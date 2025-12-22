Ładowanie...

Czy obiekt przelatujący przez Układ Słoneczny może być czymś więcej niż tylko kolejną kosmiczną skałą? Avi Loeb, profesor Harvardu, astrofizyk i jeden z najbardziej rozpoznawalnych badaczy zajmujących się poszukiwaniem cywilizacji pozaziemskich uważa, że przynajmniej warto zadać to pytanie. I właśnie po to stworzył własną, autorską miarę niepokoju.

Nazwał ją, bez fałszywej skromności, skalą Loeba. Na skali tej 0 oznacza naturalne komety lub planetoidy, 10 zarezerwowana jest z kolei dla technologii pozaziemskiej stanowiącej potencjalne zagrożenie dla ludzkości.

Krótko po odkryciu komety 3I/Atlas w lipcu 2025 r., nadałem mu 4-punktową ocenę w skali Loeba. Poproszony niedawno o aktualizację rankingu, odmówiłem jej, dopóki nowe dane z okresu obejmującego jego najbliższe zbliżenie do Ziemi nie zostaną opublikowane i przeanalizowane. Publikacja nowych danych może nie zakończyć się przed momentem, w którym kometa 3I/Atlas zbliży się do Jowisza 16 marca 2026 r. - napisał Loeb na swoim blogu.

Czarny łabędź nadlatuje z głębokiego kosmosu

Co ciekawe, Loeb wydaje się lekko wycofywać ze swoich wcześniejszych ocen. W poprzednich wypowiedziach dość jednoznacznie wskazywał na możliwość, że kometa 3I/Atlas może być statkiem obcych. W niedawnym wywiadzie dla NewsNation naukowiec powiedział jednak, że "kometa 3I/ATLAS jest najprawdopodobniej obiektem naturalnym".

Istnieje jednak wiele anomalii, które nadają jej rangę 4 w skali Loeba. Od początku uważałem, że musimy poważnie rozważyć interpretację technologiczną ze względu na możliwość wystąpienia zjawiska czarnego łabędzia o niskim prawdopodobieństwie i ogromnych konsekwencjach dla ludzkości - zaznaczył badacz.

Zjawisko czarnego łabędzia (ang. Black Swan event) to metafora opisująca rzadkie, uznawane za niemożliwe zdarzenie, które ma ogromny i dalekosiężny wpływ na cały świat. Znaki poprzedzające takie wydarzenia są zazwyczaj ignorowane.

Antywarkocz, który nie pasuje do teorii

Naukowcy nie są przyzwyczajeni do "mentalności czarnego łabędzia", ponieważ ich badania rzadko mają bezpośrednie i istotne implikacje dla całego społeczeństwa. Obecność nieznanego gościa z kosmicznej ulicy na naszym podwórku wymaga od nas czujności i wzięcia pod uwagę ryzyka jakie wiąże się z jego wejściem do domu, zwłaszcza gdy jego ogon wystaje z czoła, a nie z grzbietu – jak to ma miejsce u zwykłych kotów ulicznych - kontynuuje Loeb.

Pisząc o ogonie wystającym z głowy naukowiec nawiązuje oczywiście do antyogona komety 3I/Atlas, który spędza sen z powiek badaczom. Zdaniem Loeba jest to jedna z najważniejszych anomalii komety, która może świadczyć o jej technologicznym pochodzeniu.

Najbardziej odkrywcze dane będą prawdopodobnie dotyczyć widma strumienia antywakocza, który na najnowszych zdjęciach rozciąga się na milion kilometrów w kierunku Słońca. Pomiar prędkości i składu antywarkocza pozwoliłby odróżnić sublimację naturalnych kieszeni lodu na powierzchni skały od działania silnika technologicznego. W pierwszym przypadku powinniśmy zaobserwować gazy CO2, CO2 i H2O poruszające się z maksymalną prędkością setek metrów na sekundę, podczas gdy w drugim przypadku skład strumienia może wydawać się anomalią, a prędkość wylotowa może być o rzędy wielkości większa - napisał Avi Loeb.

Co mogłoby zdradzić technologię obcych?

Kończy on stwierdzeniem, że uwolnienie mniejszych obiektów w pobliżu Jowisza oraz wykrycie sztucznego światła lub nieoczekiwanych manewrów może również stanowić sygnaturę technologiczną obiektu, dowód, że jest on sztuczny, czyli wyprodukowany przez obcych.

Jeśli to się jednak nie wydarzy kometa 3I/Atlas otrzyma niższe oznaczenie na skali Loeba, jako obiekt naturalny. Bądźcie czujni - dodaje naukowiec.

Bogdan Stech 22.12.2025 10:19

