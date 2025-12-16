Logo
iPhone polubi się zegarkami innych firm. Apple płacze, brawa dla UE

Przyszła aktualizacja systemu iOS 26.3 ma wprowadzić duże zmiany dla Polaków i Europejczyków. Gigant znowu dostosował się do Unii Europejskiej, dzięki czemu iPhone’y otworzyły się na Androida i zegarki innych firm. 

Albert Żurek
Unia Europejska iOS 26.3
Mimo że dopiero co iOS 26.2 został udostępniony, Apple pracuje już nad kolejną aktualizacją. Pojawiło się już wczesne wydanie systemu, które zawiera zmiany mające na celu dostosować się do wymogów Unii Europejskiej. Apple twierdzi, że to poważne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa, ale i tak musi wprowadzić zmiany.

Nowy iOS 26.3 współpracuje z zegarkami innych firm. Apple twierdzi, że to złe

Jednym z wymogów UE względem Apple’a było umożliwienie urządzeniom innych firm (głównie zegarkom) wyświetlanie powiadomień przesłanych z iPhone’a. Będąc dokładniejszym, rozwiązanie ma ułatwić tę kwestię, ponieważ już wiele wcześniejszych sprzętów bez problemu radziło sobie z tym zadaniem. W tym celu jednak wykorzystywano autorskie rozwiązania.

Natomiast Apple twierdzi, iż udostępnienie powiadomień z iPhone’a na sprzęty innych marek może być opłakane w skutkach, powodując potencjonalne zagrożenia.

Dane te obejmują treść wiadomości użytkownika, e-maili, alertów medycznych i wszelkich innych powiadomień, które otrzymuje. Ujawniłyby one również dane innym firmom, do których obecnie nawet Apple nie ma dostępu - twierdzi producent.

W systemie iOS 26.3 jednak pojawiły się nowe narzędzia - np. dedykowany interfejs przekazywania powiadomień na zegarki innych firm. Ten ma być dostępny w Ustawieniach w sekcji Powiadomienia. Użytkownicy dzięki niemu wybiorą urządzenie marki trzeciej (poza Apple Watchem), na które będą przesyłane powiadomienia z iPhone’a.

Funkcja ma bazować na publicznym środowisku, które niebawem zostanie udostępnione dla programistów. Po wdrożeniu rozwiązania korzystający będą mogli wybierać, które powiadomienia mają być przekazywane z iPhone’a. Podobnie tak jak mogą to robić użytkownicy Apple Watcha w aplikacji Watch w sekcji Powiadomień. 

Różnica jest taka, że nowość wymuszona przez Unię Europejską ma być zarządzania w ustawieniach iPhone. To trochę ironiczne, że w przypadku zegarków Apple’a trzeba robić to w innym miejscu. Jednym z ograniczeń jest jednak to, iż przekazywanie powiadomień ma działać tylko z jednym urządzeniem jednocześnie. Czyli jeśli będzie działać na zegarku innej marki, powiadomienia nie zostaną przekazane na Apple Watcha.

iPhone polubi się z Androidem - będzie łatwiej przejść na system Google’a

Oprócz zmiany z zegarkami iOS 26.3 ma też przynieść uproszczony proces przenoszenia danych z iPhone’a na Androida. W praktyce powinno to ułatwić przejście z systemu Apple’a na oprogramowanie Google’a

Narzędzie ma umożliwić migrację aplikacji, zdjęć, kontaktów, wiadomości i innych danych na urządzeniach podłączonych do tej samej sieci WiFi. W teorii już wcześniej była taka możliwość, ale użytkownik iPhone’a musiał pobrać dedykowaną aplikację Android Switch - teraz będzie wbudowana w system iOS. 

iOS 26.3 ma zostać wypuszczony pod koniec stycznia 2026 r. Skąd to wiemy? Apple z zasady wydaje swoje systemy w podobnym czasie każdego roku. W styczniu 2025 r. gigant wprowadził iOS’a 18.3.

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

Obrazek główny: PixieMe / Shutterstock

Albert Żurek
16.12.2025 13:49
