Spotify wchodzi w… czytanie tekstów dziennikarskich

Spotify najbardziej znane jest z oferowania muzyki na żądanie, jednak wiele osób sięga do aplikacji także jako pożywki dla mózgu. A to za sprawą całkiem pokaźnej biblioteki podcastów oraz audiobooków, która właśnie się rozszerzyła o kolejny format.

Spotify udostępnił właśnie artykuły prasowe w formie audio

Spotify poinformował o uruchomieniu narrated Articles, czyli artykułów prasowych dostępnych w formie audio. Nowa funkcja wprowadza do aplikacji ponad 650 długich artykułów prasowych, które można odsłuchać podobnie jak audiobooki.

Do biblioteki trafiły materiały od znanych wydawców prasowych, wśród których znalazły się Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, WIRED, Vanity Fair i Pitchfork, a wszystkie publikacje zostały przygotowane w języku angielskim. Spotify podkreśla, że kolekcja została skomponowana wokół tematów szczególnie bliskich użytkownikom platformy - muzyki, kultury, technologii i rozrywki.

Każdy z udostępnionych artykułów ma formę nagrania audio trwającego mniej niż dwie godziny. Według firmy nowy format ma stanowić pomost między podcastami a audiobookami. Krótsze materiały mają zachęcać słuchaczy do sięgania po dłuższe treści, zwłaszcza książki dostępne w katalogu Spotify.

Za przygotowanie nagrań odpowiada wewnętrzny zespół Spotify Audiobooks. Firma nie sprecyzowała szerzej, czy narracje zostały nagrane przez lektorów, czy powstały z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Wiadomo natomiast, że Spotify traktuje ten format jako kolejny etap rozwoju sekcji audiobookowej, która działa na platformie od nieco ponad dwóch lat.

Jakkolwiek interesująco by nie brzmiała opcja słuchania prasy prosto ze Spotify, jest ona ograniczona regionalnie. Artykułów posłuchamy wyłącznie tam, gdzie dostępne są audiobooki w Spotify - czyli póki co u naszych sąsiadów, ale nie w samej Polsce. Artykuły można odsłuchiwać po angielsku, a w przypadku użytkowników Premium wliczają się one do miesięcznego limitu czasu przeznaczonego na audiobooki. Darmowi użytkownicy mogą kupować pojedyncze materiały oddzielnie.

Malwina Kuśmierek 27.05.2026 12:11

