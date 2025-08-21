Samsung zwróci ci kasę, jeśli kupisz smartfon. Oszczędzam tak tysiaka

Ładowanie...

Akcja dotyczy najnowszych, wydanych w ubiegłym miesiącu smartfonów Samsung Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE oraz Z Fold 7. Wraz ze zwrotem na konto możecie liczyć na dużo tańszy sprzęt. Tak tanio jeszcze nie było.

Samsung Galaxy Z Flip 7 w świetnej cenie. Samsung daje zwroty na nowe składaki

Zasady są bardzo proste. Po zakupie jednego z trzech urządzeń do 31 sierpnia 2025 r., w sklepach wymienionych w regulaminie akcji, można ubiegać się o zwrot. W zależności od modelu jest to:

Samsung Galaxy Z Fold 7 - 700 zł;

Samsung Galaxy Z Flip 7 - 500 zł;

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE - 500 zł.

Aby odebrać zwrot, należy wykonać kilka prostych kroków:

aktywować telefon do 07.09 (godz. 23:59) - uruchamiając go na terenie Polski z działającą kartą SIM;

zarejestrować zakupiony sprzęt w formularzu w aplikacji Samsung Members do 14.09, dodając dowód zakupu i inne potrzebne dane takiej jak numer konta, na który zostanie zrealizowany zwrot;

czekać, aż zwrot trafi na konto - ma się to odbyć w terminie do 21 kalendarzowych od momentu poprawności zgłoszenia.

Promocja pozwala zaoszczędzić od 500 do 700 zł. Tyle mniej zapłacimy, kupując któryś z nowych składanych smartfonów.

Obecnie można też znaleźć inną promocję, obowiązującą na konkretny model Samsunga. Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256 GB w sklepie MediaMarkt jest dostępny z dużym rabatem. Sprzęt w kolorze niebieskim kosztuje 4529 zł, zamiast 4999 zł (470 zł mniej). Jeśli dodamy zwrot, sprzęt staje się znacznie bardziej opłacalny. Za smartfona z własnej kieszeni tak naprawdę zapłacimy 4029 zł, co jak na najnowszy składany telefon jest wyjątkowo dobrą ceną.

Trudno kupić sztandarowy smartfon w kształcie klapki u konkurencji za ok. 4 tys. zł. Samsung oraz MediaMarkt dają taką możliwość. Polecam się jednak pospieszyć. Jak wiemy, że zwroty będą realizowane dla smartfonów zakupionych do końca miesiąca, tak nie mamy informacji do kiedy będzie obowiązywać niższa cena za Galaxy Z Flipa 7.

Albert Żurek 21.08.2025 15:54

