Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego

Bezpośrednie przedpremierowe doświadczenie z produktem - choć niestety dość krótkie, bo na jeden spacer - skłania do spojrzenia nieco głębiej: nie tylko na samą specyfikację techniczną, lecz przede wszystkim na filozofię stojącą za aparatem w nowym telefonie Realme. Bo choć telefony od dawna pełnią rolę aparatów fotograficznych, to dopiero prawdziwe zrozumienie fotografii pozwala wyznaczyć kierunek jej rozwoju w urządzeniach mobilnych.

Właśnie dlatego Realme nawiązało długofalową współpracę z legendą branży - japońskim Ricoh. Partnerstwo, które dojrzewało przez cztery lata, dziś realnie wpływa na to, jak fotografuje się GT 8 Pro. I to właśnie ten aspekt powinien być punktem wyjścia dla każdego, kto poważnie myśli o tym urządzeniu.

Optyka Ricoh – coś więcej niż logo na obudowie

realme GT 8 Pro

Zanim opowiem o samym spacerze warto zrozumieć, co oznacza współpraca realme z Ricoh dla użytkownika GT 8 Pro. Nie chodzi tu o sytuację, w której znana marka fotograficzna jedynie użycza swojego logo. Ricoh zaangażował się w każdy etap tworzenia aparatu - od konstrukcji optyki, przez algorytmy kolorystyczne, aż po interfejs użytkownika.

1 / 2 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Sercem głównego aparatu jest matryca Sony LYT-808 o rozdzielczości 50 megapikseli i rozmiarze 1/1,56 cala. W praktyce oznacza to sensor zdolny uchwycić szczegóły nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Jednak prawdziwą przewagę daje optyka - zestaw siedmiu soczewek (7P), które dzięki pięciu warstwom powłok przeciwodblaskowych zapewniają aż 97 proc. transmisji światła.

1 / 3 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Ricoh, marka kultowa w świecie fotografii ulicznej dzięki serii GR, wniosła do projektu swoje wieloletnie doświadczenie. Aparaty GR - zwłaszcza najnowszy GR IV - cenione są za minimalistyczną konstrukcję, błyskawiczną reakcję i precyzyjny autofokus. To właśnie Realme stara się przenieść do telefonu.

Interfejs zbudowany na doświadczeniu

Realme GT 8 Pro

Czekając na rozpoczęcie spaceru, miałem okazję przyjrzeć się aplikacji aparatu. Widać tu wyraźnie wpływ Ricoh - pojawił się specjalny tryb GR, inspirowany interfejsem aparatów GR IV i GR IIIx.

Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Jedną z najciekawszych funkcji jest Snap Focus - możliwość ustawienia ostrości na wybraną odległość bez uruchamiania autofokusu. W fotografii ulicznej, gdzie liczy się ułamek sekundy, to rozwiązanie bezcenne. Dodatkowo aplikacja pozwala symulować klasyczne ogniskowe: 28 mm i 40 mm, a także alternatywne 35 mm i 50 mm - dokładnie te, które od dekad są ulubionymi narzędziami fotografów ulicznych.

1 / 2 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Dla osób ceniących maksymalną koncentrację przygotowano tryb wizjera. Ukrywa on wszystkie elementy interfejsu, pozostawiając jedynie kadr i spust migawki. Dzięki temu fotograf może skupić się wyłącznie na obserwacji sceny i uchwyceniu właściwego momentu.

Tonacje inspirowane analogiem

1 / 5 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

W czasach, gdy sztuczna inteligencja potrafi przeprogramować każdy piksel Realme i Ricoh proponują coś bardziej świadomego. W GT 8 Pro znajdziemy pięć tonacji inspirowanych klasyczną fotografią analogową:

Standard - naturalne, zrównoważone kolory

Film pozytywny - ciepłe, lekko nasycone barwy

Film negatywny - charakterystyczny, nieco nostalgiczny wygląd

Monotonia - subtelna czarno-biała tonacja

Czarno-biały kontrastowy - mocne, graficzne ujęcia

1 / 3 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

To nie są przypadkowe filtry niczym z Instagrama. Każda tonacja została opracowana w oparciu o analizę klasycznych emulsji fotograficznych. Działają w pełnej harmonii z technologią HDR - dzięki czemu nawet kreatywne przetwarzanie kolorów nie powoduje utraty szczegółów w światłach i cieniach.

Spacer po Starym Mieście

1 / 4 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

I wreszcie - sedno opowieści. Warszawskie Stare Miasto, wpisane na listę UNESCO, to miejsce pełne kolorowych kamienic, wąskich uliczek i odbudowanych po wojnie budynków. Każdy kadr jest tu potencjalnie wyjątkowy, ale jednocześnie stanowi wyzwanie dla aparatu - trzeba zmierzyć się z kontrastowym światłem, detalami architektury i ruchem ludzi.

1 / 2 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Podczas listopadowego spaceru GT 8 Pro pokazał swoje mocne strony:

Szybki start - dzięki Snap Focus mogłem ustawić ostrość na 1,5 metra i zrobić zdjęcie w sekundę. Idealne rozwiązanie w fotografii ulicznej.

HDR w praktyce - różnorodne barwy kamienic, od jasnych beżów po ciemne brązy, zostały oddane bez przepaleń i utraty szczegółów.

Precyzyjny autofokus - hybrydowy system łączący detekcję fazy i kontrastu świetnie radził sobie z ornamentami i detalami architektonicznymi.

Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Teleobiektyw - 200 megapikseli w peryskopie

GT 8 Pro to nie tylko aparat główny. Teleobiektyw o rozdzielczości 200 megapikseli, oparty na sensorze Samsung HP5 i konstrukcji peryskopowej daje możliwość izolowania kadru bez fizycznego zbliżania się do sceny.

Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

3-krotny zoom optyczny pozwala przejść od szerokiego planu do bardziej skupionej perspektywy, a hybrydowy zoom bezstratny do 12x łączy dane z głównego sensora i teleobiektywu, minimalizując utratę jakości. Podczas spaceru wielokrotnie korzystałem z tej funkcji - mogłem uchwycić detale scen dziejących się kilka ulic dalej, bez konieczności przeciskania się przez tłum.

Ultraszeroki kąt - drugi wymiar perspektywy

1 / 2 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro wyposażono także w 50-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny o polu widzenia 116 stopni. To idealne narzędzie do fotografii architektury - szczególnie w ciasnych przestrzeniach Starego Miasta.

1 / 4 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Podczas dokumentowania fasad i podwórek mogłem uchwycić całe budynki bez cofania się w wąskie przejścia. Zniekształcenia perspektywy, naturalne dla tego typu obiektywów, zostały dobrze skorygowane przez algorytmy Realme.

Sztuczna inteligencja i wieloklatkowy HDR

1 / 2 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Nowoczesna fotografia mobilna to nie tylko sprzęt, ale także oprogramowanie. GT 8 Pro korzysta z wieloklatkowego HDR - aparat wykonuje kilka ekspozycji o różnej jasności i łączy je w jeden obraz, wiernie oddający scenę.

1 / 2 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

W praktyce oznacza to, że nawet w trudnych warunkach - przy ostrych kontrastach światła i cienia - zdjęcia zachowują naturalny wygląd. Efekt bywa lekko cyfrowy, ale zdecydowanie subtelniejszy niż w wielu konkurencyjnych rozwiązaniach.

Porównanie z konkurencją - dlaczego realme GT 8 Pro się wyróżnia?

Rynek sztandarowych telefonów w drugiej połowie 2025 roku jest wyjątkowo nasycony. OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro czy Vivo X300 - wszystkie oferują solidne aparaty i wysoką jakość zdjęć. Jednak Realme GT 8 Pro ma przewagę, której nie da się zignorować: współpracę z Ricoh.

1 / 5 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Różnica jest zasadnicza. To nie tylko licencjonowanie nazwy, lecz realne zaangażowanie w projektowanie aparatu. Ricoh rozumie fotografię uliczną instynktownie - i to widać w GT 8 Pro.

Wymienny moduł aparatu - tego jeszcze nie było

Która wyspa aparatów, wariacie?

Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów GT 8 Pro jest wymienna wyspa aparatów. To pierwsze na rynku rozwiązanie, które pozwala zmieniać osłonę obiektywu na różne warianty - okrągłe, kwadratowe, a nawet futurystyczne, inspirowane robotyką.

Wyspę aparatów w Realme GT 8 Pro wymienia się za pomocą dołączonego śrubokręcika

Nie jest to zwykła zabawa w personalizację. To świadome budowanie wizualnej tożsamości urządzenia. W fotografii ulicznej wygląd aparatu bywa częścią autoportretu fotografa. Jedni wolą klasyczny, okrągły design, inni - surowy, industrialny kwadrat. GT 8 Pro daje możliwość wyrażenia tej preferencji wprost.

1 / 10 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Wnioski?

Po kilku godzinach spędzonych na warszawskim Starym Mieście z Realme GT 8 Pro stało się jasne, dlaczego współpraca Realme i Ricoh ma tak duże znaczenie dla przyszłości mobilnej fotografii. To nie jest przypadkowe połączenie marek - to efekt czterech lat pracy, testów i przemyślanej wizji.

Realme GT 8 Pro

Każdy element - od Snap Focus, przez tonacje inspirowane analogiem, po hybrydowy autofokus i peryskopowy zoom - został zaprojektowany z konkretnym celem. GT 8 Pro nie obiecuje najlepszych zdjęć na świecie, lecz oferuje zestaw narzędzi fotograficznych, które powstały dzięki współpracy z marką naprawdę rozumiejącą fotografię.

1 / 5 Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Warszawskie Stare Miasto, ze swoim architektonicznym chaosem, zmiennym światłem i bogactwem detali, okazało się idealnym miejscem na test. A Realme GT 8 Pro - wspierany przez Ricoh - zdał ten egzamin znakomicie.

Maciej Gajewski 07.11.2025 17:52

