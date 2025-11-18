Apple o tym nie mówi. iPhone 17 ma cichą przewagę nad poprzednikami

Ładowanie...

Firma Ookla odpowiadająca za serwis Speedtest.net opublikowała nowy raport, w którym porównano średnie prędkości transferu pobierania w kilku kluczowych regionach. Wykorzystano do tego dwie generacja iPhone’ów: 16 i 17. Różnice są ogromne - sięgają nawet 40 proc. na rzecz nowych modeli, chociaż oba korzystają z WiFi 7.

iPhone 17 rozwiązaniem słabego WiFi w domu

Prędkość i stabilność WiFi w dużej mierze zależy od tego, z jakiego telefonu korzystamy. Co z tego, jeśli w domu mamy najszybszy światłowód z WiFi 7 8 Gb/s, jak nasz telefon wspiera tylko WiFi 5 lub WiFi 6. Z drugiej strony dwa smartfony obsługujące te same standardy łączności WiFi wcale nie muszą oferować identycznych prędkości pobierania i wysyłania - dużo zależy też od systemu anten w urządzeniu.

Wystarczy spojrzeć na wyniki zawarte w nowym raporcie Ookla, w którym twórcy porównali średnie prędkości pobierania dla serii iPhone 16 i iPhone 17 w pięciu regionach: Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód, Azja północno-wschodnia oraz Azja południowo-wschodnia. Różnice sięgają od 20 do ponad 40 proc. w zależności od tego, na który region patrzymy.

Na przykład, jeśli porównamy średnie prędkości WiFi w Europie, tegoroczne modele zapewniają ok. 32 proc. wyższe pobieranie w porównaniu z rodziną iPhone 16 - 283,83 Mb/s kontra 214 Mb/s. Największy skok zauważono w północno-wschodniej Azji - na rynkach takich jak Japonia, gdzie nowe modele radzą sobie ponad 40 proc. lepiej.

Warto zaznaczyć, że wyniki badań nie bazują na laboratoryjnych testach wykonanych przez kilku użytkowników. Specjaliści z SpeedTest.net wzięli pod uwagę dane z ponad miesiąca - okresu od 19 września do 29 października z setek tysięcy testów w różnych krajach. Aby upewnić się, że wzrosty nie są efektem zróżnicowania krajów, porównano również rynki, w których obie rodziny smartfonów stanowiły najwięcej próbek - np. Francja, USA, Japonia, Wielka Brytania.

Niezależnie czy wzięto pojedyncze państwa, czy określone rynki, wynik jest zawsze taki sam. iPhone’y 17 dominują pod względem średnich prędkości pobierania.

W teorii wszystkie cztery smartfony z rodziny iPhone 16 oraz 17 wspierają WiFi 7. Zasadnicza różnica jest jednak taka, że w tegorocznych smartfonach Apple’a znajduje się autorski czip łączności N1. Według twórców raportu to właśnie główny powód, dlaczego nowsze modele oferują znacznie wyższe średnie wartości pobierania w rzeczywistych warunkach.

WiFi 7 w iPhone 16 jest jeszcze wolniejsze. W praktyce zeszłoroczna seria smartfonów Apple’a gwarantuje podobne wartości pobierania do iPhone’ów 15 Pro wyposażonych w WiFi 6E.

Mimo wszystko Apple N1 to pierwsza generacja czipu odpowiadającego za łączność bezprzewodową, a różnica między starszymi, nieautorskimi rozwiązaniami jest zauważalna. Z kolejnymi generacjami czipu wyniki powinny być jeszcze lepsze.

Albert Żurek 18.11.2025 19:03

