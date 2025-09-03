Zapadł wyrok w sprawie Google'a. Sędzia powiedział "nu nu nu" i zabrał lizaka

Ładowanie...

Amerykański sędzia federalny Amit P. Mehta ogłosił we wtorek długo oczekiwany wyrok w sprawie monopolistycznych praktyk Google’a. Po ubiegłorocznym uznaniu firmy za monopolistę, 2 września sąd zadecydował o nałożeniu jedynie ograniczonych środków zaradczych, których celem jest przywrócenie zdrowej konkurencji na rynku technologicznym.



W ramach nich Google musi udostępnić konkurencji informacje dotyczące działania wyszukiwarki i zrezygnować z umów na wyłączność, ale nie zostanie zmuszony do sprzedaży Chrome czy systemu Android. Ponadto Google zachowa także możliwość płacenia producentom za domyślną pozycję w urządzeniach i przeglądarkach.

Chrome i Android pozostają w rękach Google'a. Ostateczny wyrok sądu w sprawie koncernu z Mountain View

Zgodnie z orzeczeniem Google nie będzie mógł zawierać kontraktów na wyłączność z producentami sprzętu i przeglądarek, które dotychczas gwarantowały, że jego wyszukiwarka była automatycznie ustawiona jako domyślna. Sędzia podkreślił jednak, że spółka wciąż może płacić partnerom za preferencyjne miejsce - czyli mechanizm, który stał się jednym z kluczowych elementów całej sprawy. Jak się okazało w trakcie procesu antymonopolowego, Apple co roku otrzymuje od Google'a miliardy dolarów, by wyszukiwarka była ustawiona jako domyślna w iPhone'ach i innych produktach Apple'a.

Drugim istotnym punktem wyroku jest nakaz udostępnienia indeksu wyszukiwarki tzw. "kwalifikowanym konkurentom". Ma to umożliwić mniejszym firmom skuteczniejsze rozwijanie własnych rozwiązań, choć zakres przekazywanych danych jest ograniczony i - jak podkreśla The Verge - dotyczy jednorazowego zestawu, a nie regularnych aktualizacji.

Uzasadnienie: "pokora" i sztuczna inteligencja

W liczącym ponad 220 stron uzasadnieniu sędzia Mehta zaznaczył, że sądy nie są od tego, by "patrzeć w kryształową kulę i przewidywać przyszłość" branży technologicznej. Zamiast daleko idącej ingerencji wybrał ostrożność i - jak sam pisał - "pokorę".

[...] "Pomimo tych uprawnień sądy muszą podchodzić do zadania opracowywania środków zaradczych z odpowiednią dozą pokory. Tak właśnie postąpił ten sąd. Nie ma on doświadczenia w działalności GSE, kupowaniu i sprzedawaniu reklam tekstowych w wyszukiwarkach ani w projektowaniu technologii GenAI. W przeciwieństwie do typowych spraw, w których zadaniem sądu jest rozstrzyganie sporów w oparciu o fakty historyczne, w tym przypadku sąd ma spojrzeć w kryształową kulę i spojrzeć w przyszłość. Nie jest to mocna strona sędziów. Ze względu na rodzaj sprawy, faza [decydowania o] środkach zaradczych była kontrowersyjna. Strony [sporu] zgodziły się co do bardzo niewielu kwestii. W swojej opinii Google nie ma zbyt wiele do zrobienia. Tak więc jedynym odpowiednim środkiem zaradczym jest wydanie nakazu zakazującego zawierania umów o wyłącznej dystrybucji, które obejmowałyby produkty GenAI, aplikację Gemini i Asystenta Google. Google twierdzi, że usunęło już ze swoich istniejących umów postanowienia, które według sądu miały charakter wykluczający, więc rynek jest obecnie praktycznie nieograniczony i otwarty na konkurencję [...]

Jednym z kluczowych elementów jego rozumowania była rosnąca rola generatywnej sztucznej inteligencji. Mehta zauważył, że AI zmienia rynek wyszukiwania w niespotykanym dotąd tempie, a start-upy takie jak OpenAI, Anthropic czy Perplexity są w stanie zaoferować usługi realnie konkurencyjne wobec Google’a. W jego ocenie może to samoistnie ograniczyć monopolistyczną pozycję giganta, bez potrzeby radykalnych środków.

Google wychodzi z głośnego procesu co najwyżej z zadrapaniami

Dla Google’a wyrok oznacza, że nie musi obawiać się rozbicia biznesu ani drastycznych zakazów, których domagał się Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Firma zachowuje kluczowe źródła przychodów - kontrakty z Apple, Samsungiem czy Mozillą - choć w przyszłości nie będzie mogła zapewniać sobie absolutnej wyłączności.

Z drugiej strony pojawia się ryzyko, że obowiązek udostępnienia części danych stanie się punktem wyjścia do rozwoju nowych wyszukiwarek i narzędzi AI, które będą mogły konkurować z Google’em na jakości wyników. Krytycy wyroku uważają jednak, że zakres obowiązków jest zbyt wąski, by faktycznie zmienić sytuację na rynku. Gabriel Weinberg, szef DuckDuckGo, we wpisie opublikowanym na platformie X ocenił, że Google "wciąż będzie mógł wykorzystywać monopol, by blokować konkurencję".

Jednocześnie decyzja Mehty nie kończy procesu. Teraz obie strony - zarówno pozywający Google'a Departament Sprawiedliwości, jak i pozwany koncern - mogą złożyć apelację od wyroku. Ostateczny kształt sprawy może więc ustalić dopiero Sąd Najwyższy USA, a cała batalia potrwa zapewne jeszcze lata.

Zdjęcie główne: DenPhotos / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 03.09.2025 12:14

