Jest dobry powód, żeby płacić telefonem. Dwa razy więcej żappsów

Metoda płatności telefonem Samsung Pay właśnie została ulepszona. Klienci dużej sieci sklepów szczególnie się ucieszą. Żal nie skorzystać z tej promocji.

Albert Żurek
Samsung Pay W Polsce
Na czym polega nowa akcja? Samsung zachęca nią do korzystania z niedawno uruchomionego w Polsce Samsung Pay, czyli karty płatniczej przypiętej do portfela Samsung Wallet. Wcześniej gigant dał możliwość odebrania darmowych słuchawek za płatności, a tym razem są to podwojone punkty w programie Żabki. Będzie można na tym mocno skorzystać.

Dwa razy więcej żappsów za płatność Samsung Pay w Żabce

Producent z Korei Południowej podjął współpracę z Żabką i uruchomił ciekawą opcję. Mianowicie w okresie od 3 grudnia 2025 r. do 13 stycznia 2026 r. (lub do wyczerpania puli punktów) płacąc za zakupy Samsung Pay w Żabce, można otrzymać dwa razy więcej żappsów w aplikacji Żappka.

Aby móc liczyć na podwojone punkty trzeba jednak korzystać z karty Visa podpiętej do Samsung Wallet. Samsung obecnie pozwala podpiąć do portfela karty wydawane przez banki takie jak: PKO BP, Pekao, Santander, mBank, Credit Agricole, Millenium oraz Nest Bank.

Oprócz płatności trzeba będzie zeskanować też kod wyświetlany przez aplikację mobilną Żabki. Standardowo za zakupy o wartości 1 zł dostajemy 4 żappsy, czyli wydając 100 zł, na konto trafia 400 punktów lojalnościowych. Natomiast dzięki promocji Samsunga za 100 zł dostaniemy aż 800 żappsów. Czyli właściwie musimy wydać dwa razy mniej, żeby uzyskać taką samą liczbę punktów.

Oczywiście żappsy nie będą podwajane w przypadku zakupów z kategorii, za które normalnie nie dostajemy punktów. Chodzi np. o wyroby tytoniowe, produkty lecznicze czy doładowania przedpłacone od operatorów czy karty serwisów online. Żappsy będące walutą program lojalnościowego Żabki można wymieniać na nagrody - np. hot-dogi, zapiekanki i inne dania z oferty sklepu sygnowanego płazem, które odbierzemy bez dodatkowych opłat. 

Prawda jest taka, że trzeba wydać sporo pieniędzy, aby odebrać takiego hot-doga za darmo. Ale jeśli i tak robi się zakupy w tej sieci, to i tak przy okazji warto zbierać punkty. Tak naprawdę działa każdy inny program lojalnościowy - Orlenu, McDonald’s i innych popularnych sieci. 

Łączna pula, z której mogą skorzystać płacący Samsung Pay z kartą Visa w Żabce to 88 mln żappsów. W związku z promocją jest jednak haczyk, który został opisany w regulaminie - z podwajania Żappsów można skorzystać tylko pięć razy w ciągu trwania promocji. Mimo wszystko i tak warto skorzystać, to zawsze dodatkowe punkty i powód, aby aktywować kartę Visa w portfelu Samsung Wallet.

Więcej o Samsungu przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
03.12.2025 19:03
Tagi: Płatność telefonempłatnościPłatności bezgotówkoweSamsungSmartfony
