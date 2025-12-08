Prezent dla faceta z klasą - polecane słuchawki Bowers & Wilkins

Ładowanie...

Bowers & Wilkins to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów audio klasy premium. Już od 60 lat firma założona przez Johna Bowersa zajmuje się tworzeniem najlepszych urządzeń do zanurzenia się w muzyce. Jej produkty znajdziemy w luksusowych samochodach, w dużych salach kinowych, ale również w profesjonalnych studiach nagraniowych na całym świecie, w tym w słynnym londyńskim Abbey Road. To systemy głośnikowe tej firmy pomagają największym artystom nagrywać ich hity i to one są urządzeniami referencyjnymi dla innych. Charakterystyczne logo jest gwarancją najlepszego brzmienia i perfekcyjnie odwzorowanych dźwięków. Nie kupujesz Bowers & Wilkins, bo ładnie grają - wybierasz je, bo wiesz, że w tym segmencie trudno o bardziej dopracowane konstrukcje.

Legenda

Bowers & Wilkins nie ogranicza się do systemów audio w profesjonalnych studiach nagraniowych lub w drogich samochodach, ale przenosi swoje autorskie rozwiązania do znacznie mniejszych urządzeń - słuchawek bezprzewodowych. Wbrew pozorom te małe sprzęty są niezwykle wymagające. Inżynierowie nie mogą korzystać z wielu rozwiązań, które sprawdzają się w wolnostojących głośnikach jak np. zmiany kształtów i długości kanałów, ale to tylko początek wyzwań. Miniaturyzacja niesie ze sobą wiele wyzwań, mało kto zdaje sobie sprawę, jak trudno jest zachować balans pomiędzy dobrym brzmieniem, komfortem i rozmiarem. Tymczasem Bowers & Wilkins udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jakie słuchawki firmy wybrać na prezent dla faceta z klasą?

Bowers & Wilkins Px8 - słuchawki, które wyznaczają trendy

To słuchawki nauszne należące do absolutnie topowych na rynku. Zastosowano w nich 40-milimetrowe przetworniki elektroakustyczne, których konstrukcja wzorowana jest na kultowych kolumnach głośnikowych z serii 700. Membrany są karbonowe, co pozwoliło na uzyskanie niezwykle krótkiego czasu reakcji oraz wyjątkowo niskich zniekształceń w całym zakresie obsługiwanych częstotliwości. W efekcie użytkownicy mogą cieszyć się szczegółowym brzmieniem, które jest w stanie wydobyć na światło dzienne dźwięki, które do tej pory pozostawały gdzieś w tle danego utworu. Nie ma piosenki, która źle brzmiałaby na tych słuchawkach. Śmiem twierdzić, że nawet tak prosty utwór, w którym autor śpiewa o mandaciku za przekroczenie piękności, brzmiałby jakby stworzył go sam Hans Zimmer.

Sama konstrukcja słuchawek to pokaz możliwości firmy. Przetworniki ustawione są pod kątem, dzięki czemu udało się osiągnąć stałą odległość membrany od ucha słuchacza na całej jej powierzchni. Dzięki temu są w stanie zapewnić szeroką scenę, pełną precyzyjnych dźwięków, bez żadnych zniekształceń. Słuchawki jak przystało na półkę premium obsługują kodeki Hi-Res, dzięki czemu słuchanie muzyki jest czystą przyjemnością, a wybrane platformy streamingowe obsługują pliki audio w rozdzielczości nawet do 24 bitów.

Bowers & Wilkins Px8 wyposażono w hybrydowy układ aktywnej redukcji szumów. Mikrofony zintegrowane z nausznikami pozwalają skutecznie odizolować użytkownika od niepożądanych dźwięków otoczenia. Skutecznie tłumią odgłosy komunikacji publicznej, dworców, a nawet szum silników samolotu. Jeżeli jednak chcemy mieć świadomość otoczenia, to słuchawki obsługują tryb transparentny.

Słuchawki zapewniają do 30 godzin odtwarzania muzyki, a zaledwie 15 minut ładowania pozwoli uzyskać moc potrzebną na kolejne 7 godzin. Miłym dodatkiem jest złącze jack 3,5 mm, dzięki któremu słuchawki można podłączyć do starszych sprzętów.

Bowers & Wilkins Px8 doskonale sprawdzą się dla mężczyzn kochających najlepszą jakość dźwięku, którzy cenią komfort, design i wykonanie słuchawek.

Możecie kupić je w sklepie Top Hi-Fi & Video Design.

Px8 McLaren Edition - design, który zachwyci fana motosportu

To nadal te same doskonałe słuchawki, ale z odważnym designem. McLaren to brytyjski producent supersamochodów, które oprócz osiągów wyróżniają się charakterystycznym designem. Ta wersja to połączenie wygody użytkowania i doskonałego brzmienia z wyjątkowym designem. Co ciekawe - od 10 lat Bowers & Wilkins odpowiada za nagłośnienie w samochodach McLarena, a teraz firmy połączyły siły, żeby stworzyć wyjątkowe słuchawki.

Mają dokładnie te same parametry co model Px8, ale za to ich wzornictwo nawet na zdjęciach przyciąga wzrok. Wszystko za sprawą akcentów w kolorze Papaya Orange - flagowym kolorze McLarena. Wiąże się z nim pewna historia - to właśnie w bolidzie tego koloru w 1968 r. Bruce McLaren, założyciel firmy, wygrał wyścig Race of Champion. Brytyjczyk użył tego koloru, żeby wyróżnić bolid na tle konkurencji i zwiększyć jego widoczność w odbiornikach telewizyjnych. Do tego dochodzą metalowe detale z diamentowym szlifem i skóra Nappa, która podkreśla charakter słuchawek. Znajdziemy na nich również logo obu brytyjskich producentów.

Ten model słuchawek łączy miejski styl, luksus i wyścigowe konotacje. To idealny prezent dla mężczyzny, który kocha motoryzację, ma ciarki na całym ciele na sam dźwięk słowa McLaren, a do tego zależy mu na najwyższej jakości audio. Fan Formuły 1 będzie zachwycony i zapewne obejrzy niejeden wyścig w tych słuchawkach.

Możecie kupić je w sklepie Top Hi-Fi & Video Design.

Bowers & Wilkins Pi8 - dyskretne TWS, ale ciągle z dźwiękiem klasy premium

Te małe dzieła sztuki potrafią zapewnić potężny dźwięk. Wspierają standard Aptx Lossless, dzięki któremu słuchawki są w stanie obsłużyć dźwięk w skompresowanym formacie bezstratnym. Wystarczy odpowiednia platforma muzyczna i smartfon, który wspiera tę technologię i możemy rozkoszować się dźwiękiem, który do tej pory był zastrzeżony do połączeń przewodowych i dużych słuchawek nausznych. Docenimy brzmienie bardziej wymagających gatunków muzycznych, usłyszymy głęboką scenę. Zdziwicie się jak wiele zmienia format bezstratny. Oprócz tego słuchawki obsługują kodeki aptX Adaptive, aptX Classic, AAC i SBC, czyli mają na pokładzie wszystkie ważne technologie dźwięku.

W modelu Pi8 zastosowano 12-milimetrowe przetworniki elektroakustyczne Carbon Cone z węglowymi membranami, które wzorują się na tych, o których wspomniałem przy opisie topowych słuchawek Px8. Skutecznie redukują zniekształcenia dźwięku, zwiększają ich szczegółowość w każdym zakresie częstotliwości. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w tych słuchawkach usłyszycie w swoich ulubionych kawałkach dźwięki, które do tej pory pomijaliście. Zaawansowany procesor DSP czuwa nad zapewnieniem powtarzalnej jakości dźwięku, a 5-pasmowy korektor brzmienia pozwala wydobyć najgłębsze tony z utworów.

Słuchawki Pi8 wspierają technologię aktywnej redukcji szumów (ANC), która automatycznie dostosowuje swoje działanie do otoczenia, skutecznie odcinając użytkownika od niepożądanych dźwięków. Są w stanie wygłuszyć buczenie silników samolotu, odgłosów ulicy czy komunikacji miejskiej. Dzięki temu niezależnie od miejsca, w którym słuchamy muzyki, mamy pewność, że nic jej nie zagłusza.

Dzięki oryginalnemu designowi wyglądają świetnie i stanowią intrygujący dodatek nawet do eleganckiego stroju. To dodatkowa wartość słuchawek z segmentu premium - w każdych warunkach wygląda się z nimi dobrze, nawet jeżeli natura nie dała nam wyglądu Davida Beckhama.

Słuchawki ładowane są bezprzewodowo w eleganckim etui. Pracują do 6,5 godziny na jednym ładowaniu, a razem z etui zapewniają do 20 godzin pracy. W produkcie premium nie zabrakło szybkiego ładowania - wystarczy je podłączyć na 15 minut, żeby zasilić słuchawki na 2 godziny pracy. Jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia to etui na tle rynkowej konkurencji - funkcja passthrough (retransmisji dźwięku). Etui można podłączyć kablem do starszego sprzętu, który nie wspiera połączenia bezprzewodowego, a dźwięk z niego transmitowany jest poprzez Bluetooth z etui do słuchawek. Coś pięknego i jednocześnie bardzo wygodnego, bo znacząco zwiększa praktyczność słuchawek Pi8.

Słuchawki Pi8 pokazują, że Bowers & Wilkins potrafi przekraczać granice w zakresie dostosowania dźwięku do wielkości urządzenia. Dla kogo polecam ten sprzęt? Dla dynamicznych mężczyzn, którzy niezbyt przepadają za słuchawkami nausznymi, bo wolą dyskretniejsze rozwiązania. Pi8 zapewniają maksymalną mobilność, mieszczą się w kieszeni spodni, można je zabrać wszędzie - na miasto, trening, spacer, a nawet na spotkanie biznesowe. Jednocześnie te słuchawki zachowują poziom brzmienia, który trudno szukać w typowych słuchawkach dousznych.

Słuchawki Bowers & Wilkins Pi8 kupisz w sklepach Top Hi-Fi & Video Design.

Jest jeszcze jeden aspekt, który utwierdza mnie w wyborze firmy

David Beckham. To ikona mojej młodości, widziałem rozkwit jego kariery, wzloty i upadki oraz przeobrażenie z boiskowego modnisia w mężczyznę, który jest uosobieniem brytyjskiej klasy i elegancji. Wszystko co ma na sobie wygląda zjawiskowo i jest dopasowane do ego wizerunku. David Beckham reklamuje słuchawki bezprzewodowe Bowers & Wilkins i to jeden z argumentów za tym, żeby samemu z nich skorzystać. Widzicie - Beckham jest na takim poziomie rozpoznawalności, że to on wybiera marki, z którymi nawiązuje współpracę. Czytałem wywiad, w którym powiedział, że nie reklamuje sprzętów, których sam nie używa. I to jest doskonała rekomendacja, bo wiem, że Beckham używający produktów Bowers & Wilkins jest autentyczny.

Bowers & Wilkins to wybór, przy którym trudno się rozczarować

Niezależnie, który model wybierzecie na prezent macie pewność, że obdarowany będzie szczęśliwy i zanurzy się w dźwięku jak nigdy do tej pory. Słuchanie muzyki w słuchawkach od Bowers & Wilkins to zupełnie inny wymiar wrażeń, które pokocha każdy audiofil. To prezent, który realnie zmienia sposób słuchania muzyki i który zostaje z właścicielem na lata, zamiast trafić na dno szuflady po jednym sezonie. Jest ponadczasowy, tak jak brytyjska elegancja.

Propozycje w artykule nie wyczerpują listy prezentów dla mężczyzny. Po więcej inspiracji warto odwiedzić stronę dystrybutora Bowers & Wilkins, którą znajdziecie pod tym linkiem. Oferta jest szeroka i dopasowana do różnych potrzeb.

Paweł Grabowski 08.12.2025 08:04

Lokowanie produktu : Top Hi-Fi & Video Design

Ładowanie...