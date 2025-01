Czy warto kupić Samsunga Galaxy S25 Ultra dla nowego obiektywu? Sprawdziłem, co zyskujesz

Na pierwszy rzut oka wybór lepszego oraz gorszego aparatu nie jest prosty. U Samsunga mamy soczystą trawę, u Apple ładniej wyłuskane obłoczki. Co fotografia, to inne przewagi obu rywali. Galaxy S25 Ultra serwuje lepiej zarysowane drzewa, ale to Apple ciekawiej, spójniej kolorystycznie przeplata słońce między gałęziami.