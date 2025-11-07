REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Foto

Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego

Realme przygotował dla grupki dziennikarzy fotospacer którego celem było pokazanie możliwości fotograficznych modelu GT 8 Pro - telefonu, który faktycznie wyróżnia się na tle konkurencji. Nie mogłem nie skorzystać.

Maciej Gajewski
Realme GT 8 Pro zdjęcia
REKLAMA

Bezpośrednie przedpremierowe doświadczenie z produktem - choć niestety dość krótkie, bo na jeden spacer - skłania do spojrzenia nieco głębiej: nie tylko na samą specyfikację techniczną, lecz przede wszystkim na filozofię stojącą za aparatem w nowym telefonie Realme. Bo choć telefony od dawna pełnią rolę aparatów fotograficznych, to dopiero prawdziwe zrozumienie fotografii pozwala wyznaczyć kierunek jej rozwoju w urządzeniach mobilnych. 

Właśnie dlatego Realme nawiązało długofalową współpracę z legendą branży - japońskim Ricoh. Partnerstwo, które dojrzewało przez cztery lata, dziś realnie wpływa na to, jak fotografuje się GT 8 Pro. I to właśnie ten aspekt powinien być punktem wyjścia dla każdego, kto poważnie myśli o tym urządzeniu. 

REKLAMA

Czytaj też:

Optyka Ricoh – coś więcej niż logo na obudowie 

realme GT 8 Pro

Zanim opowiem o samym spacerze warto zrozumieć, co oznacza współpraca realme z Ricoh dla użytkownika GT 8 Pro. Nie chodzi tu o sytuację, w której znana marka fotograficzna jedynie użycza swojego logo. Ricoh zaangażował się w każdy etap tworzenia aparatu - od konstrukcji optyki, przez algorytmy kolorystyczne, aż po interfejs użytkownika. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107115904.jpg
1/2
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Sercem głównego aparatu jest matryca Sony LYT-808 o rozdzielczości 50 megapikseli i rozmiarze 1/1,56 cala. W praktyce oznacza to sensor zdolny uchwycić szczegóły nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Jednak prawdziwą przewagę daje optyka - zestaw siedmiu soczewek (7P), które dzięki pięciu warstwom powłok przeciwodblaskowych zapewniają aż 97 proc. transmisji światła. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107120251_01.jpg
1/3
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Ricoh, marka kultowa w świecie fotografii ulicznej dzięki serii GR, wniosła do projektu swoje wieloletnie doświadczenie. Aparaty GR - zwłaszcza najnowszy GR IV - cenione są za minimalistyczną konstrukcję, błyskawiczną reakcję i precyzyjny autofokus. To właśnie Realme stara się przenieść do telefonu. 

Interfejs zbudowany na doświadczeniu 

Realme GT 8 Pro

Czekając na rozpoczęcie spaceru, miałem okazję przyjrzeć się aplikacji aparatu. Widać tu wyraźnie wpływ Ricoh - pojawił się specjalny tryb GR, inspirowany interfejsem aparatów GR IV i GR IIIx. 

Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Jedną z najciekawszych funkcji jest Snap Focus - możliwość ustawienia ostrości na wybraną odległość bez uruchamiania autofokusu. W fotografii ulicznej, gdzie liczy się ułamek sekundy, to rozwiązanie bezcenne. Dodatkowo aplikacja pozwala symulować klasyczne ogniskowe: 28 mm i 40 mm, a także alternatywne 35 mm i 50 mm - dokładnie te, które od dekad są ulubionymi narzędziami fotografów ulicznych. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107120834.jpg
1/2
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Dla osób ceniących maksymalną koncentrację przygotowano tryb wizjera. Ukrywa on wszystkie elementy interfejsu, pozostawiając jedynie kadr i spust migawki. Dzięki temu fotograf może skupić się wyłącznie na obserwacji sceny i uchwyceniu właściwego momentu. 

Tonacje inspirowane analogiem 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107120857.jpg
1/5
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

W czasach, gdy sztuczna inteligencja potrafi przeprogramować każdy piksel Realme i Ricoh proponują coś bardziej świadomego. W GT 8 Pro znajdziemy pięć tonacji inspirowanych klasyczną fotografią analogową: 

  • Standard -  naturalne, zrównoważone kolory 
  • Film pozytywny - ciepłe, lekko nasycone barwy 
  • Film negatywny - charakterystyczny, nieco nostalgiczny wygląd 
  • Monotonia -  subtelna czarno-biała tonacja 
  • Czarno-biały kontrastowy -  mocne, graficzne ujęcia 
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107121033.jpg
1/3
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

To nie są przypadkowe filtry niczym z Instagrama. Każda tonacja została opracowana w oparciu o analizę klasycznych emulsji fotograficznych. Działają w pełnej harmonii z technologią HDR - dzięki czemu nawet kreatywne przetwarzanie kolorów nie powoduje utraty szczegółów w światłach i cieniach. 

Spacer po Starym Mieście 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107121542.jpg
1/4
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

I wreszcie - sedno opowieści. Warszawskie Stare Miasto, wpisane na listę UNESCO, to miejsce pełne kolorowych kamienic, wąskich uliczek i odbudowanych po wojnie budynków. Każdy kadr jest tu potencjalnie wyjątkowy, ale jednocześnie stanowi wyzwanie dla aparatu - trzeba zmierzyć się z kontrastowym światłem, detalami architektury i ruchem ludzi. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107122122.jpg
1/2
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Podczas listopadowego spaceru GT 8 Pro pokazał swoje mocne strony: 

  • Szybki start - dzięki Snap Focus mogłem ustawić ostrość na 1,5 metra i zrobić zdjęcie w sekundę. Idealne rozwiązanie w fotografii ulicznej. 
  • HDR w praktyce - różnorodne barwy kamienic, od jasnych beżów po ciemne brązy, zostały oddane bez przepaleń i utraty szczegółów. 
  • Precyzyjny autofokus - hybrydowy system łączący detekcję fazy i kontrastu świetnie radził sobie z ornamentami i detalami architektonicznymi. 
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Teleobiektyw - 200 megapikseli w peryskopie 

GT 8 Pro to nie tylko aparat główny. Teleobiektyw o rozdzielczości 200 megapikseli, oparty na sensorze Samsung HP5 i konstrukcji peryskopowej daje możliwość izolowania kadru bez fizycznego zbliżania się do sceny. 

Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

3-krotny zoom optyczny pozwala przejść od szerokiego planu do bardziej skupionej perspektywy, a hybrydowy zoom bezstratny do 12x łączy dane z głównego sensora i teleobiektywu, minimalizując utratę jakości. Podczas spaceru wielokrotnie korzystałem z tej funkcji - mogłem uchwycić detale scen dziejących się kilka ulic dalej, bez konieczności przeciskania się przez tłum. 

Ultraszeroki kąt - drugi wymiar perspektywy 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107122808.jpg
1/2
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro wyposażono także w 50-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny o polu widzenia 116 stopni. To idealne narzędzie do fotografii architektury - szczególnie w ciasnych przestrzeniach Starego Miasta. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107124654.jpg
1/4
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Podczas dokumentowania fasad i podwórek mogłem uchwycić całe budynki bez cofania się w wąskie przejścia. Zniekształcenia perspektywy, naturalne dla tego typu obiektywów, zostały dobrze skorygowane przez algorytmy Realme. 

Sztuczna inteligencja i wieloklatkowy HDR

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107123327.jpg
1/2
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Nowoczesna fotografia mobilna to nie tylko sprzęt, ale także oprogramowanie. GT 8 Pro korzysta z wieloklatkowego HDR - aparat wykonuje kilka ekspozycji o różnej jasności i łączy je w jeden obraz, wiernie oddający scenę. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107123442.jpg
1/2
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

W praktyce oznacza to, że nawet w trudnych warunkach - przy ostrych kontrastach światła i cienia - zdjęcia zachowują naturalny wygląd. Efekt bywa lekko cyfrowy, ale zdecydowanie subtelniejszy niż w wielu konkurencyjnych rozwiązaniach. 

Porównanie z konkurencją - dlaczego realme GT 8 Pro się wyróżnia? 

Rynek sztandarowych telefonów w drugiej połowie 2025 roku jest wyjątkowo nasycony. OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro czy Vivo X300 - wszystkie oferują solidne aparaty i wysoką jakość zdjęć. Jednak Realme GT 8 Pro ma przewagę, której nie da się zignorować: współpracę z Ricoh. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107124026.jpg
1/5
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Różnica jest zasadnicza. To nie tylko licencjonowanie nazwy, lecz realne zaangażowanie w projektowanie aparatu. Ricoh rozumie fotografię uliczną instynktownie - i to widać w GT 8 Pro. 

Wymienny moduł aparatu - tego jeszcze nie było 

Która wyspa aparatów, wariacie?

Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów GT 8 Pro jest wymienna wyspa aparatów. To pierwsze na rynku rozwiązanie, które pozwala zmieniać osłonę obiektywu na różne warianty - okrągłe, kwadratowe, a nawet futurystyczne, inspirowane robotyką. 

Wyspę aparatów w Realme GT 8 Pro wymienia się za pomocą dołączonego śrubokręcika

Nie jest to zwykła zabawa w personalizację. To świadome budowanie wizualnej tożsamości urządzenia. W fotografii ulicznej wygląd aparatu bywa częścią autoportretu fotografa. Jedni wolą klasyczny, okrągły design, inni - surowy, industrialny kwadrat. GT 8 Pro daje możliwość wyrażenia tej preferencji wprost. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107124523.jpg
1/10
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Wnioski?

Po kilku godzinach spędzonych na warszawskim Starym Mieście z Realme GT 8 Pro stało się jasne, dlaczego współpraca Realme i Ricoh ma tak duże znaczenie dla przyszłości mobilnej fotografii. To nie jest przypadkowe połączenie marek - to efekt czterech lat pracy, testów i przemyślanej wizji. 

Realme GT 8 Pro

Każdy element - od Snap Focus, przez tonacje inspirowane analogiem, po hybrydowy autofokus i peryskopowy zoom - został zaprojektowany z konkretnym celem. GT 8 Pro nie obiecuje najlepszych zdjęć na świecie, lecz oferuje zestaw narzędzi fotograficznych, które powstały dzięki współpracy z marką naprawdę rozumiejącą fotografię. 

REKLAMA
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG20251107124747.jpg
1/5
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro
Zdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 ProZdjęcie wykonane za pomocą Realme GT 8 Pro

Warszawskie Stare Miasto, ze swoim architektonicznym chaosem, zmiennym światłem i bogactwem detali, okazało się idealnym miejscem na test. A Realme GT 8 Pro - wspierany przez Ricoh - zdał ten egzamin znakomicie.

REKLAMA
Maciej Gajewski
07.11.2025 17:52
Tagi: RealmeTelefony
Najnowsze
16:53
3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"
Aktualizacja: 2025-11-07T16:53:10+01:00
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
16:23
iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T16:23:59+01:00
15:42
Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome
Aktualizacja: 2025-11-07T15:42:27+01:00
15:31
Lotnisko prosi pilotów o przerwę. "Samolot co 4 minuty nad głową"
Aktualizacja: 2025-11-07T15:31:43+01:00
15:17
Kometa 3I/Atlas wydłuża listę zagadek. Powodem nowe zdjęcie
Aktualizacja: 2025-11-07T15:17:17+01:00
15:00
mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych
Aktualizacja: 2025-11-07T15:00:23+01:00
13:52
Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł
Aktualizacja: 2025-11-07T13:52:24+01:00
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
8:38
Coraz więcej szkła w Windowsie. Powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2025-11-07T08:38:13+01:00
7:45
Szef czeskiego przewoźnika kolejowego przeholował. Do akcji wkracza ABW
Aktualizacja: 2025-11-07T07:45:22+01:00
7:15
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne
Aktualizacja: 2025-11-07T07:15:58+01:00
6:12
Czytanie w myślach stało się faktem. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-07T06:12:00+01:00
6:11
Ciemna materia zdradziła, jak działa. Wreszcie mamy konkretne dane
Aktualizacja: 2025-11-07T06:11:00+01:00
6:09
Stworzyli Google Maps Imperium Rzymskiego. Piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2025-11-07T06:09:00+01:00
6:08
ONZ: planeta zbliża się do punktu krytycznego. "Mamy dekadę"
Aktualizacja: 2025-11-07T06:08:00+01:00
6:06
Księżycowe skały na Ziemi. Potwierdzają wielką teorię
Aktualizacja: 2025-11-07T06:06:00+01:00
21:45
ARC Raiders to test na ludzką naturę. Zachwyca mnie wpływ na graczy
Aktualizacja: 2025-11-06T21:45:46+01:00
21:09
Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu
Aktualizacja: 2025-11-06T21:09:19+01:00
20:44
Apple z absurdalnym ograniczeniem. Dzięki, Unio Europejsko 
Aktualizacja: 2025-11-06T20:44:11+01:00
20:15
Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd
Aktualizacja: 2025-11-06T20:15:53+01:00
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
18:53
W szkołach stawiają specjalne budki. Bez tego nie idzie wytrzymać
Aktualizacja: 2025-11-06T18:53:00+01:00
18:04
Microsoft przyznaje: popsuliśmy menu w Windowsie. Czas to naprawić
Aktualizacja: 2025-11-06T18:04:36+01:00
17:55
Samsung Galaxy S26 Ultra z mnóstwem ulepszeń. Wszystko już jasne
Aktualizacja: 2025-11-06T17:55:07+01:00
17:26
Wzięli się za reklamy w mieście. Samowolka taka, że głowa mała
Aktualizacja: 2025-11-06T17:26:34+01:00
16:49
Nasz satelita gotowy do lotu. Zaczęło się odliczanie
Aktualizacja: 2025-11-06T16:49:31+01:00
16:35
Nowy Huawei może i "Air", ale nie najcieńszy. I całe szczęście
Aktualizacja: 2025-11-06T16:35:43+01:00
16:01
Chrome zmienia się nie do poznania. Czy to jeszcze przeglądarka?
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:42+01:00
15:01
mObywatel z nieoczekiwaną funkcją. Tym razem chodzi o obronę, nie dokumenty
Aktualizacja: 2025-11-06T15:01:22+01:00
14:32
Nowoczesny dom w zasięgu ręki. Polski Smart home dostępny dla każdego
Aktualizacja: 2025-11-06T14:32:49+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA