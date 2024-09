Wyrzucili kioski z ulic miast. Te nowe budy niby nowoczesne, ale dużo gorsze

W Łodzi biletomaty wiszą na przystankach. To przydatna opcja dla pasażera, ale jeśli zastanowimy się, dlaczego takie maszyny są w ogóle potrzebne, dojdziemy do prostego wniosku: bo zabrakło kiosków. Wcześniej budki stały przy przystankach i pozwalały załatwić kilka spraw naraz. Drobne inicjatywy nie przetrwały walki z wielkimi sieciami, więc zniknęły. Lukę wypełniają teraz automaty. Tyle że są skoncentrowane na konkretnym asortymencie, więc żeby dopasować się do różnorodnych potrzeb ludzi musimy mieć kilka maszyn do wyboru. Jakoś nie jestem przekonany, czy to zmiana na plus.