REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Najlepsza funkcja Androida z ulepszeniem. Telefony będą mądrzejsze

Jedna z najlepszych funkcji Androida - zakreśl, aby wyszukać - otrzyma spore ulepszenie. Dzięki temu nasze telefony będą znacznie mądrzejsze, a wyszukiwanie prostsze.

Albert Żurek
Google Circle to Search ulepszenie
REKLAMA

Zakreśl, aby wyszukać (lub jak kto woli Circle to search) to funkcja, którą wywołujemy przytrzymaniem belki do gestów pełnoekranowych lub środkowego przycisku ekranowego. Dotychczas narzędzie bazowało na Obiektywie Google, lecz za sprawą aktualizacji lepiej wykorzysta AI.

REKLAMA

Zakreśl, aby wyszukać z ulepszeniem sztucznej inteligencji. Już się nie wymigasz

Dotychczas funkcja Zakreśl, aby wyszukać działała tak, że po zaznaczeniu danego obszaru na ekranie pojawiała nam się wyszukiwarka Google, do której mogliśmy wysyłać kolejne zapytania. Odpowiedzi bazowały jednak na klasycznych stronach internetowych.

Gigant w testowej wersji rozwiązania podchodzi do sprawy nieco inaczej. Interfejs Zakreśl, aby wyszukać zmieni się w na kilku płaszczyznach. Po pierwsze pasek wyszukiwania będzie na dolnej krawędzi ekranu, a nie mniej więcej na środku. Poza tym rozwiązanie nie będzie kierować do wyszukiwarki Google, a do trybu AI - czyli właściwie czatbota sztucznej inteligencji Gemini.

Pasek wyszukiwania nie jest już oznaczony klasycznym logo G, ale Zapytaj o wszystko z dodatkową ikonką mikrofonu, dzięki której można wprowadzić polecenia głosowe. Faktem jest to, że już wcześniej można było skorzystać trybu AI w Zakreśl, aby wyszukać. Była to jednak możliwość, a nie obowiązek - teraz Google zmusi nas do korzystania ze sztucznej inteligencji, jeśli zdecydujemy się na wykonanie zapytania.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/circle-to-searhc-ulepszenie-2.jpeg
1/2
Nowa wersja
Nowa wersjaStara wersja

Oprogramowanie wciąż będzie wyświetlać klasyczne linki pod zakładką Wszystko. Liczba zwykłych wyników wyszukiwania ma być mocno ograniczona - tylko do 10 linków. Oznacza to, że z jednej strony Google wciąż chce wyświetlać użytkownikom klasyczne strony internetowe, a z drugiej - zrezygnuje z mniej zaawansowanego wyszukiwania. 

To akurat bardzo dobre podejście. Wcześniej, gdy chcieliśmy wzbogacić kontekst wyszukiwanych przez Circle to search treści, wyszukiwarka niestety nie zapewniała odpowiednio precyzyjnych odpowiedzi. Mimo wszystko musieliśmy zadawać pytanie dostosowane pod Google. Z trybem sztucznej inteligencji i integracją czatbota pytania mogą być mniej ogólne i pozbawione słów kluczowych. 

Tryb AI w Zakreśl, aby wyszukać pozwala też np. wysyłać pliki z telefonu za pomocą ikonki plusika. Oznacza to, że rozwiązanie, które wcześniej wykorzystywaliśmy głównie do odnajdywania treści w internecie, pozwoli też szybko wywołać dostęp do czatbota.

Zmiany są widoczne w najnowszej wersji aplikacji Google beta (16.47). Do wersji stabilnej powinna trafić w najbliższych tygodniach. Wtedy wszyscy uzyskają dostęp do ulepszonej funkcji Zakreśl, aby wyszukać.

REKLAMA

Więcej o Androidzie przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
28.11.2025 18:08
Tagi: AndroidGoogleSmartfonySztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
17:45
Kosmiczny motyl jak żywy. Nowe zdjęcie wbija w fotel
Aktualizacja: 2025-11-28T17:45:39+01:00
17:38
Polska wchodzi do kosmicznej ekstraklasy. ESA zbuduje u nas swoje centrum
Aktualizacja: 2025-11-28T17:38:16+01:00
16:42
Znaleźli sposób na nadmiarowy bagaż. Nie chodzi o automaty paczkowe
Aktualizacja: 2025-11-28T16:42:15+01:00
16:38
PC, karta graficzna albo laptop na święta - z tym poradnikiem nie ma złych wyborów
Aktualizacja: 2025-11-28T16:38:06+01:00
16:33
Realme GT 8 Pro i test wydajności. Tak radzi sobie w grach z ray tracing
Aktualizacja: 2025-11-28T16:33:55+01:00
15:48
Rosjanie mają problem. Wyrzutnia na Bajkonurze wygląda jak po bitwie
Aktualizacja: 2025-11-28T15:48:14+01:00
15:42
Telewizory w rekordowych obniżkach cen - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-11-28T15:42:05+01:00
15:39
Samsung Galaxy w potężnych promocjach. Takich cen dawno nie widziałem
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:42+01:00
15:39
Black Friday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-11-28T15:39:09+01:00
15:23
Polska kolej wstała z kolan. Zapanował szał
Aktualizacja: 2025-11-28T15:23:00+01:00
15:08
Black Friday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-11-28T15:08:36+01:00
14:14
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-28T14:14:19+01:00
13:59
Aparat realme GT 8 Pro - smartfon do fotografii ulicznej kontra iPhone
Aktualizacja: 2025-11-28T13:59:06+01:00
13:54
MediaMarkt odpala Black Friday. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-28T13:54:09+01:00
13:51
Przymierzają, a potem kupują w sieci. Sklep się wkurzył i chce zapłaty
Aktualizacja: 2025-11-28T13:51:20+01:00
13:15
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty na Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-28T13:15:36+01:00
12:51
Sprzęty Apple taniej na Black Friday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-11-28T12:51:48+01:00
12:47
Genialna promocja na szczoteczki. Piękne zęby za pół ceny
Aktualizacja: 2025-11-28T12:47:07+01:00
12:45
Biedronka ma sposób na system kaucyjny. Jest nowa opcja
Aktualizacja: 2025-11-28T12:45:26+01:00
12:39
Wiedźmin 3 za 10 zł. Tak spełnisz swój obowiązek
Aktualizacja: 2025-11-28T12:39:02+01:00
11:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T11:39:01+01:00
11:16
Odpalił Dooma na drukarce paragonów. Absurd, ale jaki cudowny
Aktualizacja: 2025-11-28T11:16:16+01:00
10:54
Promocje do 60 proc. Duże rabaty na projektory, odkurzacze, roboty i zegarki na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T10:54:13+01:00
10:33
3I/Atlas wypuści satelity w pobliżu Jowisza? ONZ monitoruje lot komety
Aktualizacja: 2025-11-28T10:33:51+01:00
10:08
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-28T10:08:54+01:00
9:49
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:03+01:00
9:32
Ta kamera zawsze chroni twój samochód. Nawet, kiedy nie jedziesz
Aktualizacja: 2025-11-28T09:32:03+01:00
9:06
Unia szykuje bat na oszustów w internecie. Wpadniesz w sidła, bank zwróci pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-28T09:06:19+01:00
8:30
Black Friday na Geekbuying.pl: oto najgorętsze oferty w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-28T08:30:48+01:00
8:15
Finał Black Weeks na Allegro. Na piątek dowieźli prawdziwe perełki
Aktualizacja: 2025-11-28T08:15:00+01:00
7:39
Konkurent Thermomiksa jeszcze nie był tak tani. Pędzę do Lidla
Aktualizacja: 2025-11-28T07:39:47+01:00
7:34
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-28T07:34:19+01:00
7:30
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-28T07:30:04+01:00
6:45
Nintendo Switch 2 jeszcze nie był tak tani. Gracze rzucili się na okazję
Aktualizacja: 2025-11-28T06:45:00+01:00
6:16
Okazało się, że diamenty to sensory kwantowe. Przełom pod mikroskopem
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:32+01:00
6:16
Policja ma laboratorium w kontenerze. Śmiejesz się, to zobacz co w środku
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:11+01:00
6:12
Kepler-56 pożarł własną planetę. Kanibal grasuje wśród gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-28T06:12:00+01:00
5:41
Znalazł tunel łączący czarne dziury. Broni go matematyka
Aktualizacja: 2025-11-28T05:41:49+01:00
20:56
Zrobili lokalizator dla całej rodziny. iOS? Android? Bez znaczenia
Aktualizacja: 2025-11-27T20:56:38+01:00
20:50
My tu gadu gadu, a ja tęsknię za GG. Messenger mnie wkurza
Aktualizacja: 2025-11-27T20:50:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA