap 2025

Nie ma nic gorszego niż nostalgiczne podsumowanie, które przypomina o kimś lub czymś, co wolelibyśmy wymazać z pamięci. Google wreszcie wsłuchało się w głosy użytkowników i dodało możliwość ukrywania konkretnych osób lub zdjęć. Wystarczy kliknąć Generuj ponownie, aby Recap został przebudowany - tym razem bez niechcianych wspomnień.

Największą nowością jest jednak partnerstwo z CapCutem. Od teraz Recap można bezpośrednio eksportować do wspomnianej aplikacji i edytować. Google przygotował nawet własne szablony, które nadają całości unikalny sznyt.

Google Photos Recap 2025

Google rozumie też, że wspomnienia nabierają wartości dopiero wtedy, gdy można się nimi podzielić. Dlatego Recap 2025 oferuje karuzelę krótkich filmów i kolaży, idealnych do publikacji w mediach społecznościowych. To format przypominający Relacje czy Rolki - fragmentaryczne migawki zamiast jednego, długiego podsumowania. Pojawiła się też opcja bezpośredniego eksportu na WhatsApp Status.

Gdzie go znaleźć i jak działa

Recap jest udostępniany powoli kolejnym grupom użytkowników w aplikacji Zdjęcia Google, w nowej zakładce Wspomnienia. Po obejrzeniu pozostaje w karuzeli Wspomnień i w sekcji Kolekcje przez cały grudzień. Co ważne Google nie ogranicza się do jednego podsumowania - przez cały miesiąc serwuje dodatkowe wspomnienia skoncentrowane na roku 2025, przypominając kolejne ważne momenty.

Google Photos Recap 2025

Recap 2025 pokazuje, że dane nie muszą być tylko paliwem dla algorytmów reklamowych. Mogą stać się materiałem do tworzenia ciekawych doświadczeń. Telefon staje się osobistym archiwistą, który nie tylko przechowuje, ale też interpretuje nasze życie. Czyli algorytmy mogą być refleksją naszych historii.

05.12.2025 08:00
