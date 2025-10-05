Nostalgicy, to my mieliśmy rację - "kiedyś to było" okazuje się prawdą

Ładowanie...

Empik poinformował, że rozszerza ofertę usług fotograficznych o sieć stacjonarną. To oznacza, że w salonach staną "nowoczesne Foto Kioski – samoobsługowe automaty do profesjonalnego druku zdjęć". Pierwsze pojawiły się w czterech warszawskich lokalizacjach, a do połowy października uruchomionych zostanie ich łącznie 10 w salonach Empik na terenie całego kraju.

Sieć opisuje, że Foto Kioski mają pozwolić na szybki i łatwy proces drukowania zdjęć. Rozwiązanie umożliwia ekspresowy druk zdjęć w popularnych formatach (10x15 cm, 15x15 cm, 15x20 cm) oraz profesjonalne przygotowanie zdjęć do dokumentów z pomocą aplikacji PhotoAiD.

REKLAMA

System obsługuje zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe przesyłanie plików przy użyciu kodu QR, zapewniając użytkownikom pełną elastyczność w zakresie transferu danych. Automaty wyposażone są w nowoczesne systemy płatności, akceptujące transakcje kartą zbliżeniową oraz BLIK-iem, a cały proces – od przesłania zdjęć po odebranie gotowych odbitek – zajmuje zaledwie 2-3 minuty – tłumaczy Empik.

Dlaczego to wielki triumf nostalgików, skoro drukować zdjęcia od dawna da się w Rossmannie czy w niektórych innych sklepach? Cóż, no właśnie dlatego, że usługa się rozszerza. Nawet w Empiku mówią, że zdjęcia w chmurze to nie to samo.

– Decyzja o wprowadzeniu usługi druku zdjęć w sieci salonów Empik jest odpowiedzią na wyraźną lukę rynkową. Z jednej strony znikają tradycyjne studia fotograficzne, z drugiej – coraz więcej osób chce zachować swoje zdjęcia w fizycznej formie. Dziś niemal każdy korzysta ze smartfona, który umożliwia robienie fotografii w wysokiej jakości, a ludzie pragną utrwalić te wspomnienia w formie namacalnej, mieć je pod ręką, a nie tylko w chmurze. Ten trend dynamicznie napędza rozwój druku cyfrowego, a my postanowiliśmy go wykorzystać – stąd pomysł na Foto Kioski w Empiku – komentuje Łukasz Kmiecik, CEO Empik Foto.

Należało się tego spodziewać. Skoro wróciły winyle, kasety czy płyty CD, to musiał przyjść czas na tradycyjne zdjęcia. "Ci, których dopadła nostalgia, w istocie nie tyle pragną coś odzyskać, ile czegoś się pozbyć" – pisał Mark Lilla w książce "Błoga ignorancja". W tym jednak przypadku chodzić może o jedno i drugie. Chcemy zrezygnować z nadmiaru, którego efektem ubocznym jest ulotność: robimy mnóstwo zdjęć, ale szybko o nich zapominamy i nie jest łatwo do nich wrócić. Za sprawą wydrukowanych fotografii znowu można nadać wspomnieniom znaczenie, zatrzymać je na dłużej.

REKLAMA

Nostalgia odnosi jednak pyrrusowe zwycięstwo

Wiadomo przecież, że to jednak nie to samo, co dawniej. Ma to swoje korzyści, bo zdjęcia wywołane będą szybciej i wygodniej, ale w tych wielkich powrotach znaczące jest to, do kogo trafiamy.

Kiedy zniknęły kioski, jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać automaty. Co więcej, gazety, których niby nikt nie czyta, nagle trafiły do automatów paczkowych. Tradycyjne studia fotograficzne wymarły, ale zdjęcia odżywają w salonach dużej sieci. Jeszcze do niedawna mówiło się, że stare rozwiązania odchodzą, bo nikt ich nie potrzebuje, nowe są dużo lepsze. A tymczasem odnajdują się pod skrzydłami dużych sieci i marek. Jakby wcale nie chodziło o nienowoczesność technologii, a o to, w czyich ma być rękach.

REKLAMA

Adam Bednarek 05.10.2025 19:23

Ładowanie...