Apple będzie się śmiać z innych w 2026 r. Zapóźnienie przyniesie dobre efekty

Trudno nie mieć wrażenia, iż Apple podchodzi do tematu AI wyjątkowo zachowawczo. Konkurencja z Androidem walczy o coraz to nowsze funkcje bazujące na sztucznej inteligencji, a Apple dopiero w 2025 roku udostępnił pakiet Apple Intelligence dla mieszkańców Europy. Wiele funkcji nadal kuleje - np. mądrzejsza Siri. Jednak w tym roku wiele się zmieni.

Strategia Apple'a przyniesie efekty w 2026 r.

Z nowego raportu The Information wynika, że strategia Apple’a zakładająca dużą powściągliwość w zakresie sztucznej inteligencji może przenieść efekty w 2026 r. To jednak nie tak, że Apple planuje ogromne ulepszenia, dzięki którym nagle zniszczy konkurencję możliwościami AI. Mówi się jednak o zupełnie innym podejściu - lekkich zmianach i bezpiecznych krokach.

Gigant z Cupertino ma być największym wygranym, ponieważ nie inwestuje dziesiątków czy setek miliardów dolarów w celu uzyskania krótkoterminowych przychodów. W raporcie określa się sztuczną inteligencję jako trend, który prędzej czy później przeminie. Już wcześniej eksperci z branży technolgii - np. były dyrektor Intela Pat Gelsinger określali obecną sytuację jako bańkę, która w końcu pęknie i spowoduje krach na rynku sztucznej inteligencji.

Dzięki wstrzemięźliwości w zakresie wydatków na AI Apple miał zaoszczędzić ponad 130 mld dolarów w gotówce i papierach wartościowych. To oczywiście środki, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w przejęciach lub partnerstwach, gdy wartość rynku AI spadnie.

W raporcie twórcy słusznie zaznaczają, że Apple przyjął inną taktykę niż inni giganci technologiczni. Google, OpenAI, Meta wydaja miliardy dolarów w centra danych, układy scalone i szkolenie dużych modeli językowych. Jednocześnie firma korzysta z cudzych rozwiązań, które z pewnością są dla niego tańsze. Duża część Apple Intelligence wykorzystuje technologie OpenAI.

Niedawno też pojawiły się doniesienia sugerująca, iż nadchodzące ulepszenie asystentki głosowej Siri, która wreszcie będzie bazować na AI ma wykorzystywać Gemini od Google. Mówi się, że aktualizacja systemu iOS 26.4 na wiosnę ma przynieść wyczekiwaną od wielu miesięcy poprawę popularnego narzędzia.

Jeśli bańka sztucznej inteligencji pęknie, Apple będzie mógł mówić o ogromnym sukcesie i dobrej strategii. No, chyba że rynek pójdzie w inną stronę i funkcje AI w telefonach staną się niezbędne. Obecnie jednak na to się nie zapowiada.

Albert Żurek 02.01.2026 07:00

