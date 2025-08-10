"Skorzystaj z AI" - radzi bonzo z Microsoftu, który zwolnił 9 tys. osób. Miło z jego strony

Ładowanie...

Niezależnie od przyczyny i okoliczności zwolnienie jest zawsze bolesne. W ciągu kilku minut niszczona jest budowana przez miesiące lub lata codzienna rutyna, znika główne źródło dochodu, a do tego zmienia się dynamika relacji z osobami, które widywało się każdego dnia.



W tych trudnych chwilach nieocenionym źródłem otuchy może być były szef - jak chociażby Matt Turnbull z Xbox Game Studios Publishing - który ku pokrzepieniu serc powie zwalnianym pracownikom Microsoftu, że nie są sami. Mają bowiem chatboty OpenAI i Microsoftu, którym mogą się wyżalić i porozmawiać o poprawie CV.

A przynajmniej tak wynika z posta (już usuniętego) w serwisie LinkedIn, który Turnbull opublikował na swoim profilu.

REKLAMA

Zanim doszło do usunięcia wpisu, jego treści wpisu przechwycił serwis Aftermath.

(Nie)pocieszający wpis to reakcja na zwolnienie przez Microsoft 9 tys. pracowników. Zwolnienia dokonane głównie w studiach gier należących do Microsoftu mają pozwolić koncernowi z Redmond "skupić się na strategicznych obszarach rozwoju". Pomijając kwestie wszechobecnej automatyzacji i zastępowania pracowników sztuczną inteligencją, to na początku tego roku Microsoft ogłosił wartą 80 miliardów dolarów inwestycję w infrastrukturę AI. Porzucenie kilku projektów gier, które od lat nie prosperowały dobrze wydaje się być sensowym biznesowym krokiem.

Tego samego nie można powiedzieć dotkniętym zwolnieniami pracownikom, wobec czego Matt Turnbull zaoferował złotą radę na trudne czasy - serię promptów, którymi mogą wspomóc się zwolnieni pracownicy. Producent wykonawczy w Xbox Game Studios Publishing sugeruje jak pytać AI o "planowanie kariery", "pisanie CV i pomoc z LinkedIn", "networking i działania informacyjne". Wisienką na torcie jest prompt dotyczący "jasności emocjonalnej i pewność siebie", w którym Matt Turnbull sugeruje, by zapytać AI o to jak radzić sobie z syndromem oszusta.

Usunięty już post Matta Turnbulla, który rozwścieczył internet

To naprawdę trudne czasy, a jeśli zmagasz się ze zwolnieniem lub nawet po cichu się do niego przygotowujesz, nie jesteś sam i nie musisz radzić sobie sam. Wiem, że tego typu narzędzia budzą w ludziach silne emocje, ale nie mogę nie spróbować udzielić najlepszej porady, jaką mogę w tej sytuacji. [...] Żadne narzędzie AI nie zastąpi Twojego głosu ani doświadczeń życiowych. Jednak w momentach, gdy brakuje Ci energii psychicznej, narzędzia te mogą pomóc Ci szybciej wyjść z impasu, zachować spokój i uzyskać większą jasność umysłu

Pomijając fakt, iż prawdopodobnie najlepsza porada Turnbulla była redagowana przez AI, to całość publikacji wydaje się być oderwana od rzeczywistości i nietaktowna. Zgadzają się z tym również internauci, którzy nazywają słowa producenta "oderwanymi od rzeczywistości" i "okrutnymi". Najbardziej jednak uderza nieironiczna sugestia Turnbulla, by w kryzysie zdrowia psychicznego wywołanym przez zwolnienie, zwrócić się do czatbota z prośbą o pomoc.

REKLAMA

Czy słowa Matta Turnbulla były szczere? Fakt, że usunął swojego posta wskazuje na refleksję. Czyli jedynej rzeczy, jakiej możemy oczekiwać od najbogatszych ludzi Doliny Krzemowej.

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 10.08.2025 15:30

Ładowanie...