/
Biały Dom zakłada konto na TikToku. To gdzie jest ten cały ban?

Biały Dom rusza z kontem na TikToku, mimo że w USA obowiązuje prawo zakazujące pracownikom administracji korzystanie z TikToka, a sama aplikacja nie powinna działać na terenie Stanów Zjednoczonych.

Malwina Kuśmierek
Biały Dom profil na Tiktoku
Biały Dom oficjalnie uruchomił swoje konto na TikToku. Pierwsze nagranie na profilu to 27-sekundowe wideo przedstawiające montaż różnych ujęć Donalda Trumpa, wraz z odczytywaną w tle deklaracją: "Każdego dnia budzę się z determinacją, by zapewnić lepsze życie ludziom w całym kraju. Jestem twoim głosem". W ciągu kilkudziesięciu minut nagranie zdobyło tysiące polubień i komentarzy, a konto zaczęło przyciągać obserwujących w szybkim tempie.

Donald Trump nie robi sobie nic z bana, który sam zainicjował. Biały Dom ma własny profil na TikToku

Dwa kolejne nagrania udostępnione na profilu to montaż różnych ujęć Białego Domu z podpisem "We are so back" (slogan używany w memach w celu wskazania poprawy lub pogorszenia sytuacji, często w humorystyczny sposób przechodząc między tymi dwoma stanami, czasami w nieskończoność) oraz wypowiedzi Donalda Trumpa z podpisem "I was the hunted, now I'm the hunter" ("Byłem ofiarą, teraz jestem łowcą"). Obu nagraniom towarzyszą znane z memów efekty dźwiękowe.

Wszystkie trzy wideo mają kilka tysięcy polubień i komentarzy. Najczęściej lajkowane komentarze pod każdym z nich wyrażają się krytycznie o Donaldzie Trumpie i jego działaniach.

- Myślałem, że TikTok stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego? Przynajmniej tak twierdził Trump w wydanym 6 sierpnia 2020 r. dekrecie zakazującym korzystania z tej aplikacji. Teraz mają oficjalne konto Białego Domu. To tylko dowodzi, że nigdy nie chodziło o bezpieczeństwo. Chcą po prostu sprawować nad nim kontrolę.

- Donald Trump to najgorsza rzecz, jaka spotkała Amerykę.

- Rząd federalny zakazał używania TikToka na swoich urządzeniach, ponieważ stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jednak Biały Dom nadal korzysta z TikToka. Albo więc omijają własne zasady, używając jednorazowych telefonów, albo ignorują te same ostrzeżenia, które przekazali wszystkim innym. Jeśli nie traktują poważnie własnego bezpieczeństwa, dlaczego ktokolwiek miałby im ufać?

- Ach tak, nic nie świadczy o "niebezpiecznej zagranicznej aplikacji" tak jak założenie oficjalnego konta.

Nowo powstałe konto nie jest jednak osobistym profilem Donalda Trumpa. Prezydent posiada już własne konto na TikToku pod nazwą @realdonaldtrump, które zgromadziło 15,1 miliona obserwujących i ponad 110 milionów polubień. Jednak od zakończenia kampanii wyborczej w listopadzie ubiegłego roku profil ten pozostaje jednak nieaktywny - ostatnie wideo @realdonaldtrump opublikował na początku listopada ubiegłego roku.

Administracja prezydenta podkreśla, że obecność Białego Domu na TikToku ma umożliwić bezpośrednią komunikację z obywatelami i dotarcie do młodszej części elektoratu. Rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt mówi wprost, że celem jest prezentowanie sukcesów i priorytetów politycznych Trumpa na jak największej liczbie platform. To posunięcie ma jednak także znaczenie symboliczne - szczególnie w obliczu trwającej debaty na temat bezpieczeństwa aplikacji i jej przyszłości w Stanach Zjednoczonych.

Burzliwa i niezbyt jasna sytuacja TikToka w USA

TikTok, należący do chińskiej spółki ByteDance, od lat budzi wątpliwości służb wywiadowczych i polityków w Waszyngtonie. Obawy dotyczą ryzyka przekazywania danych Pekinowi i możliwości wpływu na opinię publiczną. W odpowiedzi na te obawy, Kongres Stanów Zjednoczonych w 2024 przyjął ustawę, która nakazuje sprzedaż amerykańskich operacji aplikacji lub jej całkowite zablokowanie. Prawo to weszło w życie jeszcze pod koniec prezydentury Joe Bidena i zyskało ponadpartyjne poparcie.

Donald Trump, choć w pierwszej kadencji sam postulował zakaz działania TikToka - i dość paradoksalnie, sam zainicjował rozpoczęcie prac nad blokującą TikToka ustawą, od początku drugiej prezydentury konsekwentnie odracza egzekucję ustawy. Dotychczas podpisał trzy kolejne rozporządzenia przesuwające termin sprzedaży lub blokady. Ostatnie z nich wyznaczyło nową datę na 17 września bieżącego roku, dając ByteDance dodatkowe miesiące na negocjacje z potencjalnymi inwestorami. W praktyce oznacza to już siedem miesięcy zwłoki w realizacji prawa.

Zmiana podejścia Trumpa wiąże się z politycznym doświadczeniem kampanii wyborczej w 2024 roku. To właśnie TikTok pozwolił mu zdobyć znaczące poparcie młodych wyborców, a jego prywatne konto zgromadziło ponad 15 milionów obserwujących. Prezydent otwarcie chwali aplikację, wskazując, że miała ona realny wpływ na jego zwycięstwo nad Kamalą Harris.

Zdjęcie główne: Joey Sussman / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
20.08.2025 10:43
