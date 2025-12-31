REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Galaxy S26 Ultra pokazany na żywo. Podoba się

Do sieci trafił film pokazujący wygląd nadchodzącego Samsunga Galaxy S26 Ultra na żywo. Stylistyka nie przyniesie rewolucji, ale i tak sprzęt może się podobać.

Albert Żurek
Samsung może zrezygnować z tradycyjnej technologii obsługi rysika w Galaxy S26 Ultra. To otworzyłoby drzwi do wsparcia dla magnetycznego ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi2.
Już wcześniej w sieci pojawiły się rendery ukazujące sztandarowy smartfon z Korei. Dowiedzieliśmy się, że telefon ma być dostępny w pomarańczowym kolorze znanym z iPhone’ów 17 Pro (Max). Tym razem widzimy atrapę urządzenia, która ma wiernie odwzorowywać nadchodzący model. Ukazuje, czego tak naprawdę możemy się spodziewać. 

Samsung Galaxy S26 Ultra pokazany na żywo. Wygląda znajomo

Chyba każdy wie, jak wygląda Samsung Galaxy S25 Ultra. Urządzenie charakteryzuje się mniej kanciastą, bardziej zaobloną obudową w porównaniu z poprzednimi generacjami modeli wyposażonych w rysik. Wygląda na to, że w przypadku następnej generacji będzie podobnie.

Z krótkiego wideo opublikowanego przez zaufanego informatora OnLeaks wynika, że kształt urządzenia wciąż pozostaje podobny. Pod względem konstrukcji obudowy wygląda niemalże identycznie. Największa zmiana jednak dotyczy wyspy na aparaty. W S25 Ultra podszedł do stylistyki aparatów jako lekko wystających pierścieni. Taka stylistyka mogła się podobać lub nie - to oczywiście kwestia gustu.

Natomiast w S26 Ultra producent podejdzie trochę inaczej jako wystająca pionowa wysepka na trzy główne moduły. Czwarty czujnik oraz czujnik podczerwieni również mają dodatkowo wystawać, ale bezpośrednio z obudowy. Trudno nie mieć wrażenia, że producent nie zastosował znanej już z innych modeli takich jak Galaxy Z Fold 7 czy S25 Edge stylistyki.

Takie rozwiązanie osobiście mi się podoba pod kątem stylistyki. Teoretycznie dzięki temu całe urządzenie może być nieco cieńsze od poprzednika. Grubość telefonu wpływa nie tylko wielkość baterii, ale też zaawansowany system fotograficzny. Producenci muszą przecież upakować zaawansowane moduły aparatów wyposażone w mnóstwo soczewek.

Specyfikację techniczną i inne informacje o S26 (Ultra) znajdziecie na Spider’s Web:

Niektórzy uważają, że bardziej wystająca wyspa z obudowy wpłynie na chwianie się telefonu na stole. Prawda jest jednak taka, że to nie jest główny sposób korzystania ze smartfona. Większość z nas kupując telefon w tej cenie wkłada go w etui ochronne. Premiera S26 Ultra i pozostałej serii S26 jest planowana na koniec lutego. 

Albert Żurek
31.12.2025 13:55
Tagi: SamsungSmartfony
