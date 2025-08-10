REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech

"Skorzystaj z AI" - radzi bonzo z Microsoftu, który zwolnił 9 tys. osób. Miło z jego strony

Matt Turnbull z Xbox Game Studios Publishing radzi zwolnionym pracownikom korzystanie ze sztucznej inteligencji, aby złagodzić ból związany z utratą pracy.

Malwina Kuśmierek
roman gajda
REKLAMA

Niezależnie od przyczyny i okoliczności zwolnienie jest zawsze bolesne. W ciągu kilku minut niszczona jest budowana przez miesiące lub lata codzienna rutyna, znika główne źródło dochodu, a do tego zmienia się dynamika relacji z osobami, które widywało się każdego dnia.

W tych trudnych chwilach nieocenionym źródłem otuchy może być były szef - jak chociażby Matt Turnbull z Xbox Game Studios Publishing - który ku pokrzepieniu serc powie zwalnianym pracownikom Microsoftu, że nie są sami. Mają bowiem chatboty OpenAI i Microsoftu, którym mogą się wyżalić i porozmawiać o poprawie CV.

A przynajmniej tak wynika z posta (już usuniętego) w serwisie LinkedIn, który Turnbull opublikował na swoim profilu.

REKLAMA

Zanim doszło do usunięcia wpisu, jego treści wpisu przechwycił serwis Aftermath.

(Nie)pocieszający wpis to reakcja na zwolnienie przez Microsoft 9 tys. pracowników. Zwolnienia dokonane głównie w studiach gier należących do Microsoftu mają pozwolić koncernowi z Redmond "skupić się na strategicznych obszarach rozwoju". Pomijając kwestie wszechobecnej automatyzacji i zastępowania pracowników sztuczną inteligencją, to na początku tego roku Microsoft ogłosił wartą 80 miliardów dolarów inwestycję w infrastrukturę AI. Porzucenie kilku projektów gier, które od lat nie prosperowały dobrze wydaje się być sensowym biznesowym krokiem.

Tego samego nie można powiedzieć dotkniętym zwolnieniami pracownikom, wobec czego Matt Turnbull zaoferował złotą radę na trudne czasy - serię promptów, którymi mogą wspomóc się zwolnieni pracownicy. Producent wykonawczy w Xbox Game Studios Publishing sugeruje jak pytać AI o "planowanie kariery", "pisanie CV i pomoc z LinkedIn", "networking i działania informacyjne". Wisienką na torcie jest prompt dotyczący "jasności emocjonalnej i pewność siebie", w którym Matt Turnbull sugeruje, by zapytać AI o to jak radzić sobie z syndromem oszusta.

Usunięty już post Matta Turnbulla, który rozwścieczył internet

To naprawdę trudne czasy, a jeśli zmagasz się ze zwolnieniem lub nawet po cichu się do niego przygotowujesz, nie jesteś sam i nie musisz radzić sobie sam. Wiem, że tego typu narzędzia budzą w ludziach silne emocje, ale nie mogę nie spróbować udzielić najlepszej porady, jaką mogę w tej sytuacji. [...] Żadne narzędzie AI nie zastąpi Twojego głosu ani doświadczeń życiowych. Jednak w momentach, gdy brakuje Ci energii psychicznej, narzędzia te mogą pomóc Ci szybciej wyjść z impasu, zachować spokój i uzyskać większą jasność umysłu

Pomijając fakt, iż prawdopodobnie najlepsza porada Turnbulla była redagowana przez AI, to całość publikacji wydaje się być oderwana od rzeczywistości i nietaktowna. Zgadzają się z tym również internauci, którzy nazywają słowa producenta "oderwanymi od rzeczywistości" i "okrutnymi". Najbardziej jednak uderza nieironiczna sugestia Turnbulla, by w kryzysie zdrowia psychicznego wywołanym przez zwolnienie, zwrócić się do czatbota z prośbą o pomoc.

REKLAMA

Czy słowa Matta Turnbulla były szczere? Fakt, że usunął swojego posta wskazuje na refleksję. Czyli jedynej rzeczy, jakiej możemy oczekiwać od najbogatszych ludzi Doliny Krzemowej.

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
10.08.2025 15:30
Tagi: MicrosoftSztuczna inteligencja (AI)zwolnienia
Najnowsze
15:00
Zaraz po wojnie wymyślił nową, lepszą przyszłość. I od razu przed nią ostrzegał
Aktualizacja: 2025-08-10T15:00:00+02:00
13:15
Jest mistrz świata w szachach wśród... botów. Czatbot od Muska zmiażdżony w finale 
Aktualizacja: 2025-08-10T13:15:00+02:00
7:52
Dlaczego mówimy przez sen? Oni już wiedzą
Aktualizacja: 2025-08-10T07:52:00+02:00
7:42
Stworzył ekspres do kawy z funkcją gamingowego PC. Bo mógł
Aktualizacja: 2025-08-10T07:42:00+02:00
7:32
Dojazd z lotniska w Paryżu. RER, metro i Uber - ceny 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-10T07:32:00+02:00
7:23
Chińczycy pilnowali amerykańskiego bezpieczeństwa. Kogoś mocno pogięło
Aktualizacja: 2025-08-10T07:23:00+02:00
7:12
Ludzie wybierają ChataGPT zamiast terapeuty. Idzie ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-08-10T07:12:00+02:00
7:01
Radioaktywne gniazdo os. Znaleziono je w bazie atomowej
Aktualizacja: 2025-08-10T07:01:00+02:00
16:50
Autonomiczne taksówki zabiją małe lokalne sklepy. Już się to dzieje
Aktualizacja: 2025-08-09T16:50:00+02:00
16:40
Roboty seksualne. Gdzie są granice intymności w erze androidów?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:40:00+02:00
16:30
Zmarł Jim Lovell. Człowiek, który znał smak ciszy między gwiazdami
Aktualizacja: 2025-08-09T16:30:00+02:00
16:20
Trwa oblężenie oazy prawdy i wolności. Wikipedia walczy z botami AI i może przegrać
Aktualizacja: 2025-08-09T16:20:00+02:00
16:10
Jedna z najsłynniejszych aplikacji na Windowsa z krytyczną luką. Zaktualizuj jeszcze dziś
Aktualizacja: 2025-08-09T16:10:00+02:00
16:00
Elon Musk przewiduje rychłą śmierć Microsoftu. Co na to Nadella?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:00:00+02:00
7:51
Wiemy, czemu łaziki grzęzną na Marsie. NASA źle je testuje
Aktualizacja: 2025-08-09T07:51:00+02:00
7:41
Kupiłem MacBooka Air zamiast iMaka. I ty zrób to samo
Aktualizacja: 2025-08-09T07:41:00+02:00
7:31
Lotnisko szkoli spadochroniarzy. Mieszkańcy świętują, kiedy pada
Aktualizacja: 2025-08-09T07:31:00+02:00
7:21
Domki na kółkach. Tak będą mieszkać ludzie na Księżycu
Aktualizacja: 2025-08-09T07:21:00+02:00
7:11
Będą remontować wielką zaporę. Spuszczą wodę, mieszkańcy zatkają nosy
Aktualizacja: 2025-08-09T07:11:00+02:00
7:00
Garmin Forerunner czy Fenix 8? Na 4 rzeczy musisz zwrócić uwagę
Aktualizacja: 2025-08-09T07:00:00+02:00
19:36
Zapłacisz 100 zł miesięcznie za przeglądarkę? Rywal Chrome ma plan
Aktualizacja: 2025-08-08T19:36:54+02:00
17:58
GPT-5 kontra Gemini Pro. Panie Altman, proszę przeprosić inwestorów
Aktualizacja: 2025-08-08T17:58:33+02:00
17:32
Zegarek Samsunga powie ci, kiedy masz pójść spać. Tak to działa
Aktualizacja: 2025-08-08T17:32:24+02:00
17:27
ChatGPT powie ci, kim będzie twoje dziecko. Wystarczy rozprawka
Aktualizacja: 2025-08-08T17:27:33+02:00
17:06
Szykuj argumenty dla rodziców. Ten sprzęt namiesza po wakacjach
Aktualizacja: 2025-08-08T17:06:42+02:00
17:01
Kwantowy komputer po raz pierwszy zrobił coś pożytecznego.
Aktualizacja: 2025-08-08T17:01:44+02:00
16:59
Polskie lotnisko ostrzega. Z nowych przepisów nie skorzystamy wszędzie
Aktualizacja: 2025-08-08T16:59:34+02:00
15:59
Microsoft zamyka swoją aplikację. Korzystałem z niej każdego miesiąca
Aktualizacja: 2025-08-08T15:59:56+02:00
15:46
PlayStation pójdzie w ślady Xboxa. To już niemal pewne
Aktualizacja: 2025-08-08T15:46:24+02:00
15:34
Tym będą latać w Top Gun. Ten samolot przypomina statek obcych
Aktualizacja: 2025-08-08T15:34:41+02:00
15:30
Rząd wprowadził program Jacht+. Sprawdzamy, na co poszły dotacje z KPO
Aktualizacja: 2025-08-08T15:30:27+02:00
13:43
Masz frajera, to go duś. Smród afery KPO zostanie z nami na długo
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:37+02:00
13:26
Zaskakująca bateria w tanim smartfonie. Tę Motorolę zechcesz kupić
Aktualizacja: 2025-08-08T13:26:38+02:00
13:03
Smartfon Samsunga wykryje, że dzwoni oszust. W trakcie rozmowy
Aktualizacja: 2025-08-08T13:03:46+02:00
12:53
Jest plan podróży do czarnej dziury. Potrzebujemy sondy wielkości znaczka pocztowego
Aktualizacja: 2025-08-08T12:53:26+02:00
12:09
Rząd wyłączył mapę wstydu. Tak sprawdzisz, na co przepalane są pieniądze z KPO
Aktualizacja: 2025-08-08T12:09:29+02:00
11:42
Doładowujesz konto i masz więcej internetu. Orange daje świetny bonus
Aktualizacja: 2025-08-08T11:42:31+02:00
11:15
Piszą z TikToka i oferują pracę marzeń. Na dzień dobry kuszą "zabójczą" premią
Aktualizacja: 2025-08-08T11:15:04+02:00
10:34
Polskie F-16 będą znacznie groźniejsze. Mamy bardzo dobrą wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-08T10:34:19+02:00
10:24
Ministerstwo ujawni kod mObywatela. Wtedy się zacznie
Aktualizacja: 2025-08-08T10:24:05+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA