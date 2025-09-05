/
Tłumacz Google idzie w odstawkę. Z nową opcją będzie szybciej i sprytniej

Wyszukiwanie w Google "Zakreśl, aby wyszukać" doczekało się młodszego brata: "Przescrolluj, aby przetłumaczyć".

Malwina Kuśmierek
Nowa funkcja Circle to Search pozwala na tłumaczenie długich treści
Google rozszerza możliwości funkcji Zakreśl, aby wyszukać (Circle to Search) o nową opcję tłumaczenia w czasie przewijania. Do tej pory użytkownicy mogli przekładać na swój język jedynie aktualnie widoczną część ekranu. Teraz treści będą tłumaczone ciągle, podczas scrollowania stron czy aplikacji, co eliminuje konieczność ponownego uruchamiania funkcji, by przetłumaczyć dłuższe teksty.

Użytkownicy Circle to Search prawdopodobnie odstawią aplikację Tłumacza Google na bok

Nowość działa w prosty sposób. Po uruchomieniu Circle to Search i wybraniu ikony tłumaczenia, na dole panelu pojawia się przycisk "Scroll and translate"". Od tego momentu wszystkie przewijane treści - np. posty w mediach społecznościowych, komentarze w aplikacjach czy długie artykuły - będą na bieżąco przekładane na wskazany język. Co więcej, tłumaczenie działa nawet przy przełączaniu się między aplikacjami. Google informuje, że w trakcie korzystania z funkcji użytkownik zobaczy świecącą obwódkę wokół ekranu oraz belkę z informacją o języku tłumaczenia. Funkcję można w dowolnym momencie wyłączyć.

"Przescrolluj, aby przetłumaczyć"

Aktualizacja jest już udostępniana na smartfonach z Androidem, choć na początek skorzystają z niej wybrane modele Samsung Galaxy. To nieprzypadkowe - funkcja Circle to Search od samego początku była efektem bliskiej współpracy Samsunga i Google. Amerykańska firma zapowiada jednak, że w kolejnych tygodniach nowość trafi na więcej urządzeń.

Co to jest Circle to Search? Zakreśl, aby wyszukać w pigułce

Circle to Search zadebiutowało w styczniu 2024 roku wraz z premierą serii Galaxy S24 oraz smartfonów Pixel 8. To metoda wyszukiwania, która zastępuje wpisywanie haseł w Google czy robienie zrzutów ekranu. Wystarczy przytrzymać przycisk ekranu głównego i zakreślić palcem dowolny fragment - tekst, obraz czy element filmu - aby natychmiast otrzymać informacje z wyszukiwarki.

Zakreśl, aby wyszukać na Samsungu Galaxy S25

Rozwiązanie łączy wyszukiwanie z generatywną AI Google, pozwalając nie tylko sprawdzić kontekst zakreślonego obiektu, ale też dopytać o szczegóły czy poprosić o wyjaśnienie.

Dzięki najnowszej aktualizacji Circle to Search przestaje być jedynie sprytnym dodatkiem i coraz mocniej wchodzi na pole dotąd zarezerwowane dla klasycznego Tłumacza Google. Nowa opcja sprawia, że użytkownicy mogą łatwiej niż wcześniej korzystać z treści w obcych językach - od czytania recenzji w serwisach zagranicznych, po śledzenie dyskusji w globalnych społecznościach online - bez konieczności ciągłego ręcznego włączania tłumaczenia.

Zdjęcie główne: Leona Octavii / Shutterstock

05.09.2025 10:07
