Polscy bogacze już wiedzą, jak się schronić. Pod rezydencją wybudują luksusowy schron

Nie chodzi o to, aby machnąć ręką na ewentualne pesymistyczne scenariusze, czy szydzić z kogoś, że chce przynajmniej zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Ewentualny bunkrowy trend będzie konsekwencją szerszego zjawiska. Strzeżone schrony – reklamowane teraz jako luksusowe dobro – to przecież kolejny przykład sytuacji, w której państwo zaniedbało pewne kwestie, co teraz wykorzystują prywatne firmy. To skrajna wersja poglądu, że jeśli sami o siebie się nie zatroszczymy to nikt tego nie zrobi. Gdybyśmy mieli pewność, że w okolicach są zadbane i działające schrony zapewne mniej osób myślałoby o schronieniu na własną rękę. A jeśli nawet, to nie musiałyby to być odpowiedniki luksusowych apartamentów, w których ma się dostęp do przyjemności nawet wówczas, gdy na górze ludzkość cierpi. Jest w tym podejściu coś, co mnie zwyczajnie smuci.