Listonosz przyniesie ci instrukcję przetrwania. "Najważniejsza lektura tego roku"

Poczta Polska właśnie rozpoczęła gigantyczną operację dystrybucji drukowanej wersji "Poradnika Bezpieczeństwa". Do domów w całym kraju trafi w sumie 17 mln broszurek. Publikacja jest darmowa.

Bogdan Stech
Druk 17 mln egzemplarzy "Poradnika Bezpieczeństwa" zakończył się w grudniu, a teraz pałeczkę przejęli listonosze. Cała operacja rozsyłania poradników ma potrwać nieco ponad miesiąc, a harmonogram nie jest przypadkowy. W pierwszej kolejności, bo już do 2 stycznia 2026 r., papierowe kompendium wiedzy trafi do mieszkańców województw lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

To regiony objęte programem Tarcza Wschód, graniczące bezpośrednio z Rosją i Białorusią. Tam poczucie zagrożenia jest najbardziej namacalne, dlatego resort spraw wewnętrznych zdecydował, że to właśnie te tereny muszą zostać zabezpieczone informacyjnie jako pierwsze. Pozostali mieszkańcy Polski powinni spodziewać się przesyłki z "Poradnikiem Bezpieczeństwa" do końca stycznia 2026 r.

Poradnik dostępny jest także pod adresem poradnikbezpieczenstwa.gov.pl. Został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi. 

"Poradnik Bezpieczeństwa" zawiera wskazówki jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. To nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację najtrudniejszą, o czas wojny, ale chodzi o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, o pożary. Chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych, chodzi o sytuacje, w których musimy się ewakuować, musimy podjąć decyzję o opuszczeniu naszego domu - powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Co właściwie znajdziemy w środku?

54 strony brzmią niepozornie, ale zawartość jest gęsta od konkretów. "Poradnik Bezpieczeństwa" podzielono na dwa główne bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy przygotowania - domu, samochodu, zwierząt domowych i tzw. plecaka ewakuacyjnego. Drugi skupia się na reagowaniu, gdy zagrożenie już się pojawi.

Autorzy tłumaczą, jak zachować się podczas pożaru, powodzi czy huraganu, ale też w sytuacjach mniej oczywistych, takich jak długotrwały brak prądu, skażenie chemiczne, biologiczne lub nuklearne. W poradniku nie zabrakło także rozdziałów poświęconych atakom z powietrza, w tym dronom, zagrożeniom terrorystycznym, dezinformacji oraz cyberprzestępczości.

To ważne, bo współczesne kryzysy rzadko mają jedną twarz. Awaria energetyczna może iść w parze z chaosem informacyjnym, a zagrożenia fizyczne coraz częściej łączą się z atakami w sieci.

"Poradnik Bezpieczeństwa" to publikacja, która garściami czerpie z tragicznych doświadczeń Ukrainy oraz sprawdzonych modeli skandynawskich, gdzie edukacja obronna społeczeństwa stoi na najwyższym poziomie. Autorzy poradnika postawili na konkret. Zamiast zawiłego, prawnego języka, otrzymujemy przystępne instrukcje i przejrzystą szatę graficzną.

Uwagę w publikacji zwracają także rysunki, które czynią przyswajanie wiedzy łatwiejszym.

Musimy wiedzieć, jak reagować na sytuacje kryzysowe

Często wydaje nam się, że w razie niebezpieczeństwa ktoś nas uratuje. Bądźmy jednak realistami. W przypadku wystąpienia wydarzeń naprawdę masowych, obejmujących swoim zasięgiem nie tylko miasta, ale np. województwa, z pomocą może być różnie.

Dlatego "Poradnik Bezpieczeństwa" kładzie ogromny nacisk na to, że pierwsze minuty i godziny po wystąpieniu zagrożenia zależą od nas samych. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy, lista numerów alarmowych oraz szczegółowe procedury postępowania przy skażeniach chemicznych lub nuklearnych to wiedza, która obniża poziom paniki.

Panika jest bowiem najgorszym doradcą podczas ewakuacji. Dzięki tej publikacji każdy z nas ma szansę stać się świadomym uczestnikiem systemu bezpieczeństwa państwa.

Czy 54-stronicowa broszura zmieni zachowanie milionów ludzi? Tego nie da się zagwarantować. Pamiętajmy jednak, że wiedza to najtańsza i najskuteczniejsza forma obrony. Jeśli choć część odbiorców dowie się, jak przygotować dom, co spakować na wypadek ewakuacji i jak nie dać się wciągnąć w dezinformację, operacja dystrybucji 17 mln poradników spełni swój cel.

Bogdan Stech
26.12.2025 09:00
Tagi: Cyberbezpieczeństwopoczta polskarządowe centrum bezpieczeństwaterroryzm
