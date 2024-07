Jak zmniejszyć rozmiar zdjęcia w telefonie i na komputerze?

Co właściwie udało się stworzyć? Jest to skrót, który wskazaną przez użytkownika treść graficzną zmniejszy do rozmiaru, jaki użytkownik wskaże, i zapisze takie zmniejszone zdjęcie do albumu Ostatnie w aplikacji Zdjęcia. Ostatnią rzeczą jaką warto zrobić, to w polu Szczegóły włączyć W arkuszu udostępniania. No dobrze, to jak z tego skorzystać?