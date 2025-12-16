Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Składany ekran cofnie iPhone'a o dekadę. Apple idzie na potężny kompromis

Apple wreszcie ma wejść w świat składanych telefonów. iPhone Fold ma obyć się bez Face ID i witać użytkownika brzydką, androidową dziurą w ekranie.

Malwina Kuśmierek
Składany iPhone z Touch ID
REKLAMA

Znaki na niebie i w mediach wskazują, że Apple zamierza w 2026 wprowadzić na rynek składanego iPhone'a. Najnowsze przecieki sugerują jednak, że debiut nie będzie tylko technologicznym fajerwerkiem, lecz także serią kompromisów. Zwłaszcza jeden element specyfikacji wygląda tak, jakby Apple zrobiło krok wstecz.

REKLAMA

iPhone Fold: inżynierowie Apple'a cenią grubość ponad wygodę użytkowania

Źródłem nowych informacji jest znany chiński leaker Digital Chat Station, który opublikował kolejne szczegóły na temat urządzenia określanego roboczo jako iPhone Fold. Według tych doniesień Apple stawia na konstrukcję typu „książka”, z dużym ekranem wewnętrznym i mniejszym wyświetlaczem zewnętrznym. Sama forma nie jest zaskoczeniem - o takim kierunku mówi się od lat - ale lista technologii, których w tym modelu ma zabraknąć, już tak.

Najbardziej kontrowersyjna decyzja dotyczy biometrii. iPhone Fold ma nie otrzymać Face ID. Zamiast tego Apple ma wrócić do czytnika linii papilarnych Touch ID, umieszczonego w bocznym przycisku zasilania. Według leakera nie wchodzi w grę ani skaner pod ekranem, ani system rozpoznawania twarzy 3D. Powód jest prozaiczny: grubość. Moduł TrueDepth potrzebny do Face ID zajmuje zbyt dużo miejsca w obudowie, a składana konstrukcja i zawiasy już same w sobie są wyzwaniem dla inżynierów.

To oznacza symboliczny powrót do rozwiązań znanych z iPhone’ów sprzed kilku generacji oraz z obecnych iPadów Air. Dla Apple nie jest to pierwszy raz, gdy firma rezygnuje z jednej technologii na rzecz cieńszej konstrukcji, ale w kontekście drogiego, flagowego składaka taka decyzja może być trudna do przełknięcia dla części użytkowników przyzwyczajonych do Face ID.

Kompromisy także w samym ekranie

Wewnętrzny, składany ekran ma mieć przekątną około 7,58 cala i korzystać z kamery umieszczonej pod panelem, co pozwoli uniknąć nieatrakcyjnego wizualnie notcha. Tego samego nie można powiedzieć o zewnętrznym wyświetlaczu - ekran o przekątnej około 5,25 cala, ma otrzymać klasyczne oczko na aparat do selfie. Nie wiadomo, czy w którymkolwiek z tych ekranów pojawi się Dynamic Island. Z tyłu obudowy Apple ma zastosować podwójny aparat 48 Mpix.

Jednocześnie Digital Chat Station podkreśla, że zawias ma być "bardzo solidny", a Apple ma intensywnie pracować nad tym by miejsce zgięcia ekranu było jak najmniej widoczne.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, iPhone Fold zadebiutuje najwcześniej w 2026 roku i ma - według analityków oraz samego leakera - tchnąć nowe życie w rynek składanych smartfonów. Pytanie tylko, czy urządzenie, które pod pewnymi względami przypomina cofnięcie się w czasie, będzie w stanie przekonać użytkowników przyzwyczajonych do pełnego wachlarza możliwości zwykłych iPhone'ów. Zwłaszcza, że spodziewana cena składanego iPhone'a będzie znacznie wyższa niż cena najtańszych wariantów Pro. W przypadku Apple odpowiedź zwykle przychodzi dopiero wtedy, gdy produkt trafia do sklepów.

REKLAMA

Więcej na temat iPhone'ów:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
16.12.2025 08:05
Tagi: AppleFace IDiPhoneSkładane smartfonySmartfonyTouch ID
Najnowsze
8:55
Philips Sonicare dla całej rodziny - mamy pomysł na najsensowniejsze prezenty
Aktualizacja: 2025-12-16T08:55:10+01:00
8:33
LEGO na Święta: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-16T08:33:48+01:00
8:05
Składany ekran cofnie iPhone'a o dekadę. Apple idzie na potężny kompromis
Aktualizacja: 2025-12-16T08:05:23+01:00
7:00
Nie chcą masztu, bo mają światłowód. "Będziemy narażeni"
Aktualizacja: 2025-12-16T07:00:00+01:00
6:16
Druga Ziemia to nie wygrana na loterii. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-12-16T06:16:03+01:00
6:13
Nowa epoka na Księżycu trwa od 1959 r. To nasza wina
Aktualizacja: 2025-12-16T06:13:05+01:00
6:12
Mamy fabrykę chipów w Polsce. Brakuje dosłownie jednego ruchu
Aktualizacja: 2025-12-16T06:12:05+01:00
6:11
Zbanowali Robloxa. Wkurzeni ludzie wyszli na ulice
Aktualizacja: 2025-12-16T06:11:00+01:00
21:40
Ikea zrobiła ładowarkę jak pączek. Kusi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:40:28+01:00
21:23
Zagrali w Tetrisa na dronach. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:23:22+01:00
20:34
Half-Life 3 ma datę premiery. No, prawie
Aktualizacja: 2025-12-15T20:34:57+01:00
20:04
Tłumacz Google stanie się mądrzejszy. Koniec z dziwnymi wynikami
Aktualizacja: 2025-12-15T20:04:19+01:00
19:45
Część butelek może ominąć kaucję. Muszą spełnić jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-15T19:45:26+01:00
18:37
Windows 10 zepsuty aktualizacją. Gdzie zasada "jak działa, to nie dotykać"?
Aktualizacja: 2025-12-15T18:37:05+01:00
18:07
Kalendarz NASA 2026 za darmo. Jest po prostu piękny
Aktualizacja: 2025-12-15T18:07:46+01:00
18:00
Prezent, który nie trafi na dno szuflady? Philips Sonicare i po sprawie
Aktualizacja: 2025-12-15T18:00:13+01:00
17:32
iOS 26.2 po cichu trafił na iPhone'y. Ulga dla oczu
Aktualizacja: 2025-12-15T17:32:28+01:00
16:56
Wysokie ceny pamięci zostaną z nami na lata. Ręce opadają
Aktualizacja: 2025-12-15T16:56:34+01:00
16:05
Robot z Lidla 4 razy tańszy niż Thermomix. Lecę po swój
Aktualizacja: 2025-12-15T16:05:26+01:00
15:36
Łódź chce tropikalnej dżungli. "To poważne zagrożenie"
Aktualizacja: 2025-12-15T15:36:07+01:00
13:50
"Kino w domu" nabiera nowego znaczenia. Oto Hisense L9Q
Aktualizacja: 2025-12-15T13:50:44+01:00
13:48
Dziś ostatni dzień na 1750 zł oszczędności. Leć do mObywatela
Aktualizacja: 2025-12-15T13:48:15+01:00
13:24
Połączyli dwa najlepsze narzędzia Google'a. Na bank skorzystasz
Aktualizacja: 2025-12-15T13:24:09+01:00
13:04
Przez drożyznę powrócą telefony z 4 GB RAM. Kompletny upadek
Aktualizacja: 2025-12-15T13:04:03+01:00
12:33
Miało nie być fajerwerków w Krakowie. Niestety odezwał się wojewoda
Aktualizacja: 2025-12-15T12:33:48+01:00
11:50
Do Żabki weźmiesz za duże spodnie. Sklep startuje z nową usługą
Aktualizacja: 2025-12-15T11:50:44+01:00
10:59
Kometa 3I/Atlas ma dziwny warkocz. "Tajemnica, o której milczy NASA"
Aktualizacja: 2025-12-15T10:59:14+01:00
10:01
Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona
Aktualizacja: 2025-12-15T10:01:19+01:00
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00
6:00
Dlaczego prawie każda gra nie działa na premierę? Pytamy prawdziwego speca
Aktualizacja: 2025-12-15T06:00:00+01:00
19:20
Tusk obiecuje szybkie pociągi, ale rewolucja już tu jest. Czuję się jak pionier 
Aktualizacja: 2025-12-14T19:20:40+01:00
18:41
W automacie kupisz nawet chleb i ziemniaki. Czekam na marchewkomat i masłomat
Aktualizacja: 2025-12-14T18:41:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA