REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Płacisz telefonem Samsunga, masz słuchawki za darmo – jest okazja

Jest sposób na odebranie słuchawek Samsung Galaxy Buds za darmo. Wystarczy korzystać z telefonu Samsunga i jego usługi do wygodnych płatności bezgotówkowych. 

Albert Żurek
Samsung promocja słuchawki Samsung Pay
REKLAMA

Samsung uruchomił nową promocję. Zasady są bardzo proste - trzeba płacić za pomocą niedawno uruchomionej w Polsce usługi Samsung Pay za zakupy w sklepach i restauracjach. Jeśli będziecie płacić wystarczająco często, słuchawki Galaxy Buds FE dostaniecie za darmo.

REKLAMA

Samsung Galaxy Buds FE za darmo. Trzeba tylko płacić Samsungiem

Dla niewtajemniczonych użytkowników telefonów Samsunga należy wytłumaczyć, czym jest usługa Samsung Pay. To rozwinięcie dotychczasowego portfela Samsung, do którego można przypisywać karty płatnicze z polskich banków.

Rozwiązanie działa na identycznej zasadzie co analogiczne narzędzie od Google - umożliwia płatności zbliżeniowe telefonem. Obecnie pozwala dodawać do portfela karty Mastercard i Visa banków takich jak: PKO, Millenium, Pekao, mBank, Santander, Nest Bank oraz Credit Agricole.

Zgodnie z regulaminem promocji musimy wykonać co najmniej 15 transakcji za pomocą Samsung Pay i Samsung Wallet. Mamy na to czas od 25 listopada do 14 grudnia 2025 r.  Każdego dnia możemy jednak wykonać tylko dwie płatności wliczane w konkursową sumę. Każda transakcja to jedna pieczątka w aplikacji Samsung Wallet. W teorii jesteśmy w stanie zdobyć wszystkie po ośmiu dniach codziennego płacenia za zakupy telefonem Samsunga.

Jeśli zdobędziemy 15 wymaganych pieczątek, mamy możliwość odebrania darmowego egzemplarza słuchawek Galaxy Buds FE o wartości ok. 300 zł. W tym celu użytkownik musi:

  • zajrzeć do aplikacji Samsung Wallet, w której znajdzie informacje na temat możliwość wysłania zgłoszenia promocyjnego,
  • następnie będzie musiał wypełnić formularz, załączając wszystkie niezbędne informacje takie jak adres do wysyłki.

Wykonanie tego kroku pozwoli odebrać egzemplarz słuchawek Samsung Galaxy Buds FE. Twórcy promocji zakładają limit nagród na poziomie 2000 sztuk. Sprzęt ma być wysyłany według kolejności otrzymania  przez organizatora wypełnionego formularza. 

Samsung dodaje, że wszystkie czynności związane z przyznaniem i odbiorem nagród zakończą się do 9 marca 2026 r. Być może będziecie musieli trochę poczekać, zanim otrzymacie swój egzemplarz Galaxy Buds FE za płacenie Samsung Pay.

REKLAMA

Więcej o Samsungu przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
25.11.2025 20:47
Tagi: Płatność telefonempromocjeSamsungSmartfony
Najnowsze
20:34
Nie oglądamy już telewizji? Dobre sobie, w Polsce VoD to plankton
Aktualizacja: 2025-11-25T20:34:42+01:00
19:32
Chrome zwiększył prywatność użytkowników. To aż podejrzane
Aktualizacja: 2025-11-25T19:32:38+01:00
19:19
iPhone Air robi zdjęcia jak czteroletni telefon. Wstyd
Aktualizacja: 2025-11-25T19:19:31+01:00
18:29
Eksplorator plików Windows działa za wolno. Microsoft ma na to sposób
Aktualizacja: 2025-11-25T18:29:27+01:00
18:06
Aluminium OS to nowy Android na komputer od Google. Będzie moc
Aktualizacja: 2025-11-25T18:06:12+01:00
17:23
Spotify ma podrożeć. Wszyscy dokładamy się do melomanów
Aktualizacja: 2025-11-25T17:23:01+01:00
17:12
Steam Deck kilkaset zł taniej, gracze tłumnie korzystają z okazji
Aktualizacja: 2025-11-25T17:12:52+01:00
16:07
Iryda+ zapoluje na ruskie drony. Polski dron obroni nasze osiedla
Aktualizacja: 2025-11-25T16:07:18+01:00
15:46
Słuchawki w ekstra cenach na Black Friday. Trudno się powstrzymać
Aktualizacja: 2025-11-25T15:46:22+01:00
15:42
Co z Trump Phone? Szukam smartfona od pomarańczowego
Aktualizacja: 2025-11-25T15:42:55+01:00
15:32
Black Friday 2025: najlepsze promocje na elektronikę. Wybraliśmy hity
Aktualizacja: 2025-11-25T15:32:51+01:00
15:21
64 GB RAM albo PS5, wybierz jedno. Budowanie PC to koszmar
Aktualizacja: 2025-11-25T15:21:30+01:00
15:16
MSI Cyborg 15 waży 2 kg i uciągnie wszystko. Imponujący prezent dla gracza
Aktualizacja: 2025-11-25T15:16:06+01:00
15:00
Budujemy lotniczy bastion straży granicznej. Dla "czeskich oczu"
Aktualizacja: 2025-11-25T15:00:55+01:00
14:18
Telewizory w potężnych promocjach. Te przekonały mnie najbardziej
Aktualizacja: 2025-11-25T14:18:15+01:00
13:38
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-25T13:38:22+01:00
13:31
Smartfon i stacjonarka w jednym. Maxcom MS601- test smartfona ze stacją
Aktualizacja: 2025-11-25T13:31:34+01:00
13:23
W Polsce kupisz humanoidalnego robota. Takiej oferty jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-25T13:23:17+01:00
12:00
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-25T12:00:20+01:00
11:49
Chodniki im już nie wystarczą. Hulajnogi anektują pociągi i tramwaje
Aktualizacja: 2025-11-25T11:49:25+01:00
11:40
Nowy iPhone 17 w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-25T11:40:50+01:00
11:07
Pierwsza misja ratunkowa na chińską stację kosmiczną. Akcja jak z filmu
Aktualizacja: 2025-11-25T11:07:10+01:00
10:36
Tim Cook nie idzie na emeryturę? Hejterzy w ryk, a miłośnicy klaszczą w dłonie
Aktualizacja: 2025-11-25T10:36:31+01:00
9:56
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-25T09:56:41+01:00
9:39
UOKiK bierze się za Apple'a. Mówi, że firma ściemnia i udaje, że chroni klientów
Aktualizacja: 2025-11-25T09:39:31+01:00
9:36
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty przed Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:04+01:00
9:22
Tarcza drążąca tunel stoi, a ściany pękają. Jest tak źle, że Łódź prosi o pomoc
Aktualizacja: 2025-11-25T09:22:17+01:00
9:02
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-25T09:02:18+01:00
8:51
Świąteczne porządki z Roborockiem - najlepsze promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-25T08:51:34+01:00
8:35
ChatGPT ma nową funkcję zakupową. Dni samodzielnego myślenia policzone
Aktualizacja: 2025-11-25T08:35:19+01:00
7:59
Kolej, wodociągi i sieci zagrożone jak nigdy dotąd. Powstaje nowa jednostka
Aktualizacja: 2025-11-25T07:59:42+01:00
7:33
Spotify Wrapped 2025 tuż za rogiem. Jest prawdopodobna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-25T07:33:05+01:00
7:00
Black Weeks w pełni. Allegro ma promocje, które trudno przebić
Aktualizacja: 2025-11-25T07:00:00+01:00
6:09
Kula, która widzi duchy. Neutrina podają pierwsze sekrety
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:42+01:00
6:09
Mózg ma wgrany BIOS. Ogromny potencjał dla medycyny i neurologii
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:14+01:00
6:00
Niewidzialna burza uderzyła w Ziemię. Ciche erupcje mieszają w pogodzie
Aktualizacja: 2025-11-25T06:00:00+01:00
5:46
Grawitacja nie działa jak trzeba. Mają odważną teorię
Aktualizacja: 2025-11-25T05:46:00+01:00
21:57
Google ze świetną nowością. Osiem razy szybsze prognozy
Aktualizacja: 2025-11-24T21:57:08+01:00
21:51
Valve gasi entuzjazm graczy. Steam Machine będzie drogi
Aktualizacja: 2025-11-24T21:51:27+01:00
18:52
Twórcy ChatGPT z pierwszym urządzeniem. Jest prototyp
Aktualizacja: 2025-11-24T18:52:49+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA