Zrobiłem ranking 6 smartfonowych potworów do gier. Mogłem od razu dać koronę OnePlusowi 15

Ładowanie...

Świat mobilnego gamingu zmienia się w zawrotnym tempie. W 2025 r. mamy dostęp do urządzeń, które śmiało mogą konkurować z konsolami przenośnymi - zarówno pod względem wydajności obliczeniowej, jak i możliwości graficznych. Jeśli szukasz smartfona idealnie przystosowanego do grania, oto kompletny przegląd sześciu najlepszych urządzeń na rynku.

REKLAMA

1. OnePlus 15 – król mobilnego gamingu

Cena: Od 3999 zł (12 GB) i 4699 zł (16 GB)

Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12-16GB LPDDR5X Ultra+

Ekran: 1.5K 165Hz

OnePlus 15 to definicja telefonu dla mobilnych graczy. Urządzenie wprowadza świetną architekturę trzech chipów – Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspierany dedykowanym układem dotykowym i mocnym (specjalnym) chipem Wi-Fi – tworząc ekosystem dla wymagających użytkowników.

Największe osiągnięcie OnePlusa 15 to nieprzerwane utrzymanie 120 kl./s. przez ponad 60 minut w takich grach jak Mobile Legends: Bang Bang, bez spadku liczby klatek. W bardziej wymagających tytułach - BGMI i PUBG Mobile - urządzenie zapewnia niemal stałe 120 kl./s, z najniższymi wartościami na poziomie 115 kl./s, co zdecydowanie przewyższa konkurencję. W grach obsługujących 165 kl./s. - Call of Duty, Clash of Clans, Brawl Stars, Real Racing 3 - przewaga OnePlusa jest wyraźna.

Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 osiąga do 4.6 GHz oferując 20 proc. wzrost wydajności CPU i 35 proc. wyższą efektywność energetyczną. GPU Adreno 840 zapewnia 23 proc. wzrost wydajności graficznej z 20 proc. lepszą efektywnością od poprzednika. Procesory to jednak tylko połowa równania - OnePlus opracował dedykowany CPU Scheduler, który eliminuje stratę nawet 10 proc. zasobów procesora dostępnych w standardowym Androidzie, precyzyjnie alokując zasoby dla gier.

Ekran 1.5K 165 Hz sprawia że chyba mamy tutaj jeden z pierwszych na świecie smartfon łączący rozdzielczość 1.5K z odświeżaniem 165 Hz. Ergonomia dla graczy objawia się w płynniejszym obrazie, szybszej reakcji oraz minimalnych opóźnieniach dotyku. Dedykowany układ OnePlusa zapewnia częstotliwość próbkowania dotyku na poziomie 3200 Hz - zdecydowanie powyżej standardowych 1440–2400 Hz konkurencji - co zapewnia natychmiastową rejestrację każdego gestu.

System chłodzenia 360 Cryo-Velocity składa się z chłodziarki aerożelowej na przodzie, trójwymiarowej komory parowej 5731 mm² w środku i białej osłony grafitowej na tyle. Technologia pochłania ciepło z przodu, rozprowadza w rdzeniu i rozprasza na tyle - utrzymując urządzenie chłodnym nawet podczas maratonów gamingowych.

Bateria 7300 mAh to największa w kategorii flagowych smartfonów, a dzięki technologii Silicon NanoStack zawierającej 15 proc. krzemu w anodzie, urządzenie zachowuje ponad 80 proc. pojemności po 4 latach. Wspiera 120W SUPERVOOC (pełne naładowanie w ok. 40 minut) i 50W AIRVOOC bezprzewodowo. Funkcja Bypass Charging pozwala zasilać urządzenie bezpośrednio z gniazda podczas grania, minimalizując generowanie ciepła.

Żyroskop UAV-Grade z precyzją ±4000 stopni na sekundę to pierwsze takie rozwiązanie na rynku, inspirowane technologią dronów. Znacznie redukuje dryft i zapewnia doskonałą celność, szczególnie w dynamicznych grach. W tytułach wymagających precyzji, jak PUBG Mobile czy Call of Duty, ta technologia zapewni ci małą przewagę, pozwalając na stabilniejsze podążanie za celami i wykonywanie bardziej precyzyjnych manewrów.

Ale to nie wszystko: wbudowany Windrush Gaming Kernel dynamicznie optymalizuje alokację zasobów w zależności od charakteru gry, rozpoznając typy tytułów i automatycznie dostosowując parametry dla maksymalnej wydajności.

2. RedMagic 10 Pro – dedykowany smartfon do gier

Cena: od 3999 zł

Procesor: Snapdragon 8 Elite

RAM: Do 16GB LPDDR5X Ultra

Ekran: 1.5K 144Hz

RedMagic 10 Pro to tańszy potwór wydajności dla purystów mobilnego gamingu. Jego kluczowym wyróżnikiem jest aktywny wentylator chłodzący osiągający 23 tys. obrotów na minutę, umieszczony w aluminiowym tunelu oraz wspierany przez komorę parową o powierzchni 12 tys. mm² ze stopem płynnego metalu w kluczowych strefach.

W praktyce RedMagic 10 Pro osiąga pewne 60 kl./s. w Genshin Impact przy ok. 40-44°C, gdzie inne urządzenia na tym samym chipie są zazwyczaj cieplejsze i mniej wydajne pod względem płynności. System ICE-X ma gwarantować, że urządzenie pozostaje grywalne nawet podczas intensywnych sesji. Ekran 6.85" o rozdzielczości 1.5K AMOLED z 144 Hz odświeżaniem i 2000 nitów jasności gwarantuje doskonałe warunki dla mobilnych graczy.

Dedykowany chip Red Core R3 wspomaga główny procesor, oferując specjalne możliwości, takie jak interpolacja klatek i upscaling – technologię, która inteligentnie oblicza nowe klatki, wstawiając je między natywne klatki gry. W praktyce oznacza to, że gry obsługujące natywnie 60 kl./s. mogą działać na ponad 100 kl./s., ze znacznie ostrzejszą wizualizacją niż w standardowym upscalingu. Ta funkcja działa na wybranym zestawie tytułów i stanowi znaczną przewagę dla wymagających graczy poszukujących płynności poza limitami gry.

Bateria 7050 mAh z ładowaniem 100W zapewniają praktycznie nieograniczone możliwości rozgrywki. Taktyczne przyciski (triggery) na ramce z czasem reakcji na poziomie 520 Hz i funkcjonalnością dual-mapping postawiły nowy standard dla mobilnego gamingu na poziomie pro – pozwalając mapować kontrolki na ramiona urządzenia, zapewniając autentyczną kontrolę konsolową. W testach 3DMark Wildlife Extreme RedMagic 10 Pro osiąga imponujące ok. 7000 punktów, przewyższając nawet Asusa ROG Phone 9 Pro.

A co do aparatów: wbudowany czujnik multispektralny Danxia Color Restoration oraz system LUMO Image Engine łączą wszystkie aparaty w spójną całość, zapewniając jednolitą kolorystykę niezależnie od wybranego typu aparatu – co jest przydatne dla twórców filmów gamingowych lub streamerów.

3. Samsung Galaxy S25 Ultra – wszechstronna maszyna

Cena: Od 3999 zł

Procesor: Snapdragon 8 Elite dla Galaxy

RAM: Do 16GB

Ekran: 6.9" AMOLED 120Hz

Mimo że Samsung Galaxy S25 Ultra nie jest dedykowanym smartfonem gamingowym, jego potencjał dla graczy jest imponujący. Snapdragon 8 Elite dla Galaxy to lekko podkręcony procesor standardowego 8 Elite, osiągający wyższe benchmarki zarówno w testach CPU, jak i GPU dzięki dedykowanym optymalizacjom Samsunga.

Chłodzenie jest tu aż o 42 proc. skuteczniejsze niż w modelu S24 Ultra, eliminując problem przegrzewania przy długich sesjach. Vapor chamber o 40 proc. większej powierzchni niż w poprzedniku równomiernie rozprowadza ciepło, eliminując gorące punkty, w których palce mogą czuć dyskomfort. Snapdragon Game Super Resolution upscaluje gry do wyższej rozdzielczości bez utraty wydajności, a Adreno Frame Motion Engine 2.0 interpoluje klatki, pozwalając na gry w 120 Hz nawet dla tytułów zoptymalizowanych do 60 Hz.

Ekran 6.9" z jasnością 2000 nitów i odświeżaniem 120 Hz to idealna kanwa dla grafiki mobilnej, a Galaxy Pro AI assistance oraz One UI 8 oferują przepływ pracy zoptymalizowany dla graczy. S25 Ultra utrzymuje stale 60+ kl./s. w Grid Legends, będąc na krawędzi wydajności konsol. Nowoczesny Game Booster automatycznie aktywuje się przy uruchomieniu gry, optymalizując zasoby systemowe i kalibruje urządzenie w zależności od uruchomionego tytułu.

Chociaż w testach 3DMark Wildlife Extreme S25 Ultra notuje pewne problemy z ograniczeniem osiągów przez przegrzewanie (osiągając zaledwie 55-60 proc. wydajności prologu na końcu testu w porównaniu do OnePlusa 13 z podobnym procesorem), w rzeczywistych grach mobilnych ten wpływ jest minimalizowany dzięki adaptacyjnym algorytmom gier i agresywnej – choć inteligentnej – regulacji wydajności.

4. Asus ROG Phone 9 Pro – dedykowana inżynieria gamingowa

Cena: Od 5999 zł

Procesor: Snapdragon 8 Elite

RAM: Do 24GB

Ekran: 6.78" FHD+ 165Hz

ROG Phone 9 Pro zdobył uznanie jako jedno z najlepiej zaprojektowanych urządzeń gamingowych. Ekran E6 AMOLED 6.78" oferuje ramki o grubości zaledwie 1.15 mm, jasność 2500 nitów i rozdzielczość FHD+ z możliwością odświeżania maksymalnie 185 Hz w Game Genie. To pierwsze urządzenie z taką konfiguracją wyświetlacza, zapewniające doskonałą równowagę pomiędzy jasnością, płynnością i szczegółowością obrazu dla graczy mobilnych.

AeroActive Cooler (dostępny do dokupienia) zapewnia wymuszone chłodzenie powietrzne, a Game Genie to zaawansowana nakładka oferująca zaawansowaną kontrolę nad wydajnością systemową, profilem każdej gry i optymalizacją w czasie rzeczywistym. Interfejs Game Genie pozwala na szczegółową kalibrację CPU, GPU, jasności ekranu i częstotliwości próbkowania dotyku. Air Triggers – czułe boczne przyciski – zapewniają konsolową kontrolę w grach kl./s. i MOBA, a ich responsywność na poziomie kilku milisekund to istotna przewaga konkurencyjna.

Funkcja AniMe Play (animowana tablica LED na tylnej obudowie) pozwala na wyświetlanie informacji o wydajności w grach, dodając nową warstwę wrażeń i personalizacji. System chłodzenia z komorą parową i grafenową matrycą utrzymuje Snapdragon 8 Elite na optymalnej temperaturze podczas długich sesji, a dodatkowe testy pokazały, że ROG Phone 9 Pro utrzymuje temperaturę poniżej 44°C nawet podczas godzinnych sesji Genshin Impact.

24 GB RAM w wariancie Edition to gwarancja wieloletniego wsparcia dla przyszłych gier – pozwalając na uruchamianie nawet najbardziej wymagających tytułów z pełnymi ustawieniami przez co najmniej 3-4 lata. Certyfikat IP54 gwarantuje ochronę przed bryzgami wody i kurzem, chociaż to nie IP69 z OnePlusa 15.

5. OnePlus 13 – stary zabójca flagowców w dobrej cenie

Cena: Od 3499 zł

Procesor: Snapdragon 8 Elite

RAM: 12GB LPDDR5X Ultra

Ekran: 6.82" LTPO AMOLED 120Hz

OnePlus 13 to absolutny "zabójca flagowców" – oferuje topowe możliwości fotograficzne i gamingowe w dobrej cenie. Główny sensor Sony LYT-808 50 MP z przysłoną f/1.6 – ten sam, który zdobywał nagrody – gwarantuje doskonałą jakość obrazu. W kwestii gamingu, OnePlus 13 to pierwsza na rynku natywna obsługa 120 kl./s. w Genshin Impact, a także 120 kl./s. w Honkai Star Rail.

Bateria 6000 mAh z ładowaniem 120W, chłodzenie Dual Cryo-velocity VC i Snapdragon 8 Elite gwarantują wydajność godną flagowca za ułamek ceny. Certyfikat IP69 zapewnia pełną ochronę. Frame Boost Technology pozwala na uzyskanie 120 kl./s. w grach takich jak PUBG Mobile nawet z włączonymi wysokimi ustawieniami grafiki, oferując najlepsze z obu światów – wizualną jakość i płynność gry.

Kalibracja kolorów Hasselblad w zestawie trzech aparatów 50 MP (główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw) gwarantuje spójną kolorystykę niezależnie od używanego obiektywu. Tryb Hasselblad Master Mode oferuje pełną manualną kontrolę i zapisywanie zdjęć w formacie Professional RAW z 12-bitową głębią kolorów.

6. iPhone 17 Pro Max – konsolowa grafika na iOS

iPhone 17 Pro Max to król fotografii

Cena: Od 6299 zł

Procesor: A19 Pro

RAM: 12GB

Ekran: 6.9" Super Retina XDR 120Hz

iPhone 17 Pro Max to przełom dla mobilnego gamingu na iOS. Procesor A19 Pro z 6-rdzeniowym GPU, komorą parową i aluminiowym chłodzeniem umożliwia stałe 30+ kl./s. w grach AAA, co nie było możliwe w żadnym wcześniejszym iPhonie. Architektura procesora zawiera dedykowane akceleratory neuronowe w każdym rdzeniu GPU oraz 16-rdzeniowy Neural Engine, co pozwala na jednoczesne wykonywanie zadań graficznych i AI bez kompromisów wydajności.

iPhone 17 Pro (Max), dzięki takim technologiom jak Dynamic Caching drugiej generacji i ulepszonej termice, staje się najwydajniejszym urządzeniem Apple'a dla graczy. Kluczowy jest tu również sprzętowo akcelerowany ray tracing, pozwalający na realistyczne oświetlenie i odbicia w czasie rzeczywistym bez znaczącego spadku płynności. W praktyce, jak donosi Digital Foundry, przekłada się to na konkretne wyniki: Resident Evil Village działa o ok. 60 proc. wydajniej niż na iPhonie 15 Pro, Assassin's Creed Mirage eliminuje zacięcia, a Death Stranding utrzymuje stabilne 30 kl./s.

A co do aparatu, ProRAW MAX zachowuje maksimum informacji z sensora (pliki do 75 MB), a Cinematic Mode z focus pulling otwiera nowe możliwości dla twórców treści. Wracając, w testach gier AAA, takich jak GTA San Andreas Definitive Edition i Genshin Impact, iPhone 17 Pro Max utrzymuje płynne 30 kl./s. z całkowicie stabilną kompilacją shaderów i bez spadków wydajności podczas przechodzenia między scenami.

Moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 zapewniają znikome opóźnienia w rozgrywkach multiplayer i świetną responsywność kontrolerów. Integracja z Apple Arcade daje dostęp do ekskluzywnych tytułów, a synchronizacja z tvOS pozwala płynnie przenosić sesje między urządzeniami.

Porównanie mocy procesorów

Większość najlepszych smartfonów gamingowych 2025 roku korzysta z procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite zbudowanego w architekturze trzeciej generacji 3nm, z ośmioma rdzeniami CPU osiągającymi do 4,6 GHz w OnePlusie 15. Kluczowe różnice pomiędzy urządzeniami wynikają głównie z indywidualnych poprawek w oprogramowaniu, systemie chłodzenia oraz specjalnych wersji procesora dla OnePlusa i Samsunga (Galaxy Edition), a nie z samych bazowych specyfikacji chipsetów.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 w OnePlusie 15 to ścisła czołówka, oferująca taktowanie 4.6 GHz. Przekłada się to na 20-procentowy wzrost wydajności CPU przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej o 35%.

Apple A19 Pro w iPhone 17 Pro Max osiąga mniejsze taktowanie (~3.8 GHz), ale dzięki architekturze procesora, buforowaniu i optymalizacji systemu operacyjnego osiąga przewagę konkurencyjną w grach AAA, szczególnie przy gwarantowanym ray tracingu. Wydajność na wat jest znacznie wyższa niż w konkurencyjnych Snapdragonach, co pozwala na utrzymanie pełnej wydajności przez dłuższe sesje bez przegrzewania się i utraty osiągów.

Zasadnicza lekcja: Większa liczba MHz i GHz nie zawsze odpowiada lepszej rozgrywce. OnePlus 15 demonstruje to doskonale – jego always-on 120kl./s. w MLBB pochodzi z kombinacji czystej mocy, potrójnych chipów, dedykowanego schedulera CPU, bezprecedensowego chłodzenia i ekranu 165 Hz, a nie tylko z samego procesora. Połączenie sprzętu, oprogramowania i termiki jest ważniejsza niż sama wydajność procesora.

Ostateczny werdykt: który wybrać?

Jeśli szukasz absolutnie najlepszego gamingowego doświadczenia bez kompromisów - OnePlus 15 to wybór nr 1. Regularne 120 kl./s. w grach, ekran 165 Hz, system chłodzenia 360 Cryo-Velocity, ogromna bateria 7300 mAh oraz dedykowany CPU Scheduler czynią go nie do pobicia. Ten smartfon wyznacza nowe standardy dla branży – osiąga wydajność, którą konkurencja będzie próbować naśladować przez następne 12-18 miesięcy.

Jeśli preferujesz dedykowany gaming phone z dodatkami, takimi jak spusty i dedykowane chłodzenie, Asus ROG Phone 9 Pro lub RedMagic 10 Pro to doskonałe alternatywy, chociaż droższe. RedMagic 10 Pro wyróżnia się aktywnym wentylatorem i interpolacją klatek, podczas gdy ROG Phone 9 Pro oferuje lepszą integrację akcesoriów i Game Genie.

REKLAMA

Dla fanów gier AAA na iOS, iPhone 17 Pro Max to przełom. Oferuje wydajność pozwalającą na poważne granie, w tym sprzętowo akcelerowany ray tracing i wsparcie dla tytułów AAA, zbliżając się poziomem do mobilnych konsol.

W 2025 roku mobilne granie osiągnęło nowy szczyt. Niezależnie, czy wybierzesz Snapdragona, serię A czy nawet Tensora G5, którego pozbyłem się z listy, znajdziesz urządzenia mogące konkurować z konsolami przenośnymi.Każdy z nich wyznacza nowe standardy, które sprawią, że tradycyjne telefony do gier staną się reliktami przeszłości. OnePlus 15 pozostaje królem tego królestwa.

REKLAMA

Oliwier Nytko 15.11.2025 07:30

Ładowanie...