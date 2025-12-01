Logo
iPhone 17 bije rekordy. Nic dziwnego, że był nie do kupienia

Apple w tym roku zdecydowanie zdominował rynek smartfonów. Dzięki serii iPhone 17 gigant osiągnął rekordowy wynik sprzedaży - konkurencja może pomarzyć o takich wynikach.

Albert Żurek
Jest afera. iPhone 17 Pro się rysuje
Z najnowszych danych wynika, że w październiku Apple uzyskał rekordowy wynik udziału sprzedaży na rynku telefonów - aż 24,2 proc. Oznacza to, że co czwarty sprzedany smartfon pochodził od Apple’a. To najwyższy wynik w historii - i trudno się temu dziwić.

iPhone 17 najlepszym telefonem Apple od lat. Nie dało się go kupić

Od wrześniowej premiery serii iPhone 17 wszystkie nowe smartfony Apple’a były stale wyprzedane. Sytuacja w miarę unormowała się dopiero pod koniec października. Właściwie przez pierwszy miesiąc kupno iPhone’a 17, 17 Pro i 17 Pro Max graniczyło z cudem. Największy popyt dotyczył podstawowego taniego modelu oraz tego najdroższego - przynajmniej w Polsce.

Według nowego raportu sprzedaż smartfonów Apple’a w październiku 2025 r. wzrosła o 12 proc. względem ubiegłego roku. W tym samym czasie odnotowano 24,2-procentowy udział na globalnym rynku smartfonów, osiągając najwyższy miesięczny wynik. Sukces miał wynikać z wielu czynników i był głównie zauważalny na rynkach takich jak USA, Chiny i Europa Zachodnia. 

Jednym z najważniejszych było to, że wielu użytkowników, którzy kupili swoje telefony podczas pandemii COVID-19 (czyli serie iPhone 12 i 13) zdecydowało się na wymianę. Zmiana iPhone’a często przypada co ok. 4 lata. Seria 12 została wprowadzona pod koniec 2020 r., a 13 - 2021 r., więc wymiana na modele z serii 17 była uzasadniona. Tegoroczne iPhone’y 17 przyniosły największe od lat zmiany w designie i możliwościach, co dodatkowo nakręciło popyt.

Seria iPhone 17 wyprzedziła poprzednią generację już w ciągu pierwszych sześciu tygodni. W USA sprzedaż była o 11 proc. wyższa niż rok wcześniej, w Japonii o 8 proc., a w Chinach aż o 47 proc. - tamtejszy rynek odegrał kluczową rolę.

Cykl wymiany nabywców, którzy dokonali zakupów w okresie pandemii COVID-19, osiąga szczyt, a wraz z rozpoczęciem wydarzenia 11.11 na początku tego roku, wyprzedaże świąteczne Chuseok wydłużyły się do października, generując dodatkowy popyt. - van Lam, dyrektor Counterpoint

Oczekuje się, że Apple utrzyma wzrost do końca 2025 r. dzięki serii iPhone 17. Nowy rekord ma zostać osiągnięty także w czwartym kwartale 2025 r. Jeśli prognozy się potwierdzą, Apple po raz pierwszy od 11 lat ponownie zostanie globalnym liderem rynku smartfonów - i utrzyma tę pozycję przynajmniej do 2029 r.

Albert Żurek
01.12.2025 20:38
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
