Zakreśl, aby wyszukać (lub jak kto woli Circle to search) to funkcja, którą wywołujemy przytrzymaniem belki do gestów pełnoekranowych lub środkowego przycisku ekranowego. Dotychczas narzędzie bazowało na Obiektywie Google, lecz za sprawą aktualizacji lepiej wykorzysta AI.

Zakreśl, aby wyszukać z ulepszeniem sztucznej inteligencji. Już się nie wymigasz

Dotychczas funkcja Zakreśl, aby wyszukać działała tak, że po zaznaczeniu danego obszaru na ekranie pojawiała nam się wyszukiwarka Google, do której mogliśmy wysyłać kolejne zapytania. Odpowiedzi bazowały jednak na klasycznych stronach internetowych.

Gigant w testowej wersji rozwiązania podchodzi do sprawy nieco inaczej. Interfejs Zakreśl, aby wyszukać zmieni się w na kilku płaszczyznach. Po pierwsze pasek wyszukiwania będzie na dolnej krawędzi ekranu, a nie mniej więcej na środku. Poza tym rozwiązanie nie będzie kierować do wyszukiwarki Google, a do trybu AI - czyli właściwie czatbota sztucznej inteligencji Gemini.

Pasek wyszukiwania nie jest już oznaczony klasycznym logo G, ale Zapytaj o wszystko z dodatkową ikonką mikrofonu, dzięki której można wprowadzić polecenia głosowe. Faktem jest to, że już wcześniej można było skorzystać trybu AI w Zakreśl, aby wyszukać. Była to jednak możliwość, a nie obowiązek - teraz Google zmusi nas do korzystania ze sztucznej inteligencji, jeśli zdecydujemy się na wykonanie zapytania.

Oprogramowanie wciąż będzie wyświetlać klasyczne linki pod zakładką Wszystko. Liczba zwykłych wyników wyszukiwania ma być mocno ograniczona - tylko do 10 linków. Oznacza to, że z jednej strony Google wciąż chce wyświetlać użytkownikom klasyczne strony internetowe, a z drugiej - zrezygnuje z mniej zaawansowanego wyszukiwania.

To akurat bardzo dobre podejście. Wcześniej, gdy chcieliśmy wzbogacić kontekst wyszukiwanych przez Circle to search treści, wyszukiwarka niestety nie zapewniała odpowiednio precyzyjnych odpowiedzi. Mimo wszystko musieliśmy zadawać pytanie dostosowane pod Google. Z trybem sztucznej inteligencji i integracją czatbota pytania mogą być mniej ogólne i pozbawione słów kluczowych.

Tryb AI w Zakreśl, aby wyszukać pozwala też np. wysyłać pliki z telefonu za pomocą ikonki plusika. Oznacza to, że rozwiązanie, które wcześniej wykorzystywaliśmy głównie do odnajdywania treści w internecie, pozwoli też szybko wywołać dostęp do czatbota.

Zmiany są widoczne w najnowszej wersji aplikacji Google beta (16.47). Do wersji stabilnej powinna trafić w najbliższych tygodniach. Wtedy wszyscy uzyskają dostęp do ulepszonej funkcji Zakreśl, aby wyszukać.

Albert Żurek 28.11.2025 18:08

