Składany telefon z gigantyczną baterią. Nie sądziłem, że to możliwe

Zrobili tańszy składany smartfon i włożyli do niego baterię o ogromnej pojemności. Czy to wystarczy, aby odnieść sukces?

Albert Żurek
Nubia Fold
Za urządzenie odpowiada marka Nubia, która już w ubiegłym roku spróbowała podbić polski rynek najtańszym składanym telefonem w kształcie klapki. Nowa propozycja bazuje na bardziej zaawansowanej formie Folda, czyli urządzenia przypominającego książkę. Sprzęt ma konkurować z Samsungiem Galaxy Z Fold 7. 

Tańszy składany smartfon atakuje rynek. Taka jest Nubia Flip

Na pierwszy rzut oka Nubia Flip prezentuje się tak jak każdy inny składany telefon w kształcie klapki. Na zewnątrz widzimy ekran pokryty szkłem oraz dużą wyspę na aparaty, a w środku mamy składany wyświetlacz z wystającymi ramkami mającymi na celu ochronę panelu. Specyfikacja techniczna urządzenia prezentuje się następująco:

  • zewnętrzny ekran: 6,5-calowy panel AMOLED 2748 × 1172 o odświeżeniu 120 Hz;
  • zewnętrzny wyświetlacz: 8-calowy AMOLED 2480 × 2200 o odświeżeniu 120 Hz;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite;
  • pamięć: 12 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;
  • akumulator: 6560 mAh, ładowanie 55 W;
  • aparat: 50 Mpix główny, 50 Mpix szeroki, 5 Mpix makro;
  • masa: 249 g,
  • wymiary: 5,4 mm grubości po rozłożeniu, 11,1 mm po złożeniu.

Największą zaletą urządzenia jest akumulator o ogromnej pojemności przekraczającej 6500 mAh. Jest to oczywiście jednostka węglowo-krzemowa o wyższej gęstości, dzięki której producent bez pogrubiania telefonu mógł znacząco ulepszyć czas pracy na baterii urządzenia.

W innych składanych telefonach znajdziemy mniejsze baterie. Samsung w swoim Z Fold 7 oferuje 4400 mAh (jest to klasyczny akumulator litowo-jonowy), a Honor Magic V5 5G - 5820 mAh. Nubia przebiła Samsunga o ponad 2000 mAh, co jest wynikiem godnym pochwały.

Warto jednak zauważyć, że propozycja koreańskiego producenta jest znacznie smuklejsza. Po rozłożeniu telefon mierzy tylko 4,2 mm grubości i 8,9 po złożeniu - czyli odpowiedni ponad 1 i 2 mm różnicy. Gdyby tego było mało, Samsung jest znacznie lżejszy: waży tylko 215 g, gdzie w Nubia Fold jest to prawie 250 g. 

Propozycja chińskiej marki też nie ma podjazdu pod kątem fotograficznym. Co prawda oferuje trzy oczka na tylnym panelu, ale tak naprawdę tylko dwa są użyteczne. Nie wiem, czy stosowanie 5-megapikselowego wypełniacza w telefonie za kilka tysięcy złotych to aby na pewno dobry kierunek. 

Cena też zachęca. Ale telefon jeszcze nie jest dostępny w Europie

Nubia Fold początkowo weszła na rynek w Japonii w cenie ok. 4000 zł. Sprzęt jest zatem ponad 2000 zł tańszy od Z Folda. Osobiście nie spodziewałbym się jednak takiej wyceny w Polsce. U nas Z Fold 7 kosztuje ok. 7000-7500 zł w promocjach, więc Nubia powinna kosztować ok. 5500 zł.

Taka cena w przypadku składanego telefonu byłaby zauważalnie atrakcyjniejsza. Dzisiaj problemem tego typu sprzętów jest właśnie głównie wysoki próg wejścia. Tylko część Polaków jest w stanie wydać na telefon 6-7 tys. zł. A jeśli już mają takie środki na smartfon wolą kupić coś bardziej sprawdzonego: iPhone’a Pro Max albo Samsunga Galaxy S Ultra.

Nubia jednak ma też inne zachęcające cechy takie jak akumulator. Czy to jednak wystarczy, aby odnieść sukces? Obawiam się, że niestety nie.

03.12.2025 20:27
2025-12-03T20:27:50+01:00
