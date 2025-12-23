Logo
iPhone wreszcie przestaje faworyzować AirPodsy. Unio, dziękuję

Unia Europejska wymusiła na Apple'u kolejne otwarcie systemu w iOS 26.3, udostępniając szybkie parowanie znane z AirPods innym producentom. To bezpośredni efekt przepisów o rynkach cyfrowych.

Oliwier Nytko
Szybkie parowanie w iPhone dla każdego. Unia wymusza zmiany
Trzeba przyznać, że brukselscy urzędnicy wykazują się niespotykaną konsekwencją w "wychowywaniu" giganta z Cupertino. To już nie są puste groźby, ale realne działania, które skutecznie kruszą mury ekosystemu.

Unia systematycznie blokuje kolejne próby obejścia przepisów przez Apple'a i wymusza na nim traktowanie konkurencji na równych zasadach. Jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe w tak zamkniętym ekosystemie.

iOS 26.3 otwiera bramy

Efekty tej batalii są coraz bardziej widoczne dla przeciętnego użytkownika. System, który przez lata był twierdzą nie do zdobycia, powoli otwiera swoje bramy. Mamy już alternatywne sklepy z aplikacjami i wybór silników przeglądarek. Teraz nadchodzi kolejna fundamentalna zmiana, o którą posiadacze sprzętu innych marek prosili od dawna. Apple nie ma wyjścia i musi dostosować się do nowych reguł gry.

Jak podaje serwis MacRumors, Komisja Europejska oficjalnie pochwaliła i zdradziła zmiany wprowadzane w nadchodzącym systemie iOS 26.3. Urzędnicy podkreślają, że nowe funkcje zapewniające interoperacyjność to bezpośredni skutek aktu o rynkach cyfrowych (DMA).

Przepisy są w tej kwestii bezlitosne - Apple musi zapewnić akcesoriom firm trzecich takie same możliwości, jakie mają jego własne produkty. W najnowszej wersji systemu producenci sprzętu wearables zyskują wreszcie dostęp do testowania parowania zbliżeniowego oraz ulepszonego systemu powiadomień. Dotychczas była to domena zarezerwowana wyłącznie dla sprzętu z logo nadgryzionego jabłka.

Największą nowością jest funkcja szybkiego łączenia. Słuchawki innych marek będą mogły parować się z iPhonem lub iPadem tak łatwo, jak robią to AirPodsy - wystarczy zbliżyć akcesorium do urządzenia, by zainicjować proces jednym prostym kliknięciem. Koniec z mozolnym przekopywaniem się przez ustawienia Bluetooth, co stawia zewnętrznych producentów na równi z ofertą Apple w kwestii wygody obsługi.

Zmiany obejmą również smartwatche konkurencji, które otrzymają możliwość lepszego reagowania na komunikaty z telefonu. Testy nowych rozwiązań już ruszają, a pełna funkcjonalność ma być dostępna dla wszystkich użytkowników w Europie w 2026 r. Sam system iOS 26.3 zadebiutuje prawdopodobnie pod koniec stycznia, stanowiąc kolejny krok w stronę otwartego ekosystemu, choć ograniczony terytorialnie do UE.

Co jeszcze się zmienia w iOS-ie?

Jak szybkie parowanie zadziała w praktyce?

Nowy mechanizm opiera się na zniwelowaniu przewagi, jaką Apple dawał swoim produktom dzięki głębokiej integracji z systemem.

W przypadku parowania słuchawek (np. Sony, Bose czy Sennheiser), wystarczy wyjęcie ich z etui i zbliżenie do iPhone'a. Na dole ekranu automatycznie wysunie się systemowa karta z animacją i przyciskiem "Połącz". Użytkownik nie musi instalować dedykowanej aplikacji przed pierwszym połączeniem.

Rewolucja dotknie też zegarki. Smartwatche firm trzecich (np. Garmin czy Pixel Watch) zyskają dostęp do systemowego strumienia powiadomień. Oznacza to, że nie będą one jedynie "odbijać" treści wiadomości, ale pozwolą na interakcję z nimi, na przykład szybką odpowiedź, w sposób, który wcześniej Apple blokował dla zewnętrznych API.

iOS w UE nie jest pełny

Mimo tych pozytywnych zmian w kwestii akcesoriów, europejscy użytkownicy wciąż są traktowani przez Apple z pewnym dystansem w innych obszarach. Najbardziej bolesny jest brak funkcji iPhone Mirroring, która pozwala na pełną obsługę telefonu z poziomu ekranu Maca. Do tego dochodzą znaczne opóźnienia we wdrażaniu Apple Intelligence. Producent tłumaczy te braki obawami o bezpieczeństwo danych i niejasnościami prawnymi wynikającymi właśnie z DMA.

Tworzy to specyficzną sytuację. Z jednej strony zyskujemy wolność wyboru sprzętu, a z drugiej tracimy spójność ekosystemu, która jest największą siłą Apple'a. Funkcje takie jak SharePlay czy zaawansowane nowości AI są blokowane w UE, podczas gdy reszta świata korzysta z nich bez przeszkód. Wygląda to na swoistą grę na czas, w której Apple pokazuje, że wymuszona otwartość ma swoją cenę.

Oliwier Nytko
23.12.2025 08:01
Tagi: AppleSmartfonyUnia Europejska
