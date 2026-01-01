REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Pierwszy kraj na świecie rezygnuje z listów. Ale tak całkowicie

Państwowa poczta PostNord doręczyła ostatni list w historii kraju. Po czterech stuleciach nieprzerwanej działalności Dania stała się pierwszym państwem na świecie, które całkowicie rezygnuje z dostarczania korespondencji listowej.

Maciej Gajewski
pierwszy kraj bez poczty
REKLAMA

Duńska służba pocztowa działała od 1624 r. Przez wieki była jednym z filarów państwa: listy stanowiły podstawowy kanał komunikacji urzędowej, biznesowej i prywatnej. Czerwone skrzynki pocztowe były tak samo oczywistym elementem krajobrazu jak latarnie uliczne.

Ale XXI wiek nie ma litości dla instytucji, które nie nadążają za zmianami. W ciągu zaledwie dwóch dekad liczba przesyłek listowych w Danii spadła o 90 proc. - z 1,4 mld rocznie do zaledwie 110 mln w 2024 r. 

REKLAMA

Czytaj też:

Przy takiej skali załamania nawet państwowa instytucja nie jest w stanie utrzymać dawnego modelu działania.

Cyfrowa rewolucja wyczyściła skrzynki pocztowe

Dlaczego listy zniknęły z Danii tak szybko? Bo Duńczycy są jednym z najbardziej zdigitalizowanych społeczeństw na świecie - i to w sposób, który wykracza daleko poza wszyscy mają smartfony.

Kluczowym elementem jest MitID, obowiązkowy system cyfrowej tożsamości. Korzysta z niego 97 proc. mieszkańców powyżej 15. roku życia. To oznacza, że praktycznie każdy obywatel loguje się do urzędów online, odbiera oficjalną korespondencję w cyfrowej skrzynce i załatwia sprawy administracyjne bez jednego arkusza papieru. W efekcie mniej niż 5 proc. Duńczyków otrzymuje dziś jakiekolwiek listy w tradycyjnej formie. 

A jeśli dodamy do tego fakt, że 9 na 10 Duńczyków robi zakupy online co najmniej raz w miesiącu to obraz staje się jasny: listy przestały być potrzebne. Paczki - owszem. Papierowa korespondencja - już nie.

PostNord nie próbował walczyć z rzeczywistością. Liczby były bezlitosne. W 2024 r. firma zanotowała 428 mln koron duńskich straty. Utrzymywanie sieci doręczeń listów stało się ekonomicznie absurdalne. Proces wygaszania poczty był rozłożony na miesiące. W czerwcu rozpoczęto demontaż czerwonych skrzynek pocztowych. Dla starszych Duńczyków był to symboliczny moment - skrzynki były częścią ich codzienności, punktem orientacyjnym, elementem lokalnej tożsamości.

W grudniu skrzynki trafiły na aukcję charytatywną. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. Wszystkie egzemplarze sprzedano w trzy godziny, ceny sięgały 315 koron (ok. 236 zł) a dochód przeznaczono na wsparcie dzieci z ubogich rodzin.

Jak wysłać list w kraju bez poczty?

Od 1 stycznia w Danii nie da się już wysłać listu przez państwową pocztę. Zamiast tego:

  • papierową korespondencję trzeba zanieść do punktu sieci DAO, 
  • znaczki kupuje się wyłącznie online lub w aplikacji, 
  • można zamówić płatny odbiór przesyłki z domu.

Paradoksalnie taniej jest wysłać list za granicę - cena spadła z 50 do 46 koron. Rząd przeznaczył też 110 mln koron na złagodzenie skutków transformacji.

Kto zapłaci za cyfrową rewolucję?

Każda zmiana ma swoją cenę. W tym przypadku zapłacą ją ludzie. PostNord zlikwidował 1500 etatów -  jedną trzecią wszystkich stanowisk w Danii. To cios dla małych miejscowości, gdzie listonosz był kimś więcej niż pracownikiem: znał mieszkańców, ich problemy, ich rytm dnia. Były CEO PostNord, Jens Moberg Birch, mówił o tym otwarcie: Listonosz był ważnym łącznikiem w społeczności. Teraz to połączenie zniknie.

Najbardziej ucierpią osoby starsze i te, które nie radzą sobie z technologią. DaneAge Association, organizacja wspierająca seniorów, ostrzega: Dla nas dostęp do poczty przez telefon jest oczywisty. Ale wielu ludzi nie ma takich umiejętności. Cyfryzacja, choć wygodna, potrafi zostawić całe grupy społeczne poza nawiasem.

Czy Dania wyznacza globalny kierunek? Światowa poczta od lat zmaga się z kryzysem:

  • w Stanach Zjednoczonych wolumen listów spadł o 50 proc. od 2006 r., 
  • Wielka Brytania ograniczyła doręczenia do 2-3 dni w tygodniu, 
  • Niemcy zawiesiły usługę dostawy lotniczej next day
  • Francja podnosi ceny znaczków, próbując ratować budżet.
REKLAMA

Ale tylko Dania zdecydowała się na pełne odcięcie. Uniwersalny Związek Pocztowy (UPU) potwierdza: żaden kraj na świecie nie zrobił tego wcześniej. Polska - gdzie wciąż ogromna część korespondencji urzędowej trafia do fizycznych skrzynek - powinna uważnie obserwować duńskie doświadczenia.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Maciej Gajewski
01.01.2026 16:40
Tagi: Usługi pocztowe
Najnowsze
16:30
Znowu to zrobili. Rosyjski statek zgubił kotwicę na naszych kablach
Aktualizacja: 2026-01-01T16:30:00+01:00
16:20
Instagram, jakiego znacie, właśnie umiera. Szef nie ma złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-01T16:20:00+01:00
16:10
Pierwszy taki telewizor dla mas. Dwie gorące nowości
Aktualizacja: 2026-01-01T16:10:00+01:00
16:00
Tego MacBooka nie kupuj. Apple właśnie go skreślił
Aktualizacja: 2026-01-01T16:00:00+01:00
8:50
Gości zatkało, gdy na salę wszedł robot-drużba. Wypożyczalnia robotów to hit
Aktualizacja: 2026-01-01T08:50:00+01:00
8:40
Z lotniska do miasta wiezie cię statek kosmiczny. Bez kierowcy
Aktualizacja: 2026-01-01T08:40:00+01:00
8:30
Koniec demokracji zaczął się w 2025 roku. Przyszedł z Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2026-01-01T08:30:00+01:00
8:20
Media są w dupie. 2025 r. dobitnie to pokazał
Aktualizacja: 2026-01-01T08:20:00+01:00
8:10
Niechciane prezenty to element tradycji. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-01-01T08:10:00+01:00
8:00
Wytrzymaliście święta z rodziną? Spróbujcie tego samego w internecie
Aktualizacja: 2026-01-01T08:00:00+01:00
20:12
Najnowszy OLED TV jako obraz na ścianę. "Telewizor - marzenie"
Aktualizacja: 2025-12-31T20:12:00+01:00
19:11
Chińczycy grają ostro w sprawie Tajwanu. "Chcą udusić wyspę"
Aktualizacja: 2025-12-31T19:11:00+01:00
18:10
Wyprodukowali telewizory dla Polaków. Teraz biorą się za... notesy
Aktualizacja: 2025-12-31T18:10:00+01:00
17:09
PlayStation 6 znacznie się opóźni. Przez te cholerne ceny RAM-u
Aktualizacja: 2025-12-31T17:09:00+01:00
16:08
Prąd z Bałtyku dotrze do naszych domów. Testy poszły śpiewająco
Aktualizacja: 2025-12-31T16:08:00+01:00
15:07
Pierwsza taka konsola do gier. Pięknie się składa
Aktualizacja: 2025-12-31T15:07:00+01:00
13:55
Samsung Galaxy S26 Ultra pokazany na żywo. Podoba się
Aktualizacja: 2025-12-31T13:55:40+01:00
13:48
Warszawskie lotnisko wreszcie odetchnie. Na ten sprzęt czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-31T13:48:17+01:00
13:05
Dotykasz okularów i robisz wszystko. Wreszcie mają sens
Aktualizacja: 2025-12-31T13:05:00+01:00
12:59
Para powitała małego Blika. Urzędnicy nie kupili pomysłu na imię
Aktualizacja: 2025-12-31T12:59:06+01:00
12:21
Samsung schłodzi emocje. To świetna wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-31T12:21:17+01:00
12:01
mObywatel przestanie działać na starszych telefonach. Twój jest na liście?
Aktualizacja: 2025-12-31T12:01:45+01:00
11:32
Prawilne Polki na TikToku domagają się PolExitu. Problem w tym, że nie istnieją
Aktualizacja: 2025-12-31T11:32:49+01:00
11:12
Nowy iPhone wydaje dziwne dźwięki. Użytkownicy mają problem
Aktualizacja: 2025-12-31T11:12:15+01:00
11:04
Samsung naprawi aparat. Zmianę zobaczysz gołym okiem
Aktualizacja: 2025-12-31T11:04:00+01:00
10:21
Kometa 3I/Atlas odsłania karty. Wyliczyli, czy ma silniki
Aktualizacja: 2025-12-31T10:21:26+01:00
10:08
mObywatel pomógł mi donieść na sąsiada. Sprawdziłem nowego asystenta
Aktualizacja: 2025-12-31T10:08:19+01:00
9:02
Samsung ma kłopot z zegarkami. Lepiej nie aktualizuj
Aktualizacja: 2025-12-31T09:02:00+01:00
8:00
Długopis z ChatemGPT. To jest niby ten cudowny gadżet od twórcy iPhone'a
Aktualizacja: 2025-12-31T08:00:00+01:00
7:00
Apple mówi, że zaczęło się odliczanie. "W styczniu wszystko się zmieni"
Aktualizacja: 2025-12-31T07:00:00+01:00
6:23
Samsung The Frame w końcu ma rywala. Ależ starcie nie-telewizorów
Aktualizacja: 2025-12-31T06:23:10+01:00
6:23
2026 lepszym rokiem niż 2025? Zdziwicie się, ale tak będzie
Aktualizacja: 2025-12-31T06:23:00+01:00
6:22
Zrobili wodór ze światła. Może wreszcie będzie zielonym paliwem
Aktualizacja: 2025-12-31T06:22:39+01:00
6:01
Stworzyliśmy pożeracza CO2. Jest taniutki i doprowadzi do przełomu
Aktualizacja: 2025-12-31T06:01:00+01:00
6:00
TOP 7 telewizorów 75 cali do 5500 zł - kompletny ranking 2025
Aktualizacja: 2025-12-31T06:00:00+01:00
20:40
Takich rakiet Polska jeszcze nie miała. Najdroższy system w historii wojska
Aktualizacja: 2025-12-30T20:40:48+01:00
20:19
Londyn odcięty w najgorszym czasie. Pod La Manche padło wszystko
Aktualizacja: 2025-12-30T20:19:30+01:00
19:56
Gry Trine za darmo. Cztery mocne platformówki masz dwoma klikami
Aktualizacja: 2025-12-30T19:56:23+01:00
19:22
Jest kasa na elektrownię atomową. Tyle wydamy na pierwszy etap
Aktualizacja: 2025-12-30T19:22:53+01:00
19:05
Samolot uratował się sam. Pierwsze takie lądowanie w historii
Aktualizacja: 2025-12-30T19:05:57+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA