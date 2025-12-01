iPhone 17 bije rekordy. Nic dziwnego, że był nie do kupienia

Ładowanie...

Z najnowszych danych wynika, że w październiku Apple uzyskał rekordowy wynik udziału sprzedaży na rynku telefonów - aż 24,2 proc. Oznacza to, że co czwarty sprzedany smartfon pochodził od Apple’a. To najwyższy wynik w historii - i trudno się temu dziwić.

REKLAMA

iPhone 17 najlepszym telefonem Apple od lat. Nie dało się go kupić

Od wrześniowej premiery serii iPhone 17 wszystkie nowe smartfony Apple’a były stale wyprzedane. Sytuacja w miarę unormowała się dopiero pod koniec października. Właściwie przez pierwszy miesiąc kupno iPhone’a 17, 17 Pro i 17 Pro Max graniczyło z cudem. Największy popyt dotyczył podstawowego taniego modelu oraz tego najdroższego - przynajmniej w Polsce.

Według nowego raportu sprzedaż smartfonów Apple’a w październiku 2025 r. wzrosła o 12 proc. względem ubiegłego roku. W tym samym czasie odnotowano 24,2-procentowy udział na globalnym rynku smartfonów, osiągając najwyższy miesięczny wynik. Sukces miał wynikać z wielu czynników i był głównie zauważalny na rynkach takich jak USA, Chiny i Europa Zachodnia.

Jednym z najważniejszych było to, że wielu użytkowników, którzy kupili swoje telefony podczas pandemii COVID-19 (czyli serie iPhone 12 i 13) zdecydowało się na wymianę. Zmiana iPhone’a często przypada co ok. 4 lata. Seria 12 została wprowadzona pod koniec 2020 r., a 13 - 2021 r., więc wymiana na modele z serii 17 była uzasadniona. Tegoroczne iPhone’y 17 przyniosły największe od lat zmiany w designie i możliwościach, co dodatkowo nakręciło popyt.

Seria iPhone 17 wyprzedziła poprzednią generację już w ciągu pierwszych sześciu tygodni. W USA sprzedaż była o 11 proc. wyższa niż rok wcześniej, w Japonii o 8 proc., a w Chinach aż o 47 proc. - tamtejszy rynek odegrał kluczową rolę.

Cykl wymiany nabywców, którzy dokonali zakupów w okresie pandemii COVID-19, osiąga szczyt, a wraz z rozpoczęciem wydarzenia 11.11 na początku tego roku, wyprzedaże świąteczne Chuseok wydłużyły się do października, generując dodatkowy popyt. - van Lam, dyrektor Counterpoint

Oczekuje się, że Apple utrzyma wzrost do końca 2025 r. dzięki serii iPhone 17. Nowy rekord ma zostać osiągnięty także w czwartym kwartale 2025 r. Jeśli prognozy się potwierdzą, Apple po raz pierwszy od 11 lat ponownie zostanie globalnym liderem rynku smartfonów - i utrzyma tę pozycję przynajmniej do 2029 r.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 01.12.2025 20:38

Ładowanie...