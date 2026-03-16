Nawet 2000 zł zostaje w kieszeni. Fotograficzne smartfony vivo w promocji

Fotograficzna seria smartfonów vivo to modele X300 i X300 Pro. Producent, we współpracy z kultową niemiecką firmą Zeiss, stworzył dwa modele, które wręcz przesuwają granice w kwestii aparatów w smartfonach. Oba smartfony wykorzystują mocny procesor MediaTek Dimensity 9500, połączony z 16 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. Obie konstrukcje korzystają z paneli LTPO OLED - vivo X300 ma przekątną 6,31 cala, a vivo X300 Pro 6,78 cala. Vivo deklaruje pięć dużych aktualizacji systemu i 7 lat aktualizacji zabezpieczeń, więc to sprzęty na długie lata. Wróćmy jednak do serca, czyli do aparatów.

Vivo X300 korzysta z aparatu głównego 200 Mpix (f/1.68), obiektyw tele ma 50 Mpix (f/2.57), zapewnia 3-krotny zoom optyczny, a zestaw zamyka aparat ultraszerokokątny 50 Mpix. Vivo X300 Pro ma natomiast główny aparat 50 Mpix z jasnością f/1.57 i gimbalową stabilizacją, teleobiektyw 200 Mpix z 3,7-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątny aparat 50 Mpix. Każdy z nich ma 50-megapikselową kamerę do selfie.

Oba smartfony okupują wysokie miejsca w rankingach najlepszych urządzeń do fotografii mobilnej, a vivo X300 Pro zajął drugie miejsce w rankingu DXOMARK. To bestia w każdych warunkach. I teraz możecie kupić ją taniej, jeżeli skorzystacie z promocji przygotowanej przez vivo w sklepach Media Expert.

Jak skorzystać z promocji?

Banalnie łatwo. Należy wybrać model, który chcemy kupić - vivo X300 lub X300 Pro, określić wersję kolorystyczną i zdecydować się, czy kupić go stacjonarnie, czy zamówić z opcją płatności w sklepie. Dlaczego? Bo należy poinformować sprzedawcę, że chcecie skorzystać z opcji odkupu starego smartfona. Do każdego odkupu vivo dorzuca 700 zł gwarantowanego bonusu. Tym sposobem możemy zyskać naprawdę dużo.

A ile otrzymasz za swój stary smartfon? To zależy od wielu czynników. Pod uwagę brany jest stan techniczny, wiek, model i marka urządzenia, oznaki zużycia itd. Wstępną wycenę można zrobić samemu online, ale jest obarczona pewnymi błędami, bo możesz pominąć pewne aspekty. Z wyceny można również skorzystać stacjonarnie w sklepach Media Expert. Proces jest prosty: odwiedzasz najbliższy sklep, gdzie sprzedawca dokonuje wyceny przy tobie. Widzisz wszystko krok po kroku, możesz zadawać pytania i od razu poznasz ostateczną wartość swojego urządzenia.

Sprawdziłem to na przykładzie prywatnego iPhone'a 12 Pro Max, za którego zaproponowano mi 689 zł. Szybkie sprawdzenie cen na portalach ogłoszeniowych pozwoliło mi określić, że to całkiem dobra cena, a odpada mi kontakt z potencjalnymi kupującymi. Kto raz coś sprzedawał, ten w cyrku się nie śmieje. Dla mojego telefonu korzyść wynosiłaby łącznie 1389 zł - 689 zł za stary smartfon i 700 zł gwarantowanego bonusu od vivo. To już są naprawdę konkretne pieniądze. A czy da się zyskać więcej? Oczywiście.

Jeżeli chcecie wymienić swojego Samsunga Galaxy S24 Ultra, to jego wstępna wycena wynosi 1225 zł. Dodajecie do tego 700 zł bonusu od vivo i macie 1925 zł realnej korzyści przy zakupie smartfona. Pieniądze z bonusu od vivo trafiają na kartę podarunkową, którą należy wykorzystać do zakupu smartfona.

Załóżmy, że chciałbym mieć vivo X300 Pro, bo według wielu rankingów to najlepszy smartfon fotograficzny ubiegłego roku. Kosztuje 5399 zł. Gdybym oddał swój obecny smartfon i skorzystał z bonusu 700 zł od vivo, to zapłaciłbym za niego 4010 zł. Nie ma na rynku realnej konkurencji w tej cenie dla fotograficznej bestii.

Lepiej się pospiesz, bo akcja trwa tylko do 29 marca lub do wyczerpania zapasów.

Paweł Grabowski 16.03.2026 14:24

Lokowanie produktu : VIVO

