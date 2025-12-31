REKLAMA
Warszawskie lotnisko wreszcie odetchnie. Na ten sprzęt czekaliśmy

Podróżowanie w przyszłym roku będzie wygodniejsze, choć nie od razu i nie wszędzie.

Adam Bednarek
Pod tym względem 2025 r. na wybranych polskich lotniskach okazał się naprawdę rewolucyjny. Porty lotnicze w Krakowie i Poznaniu od września mają nowe skanery, dzięki którym pasażerowie mogą na pokład wnieść płyny w opakowaniach o pojemności nawet do 2 litrów, a podczas kontroli bagażu nie muszą wyciągać elektroniki. Jest szybciej i wygodniej.

Wiele wskazuje na to, że podobnych rozwiązań możemy spodziewać się na kolejnych polskich lotniskach w nadchodzącym 2026 r. Władze portów lotniczych wcześniej wysyłały sygnały, że są zainteresowane zakupem. Warszawskie lotnisko Chopina już podpisało umowę na zakup i instalację 15 nowoczesnych skanerów 3D, o czym informuje portal fly4free.pl.

– Chcemy uruchomić wszystkie nowe linie kontroli przed startem wysokiego sezonu letniego, a więc w maju lub czerwcu przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że decyzję o zniesieniu limitu płynów podejmiemy dopiero po zainstalowaniu wszystkich urządzeń – potwierdza w rozmowie z serwisem Piotr Rudzki z biura prasowego PPL.

Dlaczego nie wcześniej?

Władze lotniska obawiają się ewentualnego chaosu, który mógłby powstać, gdyby część skanerów przepuszczała na nowych zasadach, a reszta na starych.

Obawy są zrozumiałe. Fakt, że jak do tej pory tylko dwa lotniska mają nowoczesne skanery, bywa dla pasażerów pewnym utrudnieniem. W sieci można było natknąć się na informacje, że wszystkie lotniska zniosły limity płynów, więc porty lotnicze musiały wyjaśniać zamieszanie.

Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy dotyczące kontroli bezpieczeństwa na europejskich lotniskach. Wkrótce zniesione zostaną limity płynów przewożonych w bagażach podręcznych. Można będzie zabrać nawet dwulitrową butelkę, ale tylko na tych lotniskach, na których działają nowoczesne skanery CT (wykorzystują technologię tomografii komputerowej 3D). (…) Na pozostałych polskich lotniskach nie ma takich urządzeń, więc nadal obowiązuje ograniczenie w przenoszeniu płynów przez kontrolę bezpieczeństwa: pojemniki do 100 ml (łącznie 1 litr) - przypominano na Facebooku łódzkiego lotniska.

Szczególne problemy mieli ci, którzy planowali wylecieć z Krakowa, więc szykowali się na większe opakowania. Tymczasem ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne trzeba było startować z Katowic, a tam działają stare skanery, z limitem w wysokości 100 ml.

Ponowna kontrola bezpieczeństwa i mnóstwo rzeczy wyrzuconych do kosza, bo przekraczały 100 ml – skarżyli się pasażerowie, którzy zamiast ruszyć z Krakowa, przez pogodę startowali z Katowic.

2025 zapoczątkował rewolucję

Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne porty lotnicze pójdą śladem tych z Krakowa i Poznania i zdecydują się na zakup sprzętu. Warszawa czeka na montaż. Jesteśmy bliżej niż dalej momentu, w którym wchodząc na pokład ze zdziwieniem wspominać będziemy czasy, kiedy można było mieć przy sobie wyłącznie malutkie butelki.

Adam Bednarek
31.12.2025 13:48
Tagi: Lotniska
