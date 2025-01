Takie są najnowsze Samsungi Galaxy S25. Oto rodzina królewska świata Androida

Standardowo jak co roku na tegorocznej konferencji Galaxy Unpacked zaprezentowano trzy smartfony – podstawowy model Galaxy S25, Galaxy S25+ oraz najbardziej zaawansowany Galaxy S25 Ultra. Wszystkie urządzenia mają wspólny mianownik – działają na procesorze Qualcomm Snapdragon. W ubiegłym roku tylko topowy S24 Ultra mógł pochwalić się Snapdragonem, a reszta serii układem Exynos. Zobaczmy, co mają do zaoferowania wszystkie modele.