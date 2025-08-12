Ładowanie...



Czym są Perseidy? Spadające gwiazdy na sierpniowym niebie to w zdecydowanej większości kosmiczne drobinki pozostawione przez kometę 109P/Swift-Tuttle, przelatującą w pobliżu Słońca. Ich nazwa pochodzi od Gwiazdozbioru Perseusza, z którego - patrząc z Ziemi - zdają się nadlatywać. Gdy wpadają w ziemską atmosferę, spalają się, tworząc charakterystyczny, jasny ślad na nocnym niebie.

Perseidy 2025 - kiedy je najlepiej obserwować?

W 2025 r. maksimum roju Perseidów przypada na noc 12-13 sierpnia. W idealnych warunkach będzie można zobaczyć nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Dobrym momentem do obserwacji będzie również noc przed i po maksimum. Perseidy pozostaną widoczne aż do 24 sierpnia, ale to właśnie w tych dniach, jest największa szansa na spektakularne zdjęcia.

Gdzie najlepiej oglądać Perseidy?

Choć technicznie można je obserwować z balkonu czy trawnika pod blokiem, prawdziwy efekt zobaczymy dopiero w miejscu z dala od świateł miasta.

Prosta zasada fotografowania nocnego nieba mówi, że im ciemniej na ziemi, tym jaśniej na niebie. W mieście jest jasno, bo mamy masę świateł z latarni czy okien. Żeby zrobić dobre zdjęcia Perseidów, najlepiej wyjechać za miasto do miejsca, gdzie jest naprawdę ciemno. Ważne jest, aby wybrać miejsce z dala od źródeł sztucznego światła, czyli wolne od dużego zanieczyszczenia świetlnego. Takie sztuczne światło ogranicza liczbę widzianych przez nas gwiazd oraz meteorów na niebie.

W wyborze miejsca do fotografowania Perseidów może pomóc strona lightpollutionmap.info, czyli mapa zanieczyszczenia świetlnego. Obszerny zaznaczone na niebiesko, to miejsce, gdzie będą najlepsze warunki do obserwacji i fotografowania nocnego nieba, w tym "spadających gwiazd". Czerwone punkty, to miejsce z maksymalnym zanieczyszczeniem światłem – tam szansa na spektakularne zdjęcia, jest mała lub nawet zerowa.

Fot. www.lightpollutionmap.info

Najlepszymi miejscami będą parki ciemnego nieba, czyli obszary wyznaczone do ochrony przed zanieczyszczeniem światłem, gdzie można podziwiać wyjątkowo rozgwieżdżone niebo nocą. Miejsca te są oddalone od mocnych źródeł sztucznego światła, co pozwala na obserwację prawdziwie ciemnego nieba. Świetnie sprawdzą się także wschodnie rejony Polski czy Pomorze Zachodnie. Najgorzej sytuacja wygląda oczywiście w dużych miastach, takich jak Warszawa, oraz aglomeracjach miejskich, takich jak Trójmiasto i Górny Śląsk.

Pomocna będzie też wiedza, w jakim kierunku celować obiektyw aparatu na niebo. Spadające gwiazdy zobaczymy na całym niebie, ale chcemy uchwycić jak najlepsze kadry z pełnym torem rozbłysku. Perseidy będą nadlatywać od strony gwiazdozbioru Perseusza, czyli w okolicy północno-wschodniej części horyzontu. Tak, wiem – pewnie mało komu to cokolwiek mówi. Jeśli tak, to polecam pobranie aplikacji na smartfona, jak Google Sky Map czy Stellarium, z której sam korzystam.

Będąc już na miejscu, unikajmy patrzenia na jasny Księżyc czy ekran smartfona. Każde spojrzenie w jasny ekran, czy na jasną tarczę Księżyca, psuje akomodację oka. Gdy potem znów kierujemy wzrok na czerń nieba, oczy będą musiały od nowa się do niej przyzwyczajać.

Jak fotografować Perseidy 2025? Praktyczne wskazówki

Większość z nas fotografuje smartfonami i zapewne to właśnie takim aparatem, chcielibyście także fotografować spadające gwiazdy. Jeszcze kilka lat temu powiedziałbym, żeby dać sobie spokój, bo i tak nic z tego nie wyjdzie. Jakość aparatów w smartfonach poszła jednak mocno do przodu, co sprawiło, że moim zdaniem, smartfonem da się zrobić sensowne zdjęcia Perseidów czy nocnego nieba.

Fot. Ken Cheung / pexels.com

Nie będzie to jednak tak proste, jak codzienne fotografowanie, a jakość obrazów, będzie odstawać od fotografii, które otrzymamy z klasycznych aparatów fotograficznych z większymi matrycami i lepszymi obiektywami. Ogólnie sugeruję sięgnąć po taniego bezlusterkowca, ale jeśli takiego nie mamy, można spróbować wykonać zdjęcia Perseidów smartfonem.

Przede wszystkim, przełącz się w tryb manualny.

Fotografując Perseidy, zacznij od włączenia trybu manualnego (Pro) w aplikacji aparatu. Większość nowoczesnych smartfonów go posiada, a jeśli twój model go nie oferuje, możesz skorzystać z aplikacji umożliwiających ręczne ustawienie wszystkich parametrów.

Huawei P60 Pro: żeby sfotografować Perseidy, trzeba wejść w tryb Pro. Fot. Krzysztof Basel.

W trybie manualnym ustawisz kluczowe parametry, takie jak czas naświetlania czy czułość ISO. W niektórych modelach, np. Huawei P60 Pro, można nawet regulować wartość przysłony, ale to wyjątek, wśród smartfonów, ale norma w klasycznych aparatach.

Zapomnij o fotografowaniu z ręki. Musi być statyw.

Jeśli planujesz zamocować na nim smartfona, upewnij się, że uchwyt jest stabilny. Odradzam kijki selfie z trójnogiem, bo są zbyt chwiejne. Aby uchwycić Perseidy w formie długich, świetlnych smug, potrzebny jest długi czas naświetlania - najlepiej 20-30 sekund lub więcej. Przy takich ustawieniach nawet minimalne drgnięcie aparatu może całkowicie zepsuć zdjęcie.

Fot. Jay Huang / Flickr

Idealnie byłoby wyzwalać migawkę zdalnie, np. smartwatchem. Jeśli nie jest to możliwe, ustaw wyzwalacz (timer) w aplikacji aparatu na 5-10 sek. W przypadku klasycznego aparatu można to zrobić przez dedykowaną aplikację w smartfonie czy wężykiem spustowym.

Wiele współczesnych smartfonów, aparatów i obiektywów ma funkcję stabilizacji obrazu. To świetny wynalazek, ale nie, jeśli aparat jest na statywie. Pamiętajmy zatem o wyłączeniu stabilizacji, jeśli jest to możliwe. W smartfonach raczej nie.

Jasny obiektyw to podstawa.

Zdjęcia nieba lubią szerokie kadry. Fotografując Perseidy aparatem z wymienną optyką, dobrze jest mieć obiektyw o ogniskowej pomiędzy 10-24 mm. Dzięki temu będziemy w stanie uchwycić w kadrze dużą część nieba. Zdjęcia Perseidów najlepiej robić na niskich wartościach przysłony jak np. f/2.8 czy nawet f/1.4, o ile nasz sprzęt na to pozwala.

W przypadku smartfona sięgnięcie po ultra szeroki kąt może być błędem. Taki obiektyw w smartfonach, zazwyczaj jest bardzo ciemny, co przekreśli nasze szanse na udane zdjęcia. Fotografując Perseidy, skorzystaj z najjaśniejszego obiektywu, który masz do dyspozycji w smartfonie. Zazwyczaj jest to główny aparat (np. f/1.8, f/2.2 - im niższa wartość, tym lepiej).

Uważaj, żeby zamiast spadających gwiazd, nie mieć szumów na zdjęciach.

Teraz czas na ustawienie czułości ISO. Ogólnie im wyższa wartość, tym łatwiej będzie uchwycić spadającą gwiazdę. Niestety trzeba się liczyć z większymi szumami i niższą jakością obrazu. W najnowszych aparatach można spokojnie ustawiać czułości nawet do ISO 1600-3200. W przypadku smartfonów, aż tak dobrze nie jest. Sugeruję zatrzymać się na ISO 800.

Najlepiej sprawdzić, jak nasz sprzęt radzi sobie z różnymi czułościami i wybrać taką, przy której zdjęcia nie będą zaszumione.

Ostrość dobrze jest ustawiać manualnie, ale to nie takie proste. Można zatem ustawić ostrość na księżyc i tam ją zablokować, czyli po prostu wyłączyć autofokus.

Fot. Jeff Sullivan / Flickr

Jeśli chcemy uzyskać naprawdę efektowne zdjęcia Perseidów, warto skorzystać z interwałometru czasowego - funkcji, która umożliwia automatyczne wykonywanie zdjęć w określonych odstępach czasu. Znajdziemy ją w wielu aparatach fotograficznych, w niektórych smartfonach, a także w aplikacjach do zdalnego sterowania aparatem. Korzystając z tej funkcji, możemy zaprogramować urządzenie do wykonywania całych serii zdjęć, a następnie połączyć je w jeden kadr, w którym zobaczymy znacznie wiecej „spadających gwiazd” niż na pojedynczej fotografii.

One more thing...

Sierpniowe noce potrafią być już chłodne, zwłaszcza poza miastem, gdzie temperatura spada do kilkunastu stopni Celsjusza. Warto wiec ubrać się ciepło i zabrać koc, termos z ciepłą herbatą. Zadbajmy także o odpowiednią liczbę kart pamięci/miejsca na smartfonie oraz akumulatorów/powerbanków, aby w środku nocy na odludziu nie zabrakło zasilania czy miejsca na zdjęcia. Dobrym pomysłem może okazać się także leżak czy inne składane siedzisko. Wtedy, nawet jeśli ze zdjęć nic nie wyjdzie, obrazy spadających gwizd, będziemy mieć w pamięci.

Perseidy 2025 to świetna okazja na interesujące zdjęcia i wyrwanie się za miasto

Chęć wykonania ciekawych zdjęć "spadających gwiazd" może nas zmotywować do tego, aby wybrać się za miasto, zrobić coś inspirującego, spędzić czas na łonie natury. Między innymi właśnie za to kocham fotografię – to często wielki motywator do wyjścia ze swojej strefy komfortu.

Krzysztof Basel 12.08.2025 10:32

