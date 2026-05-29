Spotify wprowadza długo wyczekiwaną funkcję. Użytkownicy prosili o nią od lat

Spotify obecnie jest w urodzinowym szale dodawania nowości do swojej aplikacji i oferty treści. Po dodaniu do biblioteki platformy całkowicie nowego formatu treści oraz umożliwieniu tworzenia syntentycznych remixów, Spotify dorzuca do aplikacji mobilnej kilka funkcji, które umilą codzienne słuchanie muzyki.

Spotify aktualizuje aplikację mobilną o kilka praktycznych nowości

Największą nowością jest rozszerzenie obsługi folderów playlist na urządzenia mobilne. Funkcja była od lat dostępna w desktopowej wersji aplikacji, ale użytkownicy smartfonów pozostawali bez podobnego rozwiązania. Od dziś foldery można tworzyć i zarządzać nimi bezpośrednio z poziomu telefonu. Spotify pozwala grupować playlisty według nastroju, gatunku muzycznego albo konkretnej aktywności, co ułatwia porządkowanie biblioteki bez konieczności otwierania aplikacji na komputerze.

Foldery na playlisty w aplikacji mobilnej Spotify

Zmiany pojawiły się również w samym zarządzaniu playlistami i kolejką odtwarzania. Aplikacja umożliwia teraz zaznaczanie wielu utworów jednocześnie, a następnie ich przenoszenie, usuwanie albo reorganizację. Spotify rozszerza tę opcję także na podcasty i audiobooki. Dzięki temu edycja długich playlist ma wymagać mniej kliknięć i zajmować mniej czasu.

Użytkownicy Spotify Premium dostają dodatkowo przywróconą możliwość zaznaczania kilku utworów jednocześnie w kolejce odtwarzania. Funkcja pozwala szybciej porządkować listę utworów przygotowaną na najbliższe minuty lub godziny słuchania bez ręcznego usuwania każdej pozycji osobno.

Zaznaczanie wielu w kolejce odtwarzania Spotify

Kolejna nowość trafia do osób korzystających z trybu losowego. Spotify dodaje przycisk "Reshuffle", który jednym dotknięciem układa kolejkę od nowa. Dotychczas ponowne przemieszanie playlisty wymagało wyłączania i ponownego uruchamiania losowego odtwarzania. Nowe rozwiązanie daje możliwość szybkiego zmienienia kolejności utworów bez opuszczania odtwarzacza.

Spotify poprawia też działanie słuchania offline. Firma ogłosiła wprowadzenie pobierania w tle na iOS. Muzyka, podcasty i inne treści będą mogły pobierać się nawet wtedy, gdy aplikacja pozostaje zamknięta. Użytkownicy zobaczą również powiadomienia informujące o postępie pobierania. Android obsługiwał podobne działanie już wcześniej, dlatego tę zmianę odczują jedynie posiadacze iPhone’ów.

Wszystkie funkcje są obecnie udostępniane globalnie, dlatego może zająć kilka dni zanim pojawią się w twoim Spotify.

Malwina Kuśmierek 29.05.2026 08:28

