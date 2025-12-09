Logo
Najlepiej sprzedający się smartfon ostatnich miesięcy? Biedy nie ma

Ranking najlepiej sprzedających się smartfonów poprzedniego kwartału udowadnia, że Apple i Samsung rządzą niepodzielnie, choć każdy w swoim stylu. Ten kontrast napędza rynek bardziej niż nowe premiery.

Malwina Kuśmierek
Najlepiej sprzedające się smartfony trzeciego kwartału 2025: Apple i Samsung
Apple znów zdominowało globalny rynek smartfonów. Według najnowszego raportu Counterpoint Research, iPhone 16 był najlepiej sprzedającym się modelem świata w trzecim kwartale 2025 roku, odpowiadając za 4 proc. wolumenu sprzedaży. To już trzeci kwartał z rzędu, w którym podstawowy model z Cupertino utrzymuje pozycję lidera - tym razem dzięki wyjątkowo mocnemu popytowi w Indiach i odradzającemu się rynkowi japońskiemu.

iPhone kontra Galaxy A: tak Apple i Samsung podzielili listę bestsellerów

Analiza pokazuje układ sił, który w branży widzimy od lat, ale wciąż potrafi zaskoczyć szczegółami. W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się smartfonów znalazło się pięć urządzeń Apple i pięć Samsunga, jednak to te pierwsze zajęły cztery najwyższe pozycje. iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max i 16e otwierają zestawienie, a iPhone 17 Pro Max - mimo bardzo ograniczonej dostępności pod koniec kwartału - wskoczył jeszcze na miejsce dziesiąte.

Najlepiej sprzedające się smartfony globalnie - porównanie trzeciego kwartału 2025 i trzeciego kwartału 2024. Gwiazdka oznacza smartfon premium

Counterpoint zwraca uwagę, że duża część zakupów to wymiana urządzeń z czasów pandemii, a tegoroczne modele "Pro" zyskały dodatkowy motor sprzedażowy w postaci ulepszonych aparatów z 48-megapikselowymi sensorami, ProRes RAW, GenLockiem i nowym 8-krotnym zoomem telefoto. Swoje dokłada też wydajniejszy układ A19 Pro i chłodzenie z komorą parową, które wyraźnie kierują serię do użytkowników tworzących treści.

Samsung również zgarnął pięć miejsc, ale zupełnie inną strategią. Każdy z jego modeli w zestawieniu pochodzi z serii Galaxy A, czyli średniopółkowych i budżetowych smartfonów. Największym sukcesem Koreańczyków jest Galaxy A16 5G - najlepiej sprzedający się smartfon z Androidem w całym kwartale. Co ważne, Samsung coraz bardziej unifikuje doświadczenie między segmentami: średniopółkowe Galaxy A36 i A56 korzystają już z funkcji "Awesome Intelligence", czyli pakietu funkcji AI stworzonego dla serii A. Do tego dochodzą szybsze ładowanie i dłuższe wsparcie aktualizacjami, co przekłada się na wyraźnie lepszą sprzedaż niż przed rokiem.

W zestawieniu znalazły się także dwa modele LTE - Galaxy A16 4G i Galaxy A06 - które pozostają kluczowe na rynkach Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki. Jak podkreśla Counterpoint, w tych regionach stanowią one ponad połowę wolumenu sprzedaży w swoich kategoriach.

Warto zauważyć, że top 5 jest w całości zajęte przez smartfony 5G - pierwszy raz w historii zestawienia za trzeci kwartał roku. Badacze tłumaczą to tym, że obsługa sieci piątej generacji stała się standardem, szczególnie w średniej półce, coraz mocniej zacierając różnice pomiędzy flagowcami a tańszymi smartfonami.

W porównaniu rok do roku rynek nie zmienił się drastycznie, ale zauważalne są dwie różnice: z pierwszej dziesiątki wypadł Xiaomi (przed rokiem na liście był Redmi 13C 4G), a Samsung stracił jedno z miejsc zajmowanych wtedy przez Galaxy S24. Brak modeli premium Koreańczyków w zestawieniu może mieć związek z osłabioną kondycją globalnej gospodarki i przesunięciem popytu w kierunku tańszych urządzeń. Jednocześnie Apple utrzymuje wysoką sprzedaż w segmencie powyżej 600 dolarów, mimo że to właśnie inflacja najmocniej powinna uderzać w sprzęt tej klasy.

Wobec nadchodzącej premiery Galaxy S26 i pełnego wydania iPhone'a 17, Counterpoint spodziewa się przetasowań w podsumowaniu ostatniego kwartału 2025 roku. Analitycy podkreślają, że to właśnie końcówka roku zwykle przynosi największe przesunięcia w rankingach, bo łączy wpływ premier nowych urządzeń z agresywnymi wyprzedażami na już sprzedawane modele.

09.12.2025 18:55
