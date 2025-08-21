Smartfon Trumpa na nowej grafice. Koń by się uśmiał

Ładowanie...

Gdy należące do Donalda Trumpa Trump Organization zapowiedziało wypuszczenie własnego smartfona, branża była gdzieś między zdziwieniem a rozbawieniem - T1 phone wyglądał jak złocony klon taniego "chińczyka" z wyspą aparatów w stylu iPhone’a. Teraz jednak żarty się skończyły.



Najnowsza grafika promująca urządzenie sugeruje, że Trump Mobile odcina się od zarzutów kopiowania tanich chińskich smartfonów. Bo znacznie lepiej wypada kopiowanie Samsunga i Spigena.

REKLAMA

Trump stwierdził, że jego smartfon to jednak Galaxy S25 Ultra

Trump Mobile opublikowało w mediach społecznościowych nową grafikę promocyjną smartfona T1 z hasłem "The wait is almost over!" ("Oczekiwanie dobiega końca!"). Na obrazku widać, że telefon "przesiadł się" z trzech na cztery (a może nawet pięć) modułów aparatu i sprawia wrażenie odrobinę szerszego niż wcześniejszy projekt ze strony producenta. Sęk w tym, że - jak zwrócił uwagę serwis iFixit - układ kamer, ich odległości i rozmieszczenie lampy błyskowej są "co do piksela" zgodne z Galaxy S24/S25 Ultra.

Galaxy S25 oraz T1 Phone

Żeby było śmieszniej, u dołu urządzenia widnieje logo Spigena, na które nałożona jest flaga Stanów Zjednoczonych. Szybkie przeklikanie się przez dostępne etui pokazały, że ilustracja Trump Mobile przedstawia plecki Thin Fit od Spigena - aczkolwiek przemalowane na złoto, z dodatkowym nadrukiem.

Etui Thin Fit dla Galaxy S25 Ultra i T1 Phone

Innymi słowy: do promocji T1 phone, Trump Mobile wykorzystało kradzioną grafikę S25 Ultra w etui Spigena.

Warto dodać, że na oficjalnej stronie Trump Mobile wciąż widnieje dotychczas używana grafika promocyjna, która przypomina chińską podróbkę iPhone'a.

Co wiemy o T1 i samej usłudze Trump Mobile

Należące do Trump Organization zapowiedziało w czerwcu uruchomienie własnej sieci komórkowej Trump Mobile, która oprócz usługi MVNO (sieci komórkowej działającej na infrastrukturze innego operatora) będzie oferować także "własny" smartfon o nazwie T1 Phone. Smartfon, którego data premiery wciąż pozostaje tajemnicą, będzie posiadać 256 GB pamięci wewnętrznej, baterię o pojemności 5000 mAh, ekran AMOLED o przekątnej 6,25 cala oraz będzie działać pod kontrolą systemu Android 15. Urządzenie jest wycenione na 399 dolarów - tyle co Pixel 9a, i o 100 dolarów mniej niż iPhone 16e.

Z kolei Trump Mobile będzie oferować jeden plan o nazwie "47", który w zamian za 47,45 będzie oferować nielimitowane rozmowy i 20 GB danych co miesiąc. Czyli znacznie mniej za znacznie drożej niż konkurencja.

REKLAMA

Więcej na temat Donalda Trumpa w świecie technologii:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 21.08.2025 08:39

Ładowanie...