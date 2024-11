iPhone 16 Pro i 16 Pro Max - recenzja. Czy warto dopłacić kupę kasę do kilku bajerów?

Warto przy tym nadmienić, że te 120-hercowe wyświetlacze to jedna z największych przewag iPhone’ów 16 Pro i 16 Pro Max nad iPhone’ami 16 i 16 Plus. Oba telefony z linii Pro obsługują dzięki nim tryb Always On Display, a animacje są diabelnie płynne. Czy warto dopłacić tylko po to, by uzyskać wyższą częstotliwość panelu? To już zależy od indywidualnych preferencji. Tak jak ja nie wyobrażam sobie powrotu do 60 Hz, tak wiele osób zarzeka się, że nie widzi między nimi różnicy.