Płacisz telefonem Samsunga, masz słuchawki za darmo – jest okazja

Samsung uruchomił nową promocję. Zasady są bardzo proste - trzeba płacić za pomocą niedawno uruchomionej w Polsce usługi Samsung Pay za zakupy w sklepach i restauracjach. Jeśli będziecie płacić wystarczająco często, słuchawki Galaxy Buds FE dostaniecie za darmo.

Samsung Galaxy Buds FE za darmo. Trzeba tylko płacić Samsungiem

Dla niewtajemniczonych użytkowników telefonów Samsunga należy wytłumaczyć, czym jest usługa Samsung Pay. To rozwinięcie dotychczasowego portfela Samsung, do którego można przypisywać karty płatnicze z polskich banków.

Rozwiązanie działa na identycznej zasadzie co analogiczne narzędzie od Google - umożliwia płatności zbliżeniowe telefonem. Obecnie pozwala dodawać do portfela karty Mastercard i Visa banków takich jak: PKO, Millenium, Pekao, mBank, Santander, Nest Bank oraz Credit Agricole.

Zgodnie z regulaminem promocji musimy wykonać co najmniej 15 transakcji za pomocą Samsung Pay i Samsung Wallet. Mamy na to czas od 25 listopada do 14 grudnia 2025 r. Każdego dnia możemy jednak wykonać tylko dwie płatności wliczane w konkursową sumę. Każda transakcja to jedna pieczątka w aplikacji Samsung Wallet. W teorii jesteśmy w stanie zdobyć wszystkie po ośmiu dniach codziennego płacenia za zakupy telefonem Samsunga.

Jeśli zdobędziemy 15 wymaganych pieczątek, mamy możliwość odebrania darmowego egzemplarza słuchawek Galaxy Buds FE o wartości ok. 300 zł. W tym celu użytkownik musi:

zajrzeć do aplikacji Samsung Wallet, w której znajdzie informacje na temat możliwość wysłania zgłoszenia promocyjnego,

następnie będzie musiał wypełnić formularz, załączając wszystkie niezbędne informacje takie jak adres do wysyłki.

Wykonanie tego kroku pozwoli odebrać egzemplarz słuchawek Samsung Galaxy Buds FE. Twórcy promocji zakładają limit nagród na poziomie 2000 sztuk. Sprzęt ma być wysyłany według kolejności otrzymania przez organizatora wypełnionego formularza.

Samsung dodaje, że wszystkie czynności związane z przyznaniem i odbiorem nagród zakończą się do 9 marca 2026 r. Być może będziecie musieli trochę poczekać, zanim otrzymacie swój egzemplarz Galaxy Buds FE za płacenie Samsung Pay.

Albert Żurek 25.11.2025 20:47

