Stało się, prezydent podpisał. TikTok ma tylko 9 miesięcy albo zniknie

Niekonstytucyjność - zdaniem sędziego - odnosi się do łamania pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która brzmi "Kongres nie ustanowi ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, lub naruszających prawo do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd.".